Charting Autonomous Journeys : HD Map Market Propelling Towards $66.1 Billion by 2035

HD Map for Autonomous Vehicles Market Size

OREGAON, PORTLAND, UNITED STATESย , April 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- According to the report published by Allied Market Research, the global HD map for autonomous vehicles market is predicted to generate $3.7 billion in 2025, and is projected to reach $66.1 billion by 2035, growing at a CAGR of 33.4% from 2025 to 2035. ๐“๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฌ ๐š ๐๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ญ๐จ๐ฉ ๐ฐ๐ข๐ง๐ง๐ข๐ง๐ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ž๐ฌ, ๐ž๐ฏ๐จ๐ฅ๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ญ๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ, ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž ๐œ๐ก๐š๐ข๐ง, ๐ค๐ž๐ฒ ๐ข๐ง๐ฏ๐ž๐ฌ๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ฉ๐จ๐œ๐ค๐ž๐ญ๐ฌ, ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ & ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ, ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ฅ๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ฅ๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž. ๐“๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ข๐ฌ ๐š ๐ฎ๐ฌ๐ž๐Ÿ๐ฎ๐ฅ ๐ฌ๐จ๐ฎ๐ซ๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ง๐ž๐ฐ ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ฌ, ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž๐ก๐จ๐ฅ๐๐ž๐ซ๐ฌ, ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ฎ๐ง๐ง๐ž๐ซ๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž๐ก๐จ๐ฅ๐๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ข๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ข๐ง๐ ๐ง๐ž๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š๐ซ๐ฒ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ž๐ฌ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ญ๐š๐ค๐ข๐ง๐ ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐š๐ฅ ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฉ๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž๐ง ๐š๐ง๐ ๐ก๐ž๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ž๐ง ๐ญ๐ก๐ž๐ข๐ซ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ.

The concept of HD map for autonomous vehicles is typically attributed to the maps that are particularly built for self-driving purposes of autonomous vehicles and are usually called as High-Definition Maps (HD Maps). HD maps have information presented in layers. The data in each layer varies depending on the company that produces the map. It is expected that HD maps will also provide advertising services, which will be the key revenue-generating segment for HD maps companies. Moreover, the next generation of autonomous driving technology requires higher quality and more detailed map content to support sensor data and guarantee driver safety and comfort. To achieve this, autonomous vehicles are expected to rely on a combination of artificial intelligence, sensors, and digital maps. It allows them to see around curves, through fog, and over large vehicles blocking the vision of sensors.

The report offers detailed segmentation of the global HD map for autonomous vehicles market based on service type, usage type, vehicle type, solution, level of automation, and region. The report provides a comprehensive analysis of every segment and their respective sub-segment with the help of graphical and tabular representation. This analysis can essentially help market players, investors, and new entrants in determining and devising strategies based on fastest growing segments and highest revenue generation that is mentioned in the report.

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž, the mapping segment to hold the dominating global HD map for autonomous vehicles market in 2025, garnering more than two-fifths of the global market, and is expected to maintain its leadership status during the forecast period. The advertisement segment, on the other hand, is expected to cite the fastest ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ‘๐Ÿ–.๐ŸŽ% during the forecast period.

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ฏ๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž, the passenger cars segment to hold the largest market share in 2025, garnering more than four-fifths of the global market, and is expected to maintain its leadership status during the forecast period. The commercial vehicles segment, on the other hand, is expected to cite the fastest ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ‘๐Ÿ”.๐Ÿ‘% during the forecast period.

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ฎ๐ฌ๐š๐ ๐ž ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž, the personal modality segment to hold the dominating market share in 2025, holding nearly ๐ญ๐ก๐ซ๐ž๐ž-๐Ÿ๐จ๐ฎ๐ซ๐ญ๐ก๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐‡๐ƒ ๐ฆ๐š๐ฉ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐จ๐ฎ๐ฌ ๐ฏ๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ, and is expected to maintain its leadership status during the forecast period. The commercial modality segment, on the other hand, is expected to cite the fastest ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ‘๐Ÿ’.๐Ÿ’% during the forecast period.

๐๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง, the market across North America to hold the dominating market share in 2025, garnering more than one-third of the global market. On the other hand, the Europe region is expected to maintain its leadership status during the forecast period. However, the Asia-Pacific region is expected to cite the fastest ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ‘๐Ÿ“.๐Ÿ—% during the forecast period.

Factors such as rise in adoption of autonomous vehicles, growing importance of HD map for safe autonomous driving, and advancement in 5G technology supplement the growth of the HD map for autonomous vehicles market. However, high cost associated with technology and limited standardization in HD maps are the factors expected to hamper the growth of the market. In addition, growth in connected infrastructure and improved road regulations and rise in investments in mapping technology create market opportunities for the key players operating in the market.

๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ

AutoNavi,

Baidu, Inc.,

Civil maps,

DeepMap, Inc.,

Dynamic Map Platform Co., Ltd.,

Esri,

HERE,

Mapbox,

Momenta,

NavInfo Co., Ltd.,

Navmii, NVIDIA Corporation,

The Sanborn Map Company, Inc.,

TomTom International BV,

Waymo LLC,

Woven Planet Holdings, Inc.,

Zenrin Co., Ltd.

