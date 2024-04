PHILIPPINES, April 7 - Press Release

April 7, 2024 Gatchalian sounds alarm on drowning incidents; pushes for lifeguards in public pools Following the death of 37 people, including 12 minors, during the Holy Week due to drowning, Senator Win Gatchalian reiterated his push for the mandatory designation of lifeguards in public swimming pools and bathing facilities. Gatchalian's Senate Bill No. Lifeguard Act of 2022 (Senate Bill No. 1142) requires pool operators to employ at least one certified lifeguard for each public swimming pool operated for commercial purposes or free of charge. These include pools operated in hotels, inns, motels, condominium buildings, clubhouses, and any other public setting or residential setting other than a single-family home. The proposed measure requires an additional lifeguard for every excess area of 250 square meters. These lifeguards must be duly certified by nationally recognized organizations accredited by the Department of Health (DOH). While the temperature continues to rise in many parts of the country, Gatchalian continues to urge vigilance as the deaths due to drowning tend to be highest during the summer months. In 2022, the Philippine Statistics Authority (PSA) reported 3,576 deaths in the Philippines due to drowning, with the highest number of cases recorded during March (317), April (391), and May (345). According to the World Health Organization (WHO), drowning is one of the top five leading causes of death among children aged one to 14. "Nakakalungkot at nakakabahala na sa panahong masaya dapat tayo kasama ng ating mga pamilya sa bakasyon, siya namang dating ng trahedya dahil sa pagkalunod. Maaari nating maiwasan ang ganitong mga insidente kung magpapatupad lamang tayo ng mga hakbang para sa kaligtasan ng ating mga kababayan, kabilang ang paglalagay ng mga kwalipikadong lifeguard sa mga pampublikong swimming pool," said Gatchalian. The bill provides that pool operators should provide local government units (LGUs) with certifications and supporting documents to prove their engagement with the required number of lifeguards. LGUs, on the other hand, are mandated to ensure the compliance of all public swimming pools and approve the permits of pool operators upon verification of certification and other supporting documents. LGUs, through Local Health Officers, or other personnel deemed fit for the assignment shall conduct periodic local inspections. Gatchalian naalarma sa mga insidente ng pagkalunod Kasunod ng pagkamatay ng 37 katao noong Semana Santa dahil sa pagkakalunod, muling iginiit ni Senador Win Gatchalian ang kanyang panukalang magtalaga ng mga lifeguard sa mga pampublikong swimming pools at bathing facilities. Sa ilalim ng Lifeguard Act of 2022 (Senate Bill No. 1142) na inihain ni Gatchalian, magiging mandato sa mga pool operator ang pagkakaroon ng isang certified lifeguard kada public swimming pool na ginagamit nang libre o kaya naman ay para sa negosyo. Kabilang dito ang mga pool sa mga hotel, inn, motel, condominium buildings, clubhouses, at iba pang pampublikong lugar o tirahan maliban sa mga tahanang para sa isang pamilya. Sa ilalim pa rin ng panukalang batas, minandato ang pagkakaroon ng karagdagang lifeguard sa bawat sobrang 250 square meters kada pool. Dapat may angkop na sertipikasyon ang mga lifeguard na ito mula sa mga pambansang organisasyong may accreditation at pagkilala mula sa Department of Health (DOH). Habang papainit nang papainit ang panahon sa maraming bahagi ng bansa, patuloy na hinihimok ni Gatchalian ang pag-iingat lalo na't pinakamataas ang bilang ng mga namamatay dahil sa pagkalunod sa panahon ng tag-init. Noong 2022, naitala ng Philippine Statistics Authority (PSA) na may 3,576 na binawian ng buhay dahil sa pagkalunod. Pinakamataas ang bilang ng mga naitalang namatay dahil sa pagkalunod noong mga buwan ng Marso (317), Abril (391), at Mayo (345.). Ayon sa World Health Organization (WHO), ang pagkalunod ang isa sa limang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa mga batang may edad isa hanggang 14 taong gulang. "Nakakalungkot at nakakabahala na sa panahong masaya dapat tayo kasama ng ating mga pamilya sa bakasyon, siya namang dating ng trahedya dahil sa pagkalunod. Maaari nating maiwasan ang ganitong mga insidente kung magpapatupad lamang tayo ng mga hakbang para sa kaligtasan ng ating mga kababayan, kabilang ang paglalagay ng mga kwalipikadong lifeguard sa mga pampublikong swimming pool," ani Gatchalian. Nakasaad din sa panukalang batas na dapat magbigay ang mga pool operator sa mga local government units (LGUs) ng mga certification at supporting documents upang patunayan ang pagtatalaga nila ng mga kinakailangang bilang ng lifeguard. Mandato naman sa mga LGU na tiyaking sumusunod ang mga public swimming pools sa mga itinakdang pamantayan, at aprubahan ang mga permit matapos ang beripikasyon ng mga kinakailangang dokumento. Mandato rin sa mga LGU ang mga regular na inspeksyon na isasagawa ng mga Local Health Officers o iba pang mga kwalipikadong kawani.