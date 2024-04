AI-Media präsentiert auf der NAB 2024 erweitertes Lexi Tool Kit

Weltmarktführer für KI-gestützte Untertitelungslösungen stellt die neuen Produkte LEXI DR (Disaster Recovery) und LEXI Recorded vor

NEW YORK, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter Untertitelung, wird auf der prestigeträchtigen NAB Show 2024, die vom 14. bis 17. April in Las Vegas, USA, stattfindet, zwei neue Produkte vorstellen. AI-Media ist für seine bahnbrechenden Innovationen für die Broadcast-Industrie bekannt und bietet neue Produkte an: LEXI DR (Disaster Recovery) und LEXI Recorded sind im Begriff, den Markt für Untertitel zu revolutionieren.



Neben zahlreichen Aktualisierungen von Produkten wie LEXI und unseren IP- und SDI-Encodern freut sich AI-Media vor allem darauf, das neue LEXI DR-Produkt vorzustellen, eine bahnbrechende Lösung, die eine unterbrechungsfreie Übertragung von Untertiteln auch bei Cloud- und Konnektivitätsstörungen gewährleistet. Mit LEXI DR können Rundfunkanstalten sicher sein, dass ihre Untertitel immer mit minimaler Unterbrechung auf Sendung bleiben, dank nahtloser Integration des Untertitelungs-Workflows, Redundanzservern vor Ort und flexibler Setupoptionen über virtuelle Maschinen oder Hardware. Diese Lösung bietet eine Betriebszeit von 99,99 %, Skalierbarkeit mit bis zu 10 Instanzen pro LEXI DR-Einheit und die Gewissheit, dass die Daten durch starke Verschlüsselungs- und Sicherheitsmaßnahmen geschützt sind. LEXI DR ist ein Beispiel für das Engagement von AI-Media, zuverlässige, robuste und sichere Untertitelungslösungen für den Rundfunk anzubieten.

AI-Media wird auch LEXI Recorded auf den Markt bringen, um den Untertitelungsprozess für aufgezeichnete Inhalte zu optimieren. Die Lösung bietet eine beispiellose Geschwindigkeit und Kosteneffizienz und eignet sich daher perfekt für zeitkritische Nachrichtenclips, Highlights und Werbespots. LEXI Recorded bietet Funktionen wie Massenverarbeitung, eine Genauigkeit von über 98 %, flexible Dateiausgabetypen sowie Optionen für mehrere Sprachen und kann in den Untertitelungs-Workflow integriert werden, sodass Dateien untertitelt werden können, ohne das Medienverwaltungssystem zu verlassen. Mit LEXI Recorded können Rundfunkanstalten ihre aufgezeichneten Inhalte schnell, kostengünstig und mit unübertroffener Präzision und Leichtigkeit untertiteln.

„Wir bei AI-Media sind bestrebt, die Grenzen der Innovation zu verschieben, um die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen“, sagte James Ward, Chief Sales Officer bei AI-Media. „Wir freuen uns, LEXI Recorded und LEXI DR auf der NAB Show 2024 vorstellen und damit unser unermüdliches Streben nach hervorragender Untertitelungstechnologie demonstrieren zu können. LEXI DR ist die ultimative Komponente für eine vollständige Automatisierung der Untertitelung. Das Produkt vervollständigt die Automatisierung des Untertitelungsprozesses. Bisher diente das menschliche Eingreifen als Backup, aber LEXI DR revolutioniert dies, indem es die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung überflüssig macht.“

Zusätzlich zu den Produktvorstellungen wird AI-Media an seinem NAB-Stand über eine „Innovation Station“ verfügen, wo Besucher spannende neue Technologien erkunden können, die Teil der Produkt-Roadmaps des Unternehmens sind. In der Vorschau werden die Fortschritte in der generativen KI und ihre Anwendung bei der Erstellung von Themenmodellen, auch benutzerdefinierte Wörterbücher genannt, vorgestellt. Diese Themenmodelle verbessern die Genauigkeit, indem sie kontextrelevante Wortvorschläge und Aussprachen auf der Grundlage von Themen und Inhalten anbieten. Darüber hinaus wird es bei den Vorschauen Neuerungen wie gesprochene Untertitel oder Synchronisation sowie automatische Audiodeskription geben. AI-Media kann seine jahrzehntelange Erfahrung im Rundfunkbereich nutzen, um sicherzustellen, dass seine Untertitelungslösungen über verschiedene Workflows, Videostandards und Regionen hinweg interoperabel sind. Als führender Innovator in der Untertitelbranche ist AI-Media weiterhin bestrebt, den Fortschritt voranzutreiben und die Zukunft der barrierefreien Medien weltweit zu gestalten.

Weitere Informationen über AI-Media und seine bahnbrechenden Untertitelungslösungen finden Sie unter:

AI-Media: AI-Media.tv

LEXI DR (Disaster Recovery): https://hubs.ly/Q02rWtMD0

LEXI Recorded: https://hubs.ly/Q02rWtLS0

Über AI-Media:

AI-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf innovative Lösungen für Untertitelungs-Workflows spezialisiert hat. Als globaler Marktführer stellt AI-Media hochwertige KI-gestützte Lösungen für die Untertitelung und Übersetzung von Live-Übertragungen und aufgezeichneten Inhalten für ein breites Spektrum von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt bereit. Im Februar 2024 konnte AI-Media zum ersten Mal bahnbrechende Daten präsentieren, die die Überlegenheit seines KI-Produkts LEXI bei der automatischen Untertitelung gegenüber herkömmlichen menschlichen Workflows belegen. Dieser Meilenstein festigt die Position von AI-Media als führender Anbieter von KI-Technologie für Workflow-Lösungen zur Live-Untertitelung und die Untertitelung aufgezeichneter Inhalte. Mit unserem Engagement, unsere umfassende Branchenerfahrung und hochentwickelte KI-Technologie zu nutzen, um Lösungen zu entwickeln, die Prozesse optimieren und vereinfachen, ermöglicht es AI-Media führenden Rundfunkanstalten, Unternehmen und staatlichen Behörden weltweit, nahtlose Zugänglichkeit und Inklusivität ihrer Inhalte zu gewährleisten. Ai-Media (ASX: AIM) hat am 15. September 2020 den Handel an der ASX aufgenommen.

