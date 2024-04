Spryker nomme un nouveau responsable des ventes à l’international

Dustin Deno, basé aux États-Unis, développera la croissance de Spryker basée sur l’écosystème, stimulera les revenus directs et fera passer l’exécution des ventes mondiales à un niveau supérieur

BERLIN et NEW YORK, 10 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , la principale plateforme mondiale de commerce modulaire pour les cas d’utilisation sophistiqués autour du commerce B2B, des places de marché d’entreprise et du commerce IdO, a annoncé, ce jour, que Dustin Deno rejoindra l’équipe de direction de Spryker en tant que responsable des ventes (CRO, Chief Revenue Officer). La solide expérience de Dustin dans le domaine des ventes de commerce numérique, son réseau basé aux États-Unis et son intérêt pour l’intelligence artificielle (IA) permettront à Spryker de faire passer l’exécution des ventes basées sur la valeur à un niveau supérieur.



« Je suis fier d’annoncer mon arrivée dans le groupe Spryker et je suis enthousiaste à l’idée de poursuivre le développement de l’écosystème mondial de Spryker et la stratégie de mise sur le marché axée sur les partenaires. Travailler en étroite collaboration avec nos partenaires technologiques et de solutions, tels qu’Amazon Web Services (AWS), renforce notre capacité à offrir aux entreprises l’avantage dont elles ont besoin pour faire preuve d’agilité et avoir une longueur d’avance », a déclaré Dustin Deno, CRO chez Spryker. « En termes de vente, les cinq prochaines années vont bien plus changer la donne que les dix dernières. Les nouvelles capacités, telles que l’IA, offrent une opportunité unique aux commerciaux de se montrer plus compétents que jamais en résolvant les problèmes des clients plus rapidement et en leur permettant de débloquer une véritable valeur commerciale dans les bonnes proportions. Notre manière de mener nos expérimentations et de nous adapter sera déterminante pour notre réussite. »

Dustin cumule plus de 15 années d’expérience dans la vente aux entreprises avec des postes précédents chez Salesforce, Showpad, et Affinity.co. Dustin conseille également un certain nombre d’organisations dont les domaines d’intervention rejoignent ceux de Spryker, notamment Sales Assembly, Amper Technologies Inc. et Copilot, mettant ainsi à profit des connaissances et des perspectives dans les domaines de la vente, de la fabrication et de l’IA, respectivement. Dustin se concentrera sur la mise en œuvre du processus de vente afin qu’il puisse poursuivre son évolution, en favorisant une croissance menée par l’écosystème, en menant l’organisation vers une approche basée sur la réalisation de la valeur, et en stimulant les revenus directs en Amérique du Nord et dans d’autres régions clés.

« Nous sommes ravis que Dustin rejoigne l’équipe de direction de Spryker. Son état d’esprit innovant et sa capacité à trouver de nouvelles façons d’aborder les affaires et de tirer parti de notre écosystème de partenaires mondiaux propulseront notre exécution des ventes à un niveau supérieur, permettront de générer plus de valeur pour nos clients et d’étendre notre rayonnement en Amérique du Nord », a déclaré Boris Lokschin, cofondateur et PDG de Spryker. « Nous savons que, tout au long de notre parcours de développement à l’échelle mondiale, les entreprises continueront de faire face à une forte volatilité sur tous les marchés. Notre objectif est de fournir la technologie et le soutien de l’écosystème qui permettront de garantir l’atteinte des objectifs commerciaux de nos clients de manière efficace. »

Cette arrivée est la dernière d’une série de nominations effectuées par l’équipe de direction de Spryker pour étendre son expansion en Amérique du Nord. Spryker a récemment nommé Anton van Deth au poste de directeur du marketing. Il a pour mission de transformer le marketing en le faisant évoluer d’une fonction de communication en un moteur de revenus et de décisions. La vision et l’exécution des produits de Spryker sont dirigées par Elena Leonova , vice-présidente senior chargée des produits. Son équipe a récemment annoncé des mises à jour de produits dans le cadre de l’engagement de Spryker à favoriser l’efficacité des opérations commerciales et l’innovation numérique sophistiquée pour les entreprises internationales clientes. Charla Session-Reed est vice-présidente du marketing des partenaires mondiaux et met en œuvre une stratégie marketing de mise sur le marché axée sur les partenaires afin de développer un écosystème intégré et centré sur le client plus robuste et plus percutant. Angela Morel Troccoli , nouvelle vice-présidente du marketing produit mondial de Spryker, est également basée aux États-Unis et s’efforce de faire de Spryker le leader incontesté de sa catégorie tout en accélérant le développement de son pipeline.

Le rayonnement mondial de Spryker continue de s’étendre à grande vitesse. Grâce à de récents contrats conclus avec des clients et à un écosystème de partenaires en pleine expansion, Spryker est en mesure de permettre à ses clients mondiaux de lancer des projets plus rapidement, de se distinguer et d’atteindre leurs objectifs commerciaux de manière efficace. L’écosystème de partenaires de Spryker aux États-Unis s’est récemment enrichi de Stripe , Bloomreach et Vertex . En ce qui concerne les clients américains, Spryker collaborera avec SDVerse, une plateforme de vente B2B pour l’achat et la vente de logiciels automobiles fondée par General Motors, l’équipementier automobile mondial Magna et la société de conseil et de services technologiques de premier plan Wipro Limited. Deux des clients de l’industrie manufacturière mondiale de Spryker, PFERD et Meusburger , ont également lancé récemment des plateformes de commerce mondial qui ont permis d’augmenter les revenus, d’améliorer l’expérience des clients et de réduire les processus manuels.

À propos de Spryker

Spryker est la principale plateforme de commerce modulaire dédiée aux entreprises dotées de modèles commerciaux sophistiqués qu’elle accompagne pour favoriser leur croissance, leur innovation et leur différenciation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes de commerce numérique, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API propose une approche de pointe qui donne aux entreprises la flexibilité nécessaire pour s’adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché, tout en accélérant les délais de rentabilisation tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes pour les places de marché d’entreprise B2B et B2C, le commerce IdO et le commerce unifié, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles qu’ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen et Ricoh. Spryker est une société technologique privée domiciliée à Berlin et à New York, soutenue par des investisseurs de premier ordre tels que TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures ou Maverick Capital. Pour en savoir plus, consultez spryker.com et suivez Spryker sur LinkedIn et X .

Coordonnées : press@spryker.com