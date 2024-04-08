ASICS 的全球研究成果顯示，在青少年時期經常做運動與成年後擁有良好心理健康有關

ASICS 對 26,000 人進行的全球研究再度確認了運動與精神狀態的關連，並揭示了青少年體育活動與成年人心理健康的直接聯繫

青少年堅持運動每多一年，成年後的精神狀態 (State of Mind) 得分就會相應提高，其中 15 至 17 歲被認為是經常做運動的最關鍵時期

然而，年輕一代越來越多地更早停止鍛煉，這可能會影響他們現在和未來的心理健康



倫敦, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，ASICS 宣布了第二次「全球精神狀態研究」(Global State of Mind Study) 的結果，再度確認了體育運動與心理健康存在正面關連，並揭示了在青少年時期積極鍛鍊身體與成年後擁有良好心理健康有關。

這項研究橫跨 22 個國家，調查了超過 26,000 名受訪者，結果顯示運動量越大，精神狀態得分就越高1。 在全球來看，經常鍛鍊身體的受訪者2的精神狀態平均得分為 67/100，而不愛運動的受訪者3的精神狀態得分則低得多，僅有 54/100。

更重要的是，研究發現，在青少年時期經常做運動會直接影響一個人往後的精神狀態。 在整個青春期堅持做運動的參與者，到了成年後的活躍程度和精神狀態得分更高。 研究結果顯示，在青少年時期堅持鍛鍊身體是建立良好運動習慣的關鍵，這種習慣會持續到成年之後，並對成年後的心理健康產生積極影響。

事實上，研究顯示 15 至 17 歲是經常鍛鍊身體的最關鍵時期，而在此期間停止運動會嚴重影響往後的精神狀態。 研究發現，在 15 至 17 歲期間經常鍛鍊身體的人，比起在此期間不愛運動的人更有可能在以後的人生中保持活躍，並且在成年後的精神狀態得分更高（分別為 64/100 與 61/100）。

相較之下，在 15 歲前停止運動的受訪者，到了成年後的活躍程度和精神狀態得分最低。 30% 的人到了成年後仍不愛運動，相較在整個青春期鍛鍊身體的人，前者的各項得分更低，例如專注度減少 11%、自信減少 10%、冷靜減少 10%、鎮定減少 10% 。

事實上，青少年堅持運動每多一年，成年後的精神狀態得分就會相應提高。 在 15 歲前停止運動，精神狀態平均得分比全球平均分低 15%，而在 16 至 17 歲期間和 22 歲之前減少運動，則會導致平均得分分別降低 13% 和 6%。

尤有甚者，研究亦揭示了運動代溝：年輕一代的運動量越來越少。 57% 的「沉默的一代」（78 歲以上）表示，他們在童年時期每天都積極做運動，而 Z 世代（18 至 27 歲）的同一比例僅為 19%，這顯示越來越多年輕人比前一代人早停止鍛鍊身體，此趨勢令人擔憂。

縱觀全球，Z 世代人士的精神狀態得分最低，平均為 62/100；而嬰兒潮世代的得分為 68/100，「沉默的一代」則為 70/100。

倫敦大學國王學院 (King’s College London) 的運動與心理健康研究頂尖專家 Brendon Stubbs 教授表示：「在如此關鍵的年齡層，年輕受訪者的活躍程度下降狀況令人擔憂，特別是研究發現，缺乏運動會不利成年後的健康狀態。

相較於『沉默的一代』（70/100），世界各地的 Z 世代的精神狀態得分最低（62/100），因此這可能對世界各地人士未來的心理健康產生巨大影響。」

ASICS 常務行政總裁 Tomoko Koda 指出：「ASICS 堅信運動和鍛鍊不僅對身體健康有益，而且可以促進心理健康。 因此，我們的名稱是「ASICS」——拉丁文全寫「Anima Sana in Corpore Sano」，意思是「健全的精神寓於健全的體魄」。 我們展開的第二次全球『精神狀態研究』的結果顯示，年輕人保持鍛鍊身體極為重要，對他們未來精神狀態可能的產生影響亦同樣重要。 ASICS 致力支援和激勵大家終生運動來促進心理健康。」

如需了解更多資訊，請瀏覽：

https://www.asics.com/us/en-us/mk/stateofmindstudy2024

編輯備註

關於「ASICS 2024 年精神狀態研究」

「2024 年精神狀態研究」於 2023 年 11 月 17 日至 12 月 21 日期間進行，探討了全球各地運動與精神狀態之間的關係。

超過 26,000 人接受了橫跨 22 個市場的問卷調查，包括澳洲、巴西、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、法國、德國、印度、意大利、日本、馬來西亞、荷蘭、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、泰國、阿聯酋、英國和美國。 每個市場樣本涵蓋不同年齡和性別，具有全國代表性。

1「ASICS 精神狀態研究」的總分為 100 分，根據十種認知和情緒特徵的累積平均分數計算得出：積極、滿足、放鬆、專注、鎮定、堅韌、自信、警覺、冷靜、充滿活力。

2每周進行體育活動的時間為 150 分鐘或以上（根據 Sport England 的定義）。

3每周進行體育活動的時間少於 30 分鐘（根據 Sport England 的定義）。

古老的拉丁文俗語「Anima Sana In Corpore Sano」，意思是「健全的精神寓於健全的體魄」，這是 ASICS 名稱的來源，亦是該品牌堅守至今的基本立場。 該公司由鬼塚喜八郎於 60 多年前創立，現已成為跑鞋以及其他運動鞋、服裝和配飾的領先設計品牌和製造商。 如需了解更多資訊，請瀏覽 www.asics.com 。

ASICS® 鞋履兩側的 stripe 設計是 ASICS Corporation 的註冊商標。

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