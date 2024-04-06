eXp Realty 正式任命 Leo Pareja 出任行政總裁，致力推動下一階段的增長和創新

公司創辦人 Glenn Sanford 則繼續擔任 eXp World Holdings 的主席兼行政總裁，以推動整體公司業績

華盛頓州，貝靈厄姆, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 作為「全球以代理為中心的房地產經紀典範™」，亦是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附屬公司，今日宣布任命 Leo Pareja 為其新任行政總裁（CEO），並即時生效。此舉將由創始人 Glenn Sanford 接替，後者將全力致力於擔任 eXp World Holdings 的創始人、主席和行政總裁。



Pareja 曾擔任首席戰略官時，在競爭激烈的房地產市場上為 eXp Realty 巩固了其地位。他的遠見領導和卓越業績大大豐富了公司對經紀人的價值主張。例如，成功推出戰略舉措，如 eXp Exclusives ， Revenos 並對 eXp Solutions 進行了重大改進。

Sanford 表示，「透過重塑轉介和潛在客戶生成，Leo 的創新和公認的行業領導力提升了我們的經紀人價值主張。他的行業經驗深厚，對我們社群有深遠的影響力，我相信在他的領導下，eXp Realty 將進一步巩固其競爭優勢，為我們的經紀人提供無與倫比的價值，進一步巩固我們在房地產行業的領先地位。」

此次任命時，eXp Realty 在备受瞩目的 RealTrends 500 報告中的五個類別位於名列前茅：交易量、5 年交易量增长（交易量）、5 年交易量增长（金额）、最佳經紀公司和上市獨立公司。該公司還在兩個類別中上升至第三名：交易金额和亿万富翁俱樂部。隨著公司不斷增加市場份額，迎來業界最優秀的經紀人，這一成功模式得到了驗證

Pareja表示，「當我們踏入 eXp Realty 的新篇章時，我很榮幸能夠領導一家始終將創新和經紀人的成功視為使命的前沿公司。我們將繼續透過技術和經紀人支援重新定義房地產領域，同時賦能我們社群的每個成員發揮其全部潛力。」

Pareja 於2022年加入 eXp Realty，擁有超過二十年的房地產經驗，曾獲得多項榮譽，包括在 RealTrends 的《The Thousand》報告中獲得認可，名列全國西班牙裔房地產專業人士協會（NAHREP）的前 250 名，以及被《Realtor® Magazine》評為 30位 30 歲以下經紀人。他的創業精神體現在他聯合創辦了美國東海岸最大的私人貸款公司和開立快速增長的 MLS 技術供應商。他還在美國西班牙裔房地產專業人士協會中擔任重要角色，曾擔任華盛頓大都會地區分會的創始人和後來的全國主席。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)是eXp Realty®、Virbela®和SUCCESS® Enterprises的控股公司。eXp Realty 是世界上最大的獨立房地產公司，在美國、加拿大、英國、澳洲、法國、印度、墨西哥、葡萄牙、南非、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多米尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜擁有超過 85,000 名代理商，且持續在國際上擴大規模。作為一間上市公司，eXp World Holdings 為房地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會，以鼓勵其完成產出目標及對公司整體增長作出貢獻。eXp World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和房地產技術解決方案，包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。這間基於雲端的經紀公司由 Virbela 和 Frame 技術提供支援，提供一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台，能夠讓代理商更緊密地聯絡，並提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援，是個人和專業發展的領先品牌和出版公司。

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