CALGARY, Alberta, 02 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada, un organisme de premier plan qui se consacre à faire progresser les carrières et la main-d’œuvre du secteur de l’environnement, a publié les résultats de ses plus récentes recherches, axées sur la main-d’œuvre nécessaire à la mise en œuvre de solutions climatiques fondées sur la nature et de projets d’infrastructure verte en Alberta et en Colombie-Britannique. Cette étude exhaustive, intitulée « Créer une main-d’œuvre dynamique pour les solutions climatiques fondées sur la nature et les projets d’infrastructures vertes en Alberta et en Colombie-Britannique : un profil sectoriel », fournit des renseignements inestimables sur les postes et les compétences obligatoires pour favoriser la durabilité environnementale et le développement économique.

Les solutions climatiques fondées sur la nature et les projets d’infrastructures vertes jouent un rôle central dans le façonnement du secteur environnemental, étant donné leur influence sur les décisions politiques, les progrès technologiques et les stratégies de durabilité. L’étude en question, menée par Delphi Group pour ECO Canada, se penche sur des secteurs cruciaux tels que la restauration côtière, la foresterie, l’extraction minière et l’extraction de pétrole et de gaz, ainsi que la restauration des bassins hydrographiques, mettant ainsi en évidence les principaux aspects des besoins de main-d’œuvre et les compétences exigées.

Voici certains des principaux points que l’étude a permis de faire ressortir :

Les défis critiques à surmonter pour embaucher des travailleurs qualifiés et l’importance du perfectionnement stratégique des talents dans certains secteurs clés.

La nécessité de compétences telles que la gestion de projet, de la connaissance des protocoles de sécurité et de la réglementation, et de domaines techniques comme la biologie, l’hydrologie, le génie civil, la conduite d’équipement lourd et la foresterie.

Les possibilités d’améliorer les stratégies d’acquisition et de maintien en poste des talents afin de soutenir efficacement les solutions climatiques fondées sur la nature et les projets d’infrastructures vertes.





Ces renseignements jouent un rôle vital pour les intervenants du secteur environnemental, car ils offrent des données exploitables et des conseils stratégiques aux décideurs, aux chefs de file de l’industrie et aux travailleurs de l’environnement.

« Comprendre la main-d’œuvre dont on a besoin pour mettre en œuvre des solutions climatiques fondées sur la nature en Alberta et en Colombie-Britannique est essentiel pour assurer une croissance durable, favoriser la résilience et concilier harmonieusement développement économique et conservation de l’environnement dans ces provinces », a déclaré Kevin Nilsen, président et directeur général d’ECO Canada.

La publication du rapport souligne l’engagement continu d’ECO Canada à soutenir les travailleurs de l’environnement et à façonner l’avenir de la main-d’œuvre environnementale. Depuis plus de 20 ans, ECO Canada étudie le marché du travail en environnement afin de cerner les tendances et les occasions dans le secteur. L’expertise de l’organisation constitue une ressource précieuse en vue d’une prise de décisions éclairée, que ce soit chez les décideurs, les chercheurs d’emploi, les chercheurs universitaires ou encore les étudiants.





Le projet Accélération des reconversions professionnelles pour soutenir les solutions climatiques fondées sur la nature et les projets d’infrastructures vertes au Canada est financé par le Centre des Compétences futures du gouvernement du Canada.





