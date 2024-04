Jefferson Parish School Board Agrees to Reform Alternative School Policies and Practices

(Lealo en Español en la parte de abajo)

JEFFERSON PARISH, La. — Today, the Jefferson Parish School Board approved a settlement agreement to resolve a lawsuit challenging the district’s policy and practice of arbitrarily placing students in an alternative school without due process.

The Stuart H. Smith Law Clinic at Loyola University, later joined by the Southern Poverty Law Center (SPLC), filed the lawsuit in September 2023 after Jefferson Parish Public Schools refused to enroll a 14-year-old student in his zoned public school within the district solely because he previously attended Travis Hill School, an Orleans Parish charter school based in a juvenile detention center. Instead, the district placed the student in a punitive alternative school where he languished for several months during the 2023-2024 school year. The lawsuit stated that the district’s actions were arbitrary and capricious, not permitted under state law and a violation of the student’s due process rights.

“Every student has a right to due process before being involuntarily placed in an alternative school,” explained Loyola Law Clinic Student Attorney Lacey Dodson. “We brought this suit because Jefferson Parish Schools was denying due process rights to system-involved youth reentering their community.”

The Jefferson Parish School Board will amend its policies and procedures within 30 days of the agreement to prevent unlawful and unnecessary alternative school placements and to ensure that all students are afforded procedural due process before an involuntary transfer to an alternative school.

“Black students are disproportionately represented in disciplinary alternative schools due to systemic inequalities and racism,” said SPLC Attorney Ashley Dalton. “This agreement will have a wide impact for all students facing disciplinary alternative school placements by ensuring procedural due process and reasonable fact-finding standards are met before a decision is made.”

The agreement requires the district to provide notice and a hearing before any alternative school transfer. All district staff involved in the admission, enrollment and discipline of students must receive training on the changes in policy and procedures for alternative school placements.

(en Español)

La Junta Escolar de Jefferson Parish Acuerda Reformar las Políticas y Prácticas de las Escuelas Alternativas

El acuerdo de conciliación resuelve la demanda que impugna el uso ilegal e inapropiado de escuelas alternativas por parte del distrito y salvaguarda los derechos de debido proceso de los estudiantes

JEFFERSON PARISH, La. — Hoy, la Junta Escolar de Jefferson Parish aprobó un acuerdo de conciliación para resolver una demanda que cuestiona la política y práctica del distrito de colocar arbitrariamente a los estudiantes en una escuela alternativa sin el debido proceso.

La Stuart H. Smith Law Clinic (Clínica Legal) de Loyola University, a la que más tarde se unió el Southern Poverty Law Center (SPLC), presentó la demanda en septiembre del 2023 después que las Escuelas Públicas de Jefferson Parish se negaran a inscribir a un estudiante de 14 años en su escuela pública zonal dentro de del distrito únicamente porque anteriormente asistió a la escuela Travis Hill, una escuela autónoma de Orleans Parish con sede en un centro de detención juvenil. En cambio, el distrito colocó al estudiante en una escuela alternativa punitiva donde languideció durante varios meses durante el año escolar 2023-2024. La demanda declaró que las acciones del distrito fueron arbitrarias y caprichosas, no permitidas por la ley estatal y una violación de los derechos de debido proceso del estudiante.

“Todo estudiante tiene derecho al debido proceso antes de ser colocado involuntariamente en una escuela alternativa”, explicó la abogada estudiantil de Loyola Law Clinic (Clínica Legal), Lacey Dodson. “Presentamos esta demanda porque las Escuelas de Jefferson Parish estaban negando el derecho al debido proceso a los jóvenes involucrados en el sistema que reingresaban a su comunidad”.

La Junta Escolar de Jefferson Parish modificará sus políticas y procedimientos dentro de los 30 días posteriores al acuerdo para evitar colocaciones en escuelas alternativas ilegales e innecesarias y para garantizar que todos los estudiantes reciban el debido proceso procesal antes de una transferencia involuntaria a una escuela alternativa.

“Los estudiantes negros están representados de manera desproporcionada en las escuelas disciplinarias alternativas debido a las desigualdades sistémicas y al racismo”, dijo la abogada del SPLC Ashley Dalton. “Este acuerdo tendrá un amplio impacto para todos los estudiantes que enfrentan colocaciones disciplinarias en escuelas alternativas al garantizar que se cumplan el debido proceso procesal y los estándares razonables de investigación antes de tomar una decisión”.

El acuerdo requiere que el distrito proporcione un aviso y una audiencia antes de cualquier transferencia de escuela alternativa. Todo el personal del distrito involucrado en la admisión, inscripción y disciplina de los estudiantes debe recibir capacitación sobre los cambios en las políticas y procedimientos para la colocación en escuelas alternativas.