L’AACSB annonce les lauréats de la promotion 2024 des leaders influents

La neuvième édition de l’initiative récompense 22 chercheurs de premier plan menant leurs travaux en école de commerce

TAMPA, Floride, 08 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International (AACSB) — la plus grande alliance d’enseignement commercial au monde — annonce aujourd’hui sa promotion 2024 des leaders influents , un groupe de 22 professeurs d’écoles de commerce accréditées par l’AACSB qui démontrent l’impact de leurs recherches.



Le programme « Influential Leaders » de l’AACSB, qui en est à sa neuvième édition annuelle, met en lumière la valeur que les écoles de commerce apportent aux entreprises et à la société, que ce soit par le biais des anciens élèves qui ont mis en pratique leur formation en commerce pour faire progresser les industries et les communautés qu’ils servent, ou par le biais des professeurs qui ont un impact positif grâce à leurs travaux de recherche. Tous les professeurs de la promotion de cette année sont issus de l’une des plus de 1 000 écoles de commerce accréditées par l’AACSB dans le monde.

Les lauréats de l’édition 2024 font avancer la recherche dans les domaines de l’IA, des soins de santé, du développement durable, de la finance, de l’entrepreneuriat, etc. Les leaders sélectionnés illustrent le rôle important du corps enseignant des écoles de commerce dans le développement de nouvelles connaissances qui apportent des solutions opportunes et pertinentes aux défis des entreprises et de la société.

Ces chercheurs qui contribuent à faire naître le changement utilisent leur expertise pour encourager la responsabilité environnementale, améliorer les résultats en matière de soins de santé, favoriser l’innovation numérique, donner les moyens aux populations marginalisées et transformer les pratiques d’investissement.

« Les 2024 Influential Leaders démontrent le potentiel de la recherche dans les écoles de commerce pour relever certains des défis les plus importants d’aujourd’hui », a déclaré Lily Bi, présidente et directrice générale de l’AACSB. « Les connaissances qu’ils produisent contribueront à façonner et à créer de véritables changements dans le monde. »

Chaque leader influent a été désigné par son école, qui a présenté des exemples de recherche inspirants démontrant comment la personne honorée se positionne comme un chef de file dans la création de nouvelles connaissances, s’engage dans des solutions opportunes et a un impact positif sur les entreprises et la société. Le soutien à l’initiative « 2024 Influential Leaders » est assuré par Academic Partnerships .

L’histoire unique de chaque lauréat est disponible à l’adresse suivante : aacsb.edu/influential-leaders .

À propos d’AACSB

Fondée en 1916, AACSB International (« AACSB ») est la plus importante association dans le domaine de la formation commerciale au monde. Elle met en contact des écoles de commerce, des entreprises et d'infatigables apprenants afin de créer la prochaine génération de grands leaders. Avec des membres dans plus de 100 pays et territoires, l’AACSB élève la qualité et l’impact des écoles de commerce dans le monde entier. Découvrez comment l’AACSB révolutionne les études commerciales dans le but de créer une société meilleure sur aacsb.edu .

