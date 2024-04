Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances accueille Scott Elliott à son conseil d’administration

OTTAWA, 08 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) est fier d’accueillir Scott Elliott à son conseil d’administration, suite à sa nomination par l’honorable Ya’ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.



Réputé pour son travail de conception de programmes de mobilisation communautaire novateurs et durables, notamment comme fer de lance de stratégies nationales de réduction des méfaits, M. Elliott se joint à une équipe d’administrateurs hautement qualifiés qui contribuent à la mise en œuvre de stratégies porteuses propices à des changements concrets.

« Le travail que fait Scott avec les questions de santé liée à l’usage de substances et la recherche de solutions judicieuses et uniques est bien connu. Je sais que ses contributions à notre conseil seront le reflet de ce travail et qu’elles aideront le CCDUS à remplir son mandat, soit améliorer la vie des personnes qui consomment des substances au Canada », a expliqué Vaughan Dowie, président du conseil d’administration du CCDUS.

M. Elliott est président-directeur général du Centre du Dr Peter de Vancouver (C.-B.), qui offre du soutien clinique, social et psychologique aux membres marginalisés de la collectivité qui vivent avec le VIH, des problèmes de santé complexes, la maladie mentale et des problèmes d’usage de substances et de dépendances.

« Je suis ravi que Scott soit des nôtres et qu’il nous fasse profiter de ses décennies de leadership et d’expertise avec des organismes nationaux à but non lucratif, a affirmé le Dr Alexander Caudarella, premier dirigeant du CCDUS. La population canadienne bénéficiera de son travail de renforcement des communautés et de sa grande expérience en santé liée à l’usage de substances. »

M. Elliott rejoint les 12 autres administrateurs du conseil bénévole du CCDUS. Le président et quatre membres sont nommés par le gouverneur en conseil, alors que le recrutement des autres membres se fait dans la communauté.

Les membres du conseil du CCDUS apportent une expérience riche et une expertise diversifiée à l’organisation et représentent plusieurs secteurs, notamment le milieu des affaires, les groupes de professionnels de la santé et les organismes professionnels et bénévoles. Le mandat des membres est généralement de trois ans et peut être reconduit à deux reprises.

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d’organisme de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en tirant parti des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.



Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.