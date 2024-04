Nag-expand ang INOI Privé sa APAC, na Tina-target ang Limang Pangunahing Market sa South East Asia

INOI nagpapalawak ng INOI Privé sa APAC, naglalayong pag-usbong ng katanungan at kollaborasyon sa industriya ng mobile.

Inanunsyo ng INOI, isang technology brand sa Europe, ang pag-expand nito ng pambihirang key mobile distributor program ng INOI Privé sa rehiyon ng Asia-Pacific (APAC), na tina-target ang limang pangunahing market: Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, at Pilipinas. Ang expansion na ito ay kasunod ng matagumpay na pagpasok nito sa market ng Vietnam, na hina-highlight ang layunin ng INOI na bumuo ng mga mutually beneficial partnership at magdulot ng innovation sa industriya ng mobile sa buong Southeast Asia.Binuo ng INOI ang marka nito sa rehiyon ng APAC, kung saan market ng Vietnam ang unang matagumpay na case ng pagtataguyod ng presensiya ng brand at pag-expand ng sales sa pakikipagtulungan ng regional distribution partner. Mula sa tagumpay na ito. Handa na ngayon ang INOI na gawin din ang mga achievement na ito sa iba pang pangunahing market sa rehiyon. Ang pagpapakilala ng INOI Privéprogram sa mga business partner sa Southeast Asia ay nagtatakda ng malaking milestone sa mga pagsisikap ng kompanya na maitaguyod ang sarili nito bilang isang mahalagang player sa industriya ng mobile sa rehiyon.Ang INOI Privé ay isang first-of-its-kind na programa sa industriya ng mobile, na idinisenyo para bumuo ng mas matatag na eksklusibong relasyon sa mga pangunahing distributor. Isinasakatuparan ng program ang pilosopiya ng pangmatagalan at mutually beneficial na paglago ng negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga eksklusibong benepisyo at pagtataguyod ng karagdagang kita sa mga business partner nito sa buong mundo. Kung gayon, hinahangad ng INOI na gumawa ng network ng mga mapagkakatiwalaang katuwang na nakatuon sa pagtataguyod ng pag-unlad at innovation sa ecosystem ng mobile.Bilang komento sa expansion, sinabi ni Yoonsoo Kim, CEO ng INOI, na "Nasasabik kaming dalhin ang INOI Privé program sa rehiyon ng APAC, na tina-target ang limang pangunahing market sa Southeast Asia. Ipinakita ng aming matagumpay na pagpasok sa Vietnam ang malaking potensyal ng rehiyong ito, at nasasabik kaming magsimula mula sa momentum na ito. Dahil sa commitment namin na magbigay ng abot-kaya at de-kalidad na produkto at pag-expand sa pandaigdigang market, tiwala kami na magbibigay-daan sa amin ang INOI Privé na bumuo ng mas matatatag na partnership at maghatid ng pambihirang halaga sa aming mga customer."Tungkol sa INOI:Ang INOI ay isang technology brand sa Europe na may mabilis na nag-e-expand na negosyo, na nagbibigay ng serbisyo sa milyon-milyong active na customer sa buong mundo. Kilala sa pagma-manufacture ng mga abot-kaya at de-kalidad na device na may pambihirang disenyo, kasama ang mga smartphone, tablet, at feature phone, nakatuon ang INOI sa pagtataguyod ng innovation at acessibility sa industriya ng mobile. May leadership team na binubuo ng mga dating executive mula sa malalaking pangalan sa industriya na Samsung at Nokia, muling pinagtitibay ng INOI ang commitment nito sa kahusayan ng produkto at expansion sa pandaigdigang market.May 14 na opisina sa buong mundo, hinahangad ng expansion trajectory ng INOI na makapasok sa 50 bansa pagsapit ng taong 2025, na lalong pinapatibay ang posisyon nito bilang nangungunang player sa pandaigdigang market ng mobile.