AACSB Divulga Classe de Líderes Influentes de 2024

Nona iniciativa anual reconhece 22 pesquisadores impactantes de entidades de ensino de business

TAMPA, Fla., April 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AACSB International (AACSB ) - a maior aliança de educação empresarial do mundo - divulgou hoje a Classe de Líderes Influentes de 2024 , um grupo de 22 professores de entidades de ensino de business credenciados pela AACSB que demonstram impacto com as suas pesquisas.



No seu nono ano, o programa de membros Líderes Influentes da AACSB destaca o valor que as entidades de ensino de business oferecem para as empresas e para a sociedade - seja por meio dos ex-alunos que utilizaram sua educação empresarial para aprimorar as indústrias e comunidades às quais atendem, ou do corpo docente que lidera impacto positivo por meio das suas pesquisas. Todos os professores da classe deste ano são de uma das mais de 1.000 entidades de ensino de business credenciadas da AACSB em todo o mundo.

Os homenageados de 2024 estão promovendo pesquisas nas áreas de IA, saúde, sustentabilidade, finanças, empreendedorismo e muito mais. Os líderes selecionados exemplificam o importante papel do corpo docente das entidades de ensino de business no desenvolvimento de novos conhecimentos que forneçam soluções oportunas e relevantes para os desafios empresariais e sociais.

Esses agentes de mudança do corpo docente estão usando o seu conhecimento para incentivar a responsabilidade ambiental, melhorar os resultados da saúde, possibilitar a inovação digital, capacitar populações marginalizadas e transformar as práticas de investimento.

“Os Líderes Influentes de 2024 demonstram o potencial da pesquisa das entidades de ensino de business para enfrentar alguns dos desafios mais críticos de hoje”, disse Lily Bi, presidente e CEO da AACSB. “O conhecimento que eles estão criando ajudará a informar e criar mudanças reais no mundo.”

Cada Líder Influente foi nomeado por sua entidade, que compartilhou exemplos de pesquisa inspiradores que demonstram como o homenageado lidera na criação de novos conhecimentos, se envolve em soluções oportunas e impacta positivamente os negócios e a sociedade. A iniciativa de Líderes Influentes de 2024 é apoiada pelo Academic Partnerships .

As histórias únicas de cada homenageado estão disponíveis em aacsb.edu/influential-leaders .

Sobre a AACSB

Fundada em 1916, a AACSB International (AACSB) é a maior associação de educação empresarial do mundo, conectando instituições de ensino de business, empresas e eternos estudiosos para criar a próxima geração de grandes líderes. Com membros em mais de 100 países e territórios, a AACSB eleva a qualidade e o impacto das entidades de ensino de business em todo o mundo. Saiba como a AACSB e as entidades de ensino de business de todo o mundo estão liderando corajosamente o ensino de business em aacsb.edu .

Contato:

Leah (Harms) McBride

Gerente de Relações Públicas

AACSB International

MediaRelations@aacsb.edu