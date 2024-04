Le Vanuatu promeut la protection de l'environnement et le développement durable par le biais d'initiatives en matière de gestion des déchets.

4 avril 2024, Port Vila - Le ministère de l'adaptation et du changement climatique de Vanuatu, par l'intermédiaire de son département de la protection et de la conservation de l'environnement (DEPC), soutenu par le projet SWAP (S’engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique / Committing to Sustainable Waste Actions in the Pacific), a organisé des campagnes de nettoyage de plages et lancé le projet pilote relatif à la gestion des huiles usagées à Vanuatu.

Financé par l'Agence française de Développement (AFD) et mis en œuvre par le Programme régional océanien de l'environnement (PROE), le projet SWAP vise à améliorer les conditions sanitaires, environnementales, sociales et économiques dans les îles et territoires du Pacifique grâce à une gestion appropriée des déchets. Il se concentre sur trois flux de déchets : les déchets issus de catastrophes, les déchets marins et les huiles usées.

Les campagnes de nettoyage de plages à Efate ont permis de s'attaquer aux déchets marins en trois endroits spécifiques : la plage d'Ifira Point, la plage de Pauni sur l’île d’Ifira et la baie d'Etmat. Les communautés de ces zones, en collaboration avec le DEPC et l’équipe du projet SWAP, ont collecté 4 119 articles, soit 47 kilogrammes de déchets.

Ces nettoyages des plages font suite aux activités du projet SWAP lancés au Vanuatu en 2022. SWAP, en collaboration avec Sustainable Coastlines, avait alors dispensé une formation pratique axée non seulement sur le nettoyage des déchets marins, mais aussi sur la documentation et l'analyse des déchets collectés.

Ces compétences ont été mises en pratique lors de l'activité de cette année où une tendance positive a été observée, comparée à la campagne de l'année dernière, l'analyse des données issues des nettoyages de plage a montré une diminution de l'ensemble des déchets collectés.

La coordinatrice du projet SWAP du PROE, Mme Julie Pillet, a mis en perspective les résultats du nettoyage.

"Les chiffres reflètent une diminution des déchets dans les zones ciblées. Cependant, les déchets collectés sont principalement constitués de fragments de plastique, en forte augmentation, ce qui est relativement préoccupante et témoigne de l’urgent à traiter la pollution plastique à sa source." A-t-elle déclaré.

Les fragments de plastique constituent un problème environnemental important, ce qui souligne l'importance de l'engagement communautaire et de la participation à des formations pratiques.

Dans le cadre de la priorité accordée à la gestion des flux de déchets d'huiles usagées, le projet SWAP et le DEPC ont officiellement lancé le projet pilote relatif à la gestion des déchets huileux générés au Vanuatu., et qui vise la création d’une installation de stockage adaptée à ce type de produits.

Le projet pilote fait suite à l'élaboration du plan de gestion des huiles usagées de Vanuatu, qui estime entre 280 000 et 380 000 la production annuelle d'huile usagée dans le pays.

Ces huiles usagées sont actuellement utilisées à diverses fins à Vanuatu, notamment pour lutter contre les parasites, la réduction des mauvaises herbes et le contrôle de la végétation, la peinture et teinture du bois, le marquage des terrains de sport et diverses autres utilisations engendrant une contamination de l’environnement.



L'élimination inappropriée des huiles usagées dans les décharges ou par brûlage à l'air libre suscite des inquiétudes, car d’une part ces pratiques contaminent davantage les sols et les ressources en eau, et d’autre part ont des effets négatifs sur les êtres humains, les plantes, les animaux et les organismes vivants.

"Nous nous réjouissons de ce projet, car les huiles usagées collectées pourront être retraitées pour produire une source alternative de carburant. Cela signifie non seulement que les huiles usagées seront éliminées d'une manière plus respectueuse de l'environnement, mais aussi que nous réduirons l'utilisation de carburant diesel dans le pays", a déclaré Mme Roselyn Bue, agent en charge des questions liés aux produits chimiques et à l'ozone du département de la protection et de la conservation de l'environnement (DEPC).



La construction de l'installation de stockage des déchets va débuter prochainement. Une fois achevée, elle assurera le stockage des huiles usagées collectées auprès des principaux producteurs et utilisateurs d'huile de Port Vila. Les huiles usagées collectées seront ensuite retraitées en une énergie recyclée qui pourra être utilisée par les entreprises locales comme carburant alternatif pour le fonctionnement de leurs machines. Cette activité innovante ouvrira la voie à des alternatives énergétiques durables, abordables et respectueuses de l'environnement pour Vanuatu.

Mme Pillet a également salué l'engagement de Vanuatu à prendre l'initiative en matière de gestion des déchets : "Nous applaudissons et remercions le département de la protection et de la conservation de l'environnement de Vanuatu et les communautés locales pour leur soutien au projet SWAP, qui permet de préserver les côtes et les milieux marins de Vanuatu, tout en prenant l'initiative en matière de développement durable grâce à des sources d'énergie respectueuses de l'environnement".

Les résultats des campagnes de nettoyage des plages sont disponibles sur le lien suivant : https://litterintelligence.org/data?surveySearchText=vanuatu&officialSurveys=true&adHocSurveys=true&verifiedSurveys=true&unverifiedSurveys=true

À propos du projet SWAP

Le projet SWAP vise à améliorer, au moyen d’une gestion appropriée des déchets, les conditions sanitaires, environnementales, sociales et économiques dans les pays et territoires insulaires du Pacifique. Les sept pays et territoires insulaires du Pacifique impliqués dans le projet SWAP sont les Fidji, les Îles Salomon, la Polynésie française, le Samoa, les Tonga, le Vanuatu et Wallis-et-Futuna. La Nouvelle-Calédonie recevra également un appui technique du SWAP.

Le projet « S’engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique » (Committing to Sustainable Waste Actions in the Pacific – SWAP) est financé par l’Agence française de développement (AFD) https://www.afd.fr/ et mis en œuvre par le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) https://www.sprep.org/ .

L’Agence française de développement (AFD) met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Par ses financements aux ONG et au secteur public, ainsi que ses travaux de recherche et ses publications, l’AFD accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et résilient. Elle propose également des formations dans le domaine du développement durable (Campus AFD) et des activités de sensibilisation en France.

« Nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer français et dans 115 pays et territoires en crise, pour les biens communs : le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun. »

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Julie Pillet, coordinatrice du SWAP à l’adresse : [email protected].