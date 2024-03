EBC Financial Group ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการตามกฎระเบียบเต็มรูปแบบจาก Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

EBC Financial Group ได้รับใบรับรองการกำกับดูแลเต็มรูปแบบจากสำนักงานเงินตราหมู่เกาะเคย์แมน (CIMA) รายการใบรับรองการกำกับดูแลที่ได้รับอนุญาตและครบถ้วน ซึ่งมอบให้แก่ EBC Financial Group โดยสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และหมู่เกาะเคย์แมน

EBC Financial Group เสริมความมั่นคงระดับโลกด้วยใบอนุญาตแบบเต็มรูปแบบจาก CIMA ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายที่เข้มงวดระดับโลก

EIN PRESSWIRE, March 29, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC Group หรือ EBC) ยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า สาขาในหมู่เกาะเคย์แมน หรือ EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับใบอนุญาตแบบเต็มรูปแบบจากหน่วยงาน CIMA (Cayman Islands Monetary Authority) ซึ่งเป็นความสำเร็จที่สำคัญและเป็นการเดินหน้าครั้งใหญ่ของ EBC หลังจากที่ได้การรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) และหน่วยงานกำกับดูแลและลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC)

ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวดของ CIMA นั้น EBC จะให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเชื่อมั่น ความปลอดภัย อนาคต และ เงินทุน โดยเฉพาะการให้บริการที่เน้นการดูแลลูกค้ารายย่อยทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลที่มีสถานะทางการเงินสูง และนักลงทุนสถาบัน

หมู่เกาะเคย์แมนเป็นหนึ่งในห้าศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลกและยังเป็นศูนย์กลางการธนาคารนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ประกันภัยนอกชายฝั่งที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอีกด้วย แหล่งรวม 90% ของธนาคารทั่วโลกและมากกว่า 85% ของกองทุนป้องกันความเสี่ยง และเป็นที่รู้จักด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดและการควบคุมโดยทั่วถึง ซึ่งเปรียบเสมือนกรอบกฎหมายของสหราชอาณาจักร การปกป้องข้อมูลอย่างเข้มงวด การป้องกันเงินของลูกค้า และความต้องการในการจัดการตรวจสอบความเชื่อถือได้และความมั่นคงของกลุ่มการเงิน รักษาความสมดุลและความมั่นคงในกลุ่มธุรกิจการเงินไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ท่ามกลางชนชั้นนำระดับโลกด้วยใบอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบ

นับตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยงาน CIMA มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎระเบียบเต็มรูปแบบ เนื่องจากเกณฑ์การสมัครยังคงมีการปรับเปลี่ยนให้ได้มาตราฐานที่สมบูรณ์ที่สุดและการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา มีเพียงแค่สี่หน่วยงานเท่านั้นที่ผ่านการตรวจสอบ และ EBC Group เป็น

หนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการกำกับดูแลอย่างเต็มรูปแบบ

หลังจาก EBC group ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและปลอดจึงทำให้ EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับสิทธิ์ที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงในการจัดการ, การจัดเรียง, การบริหาร, และการให้คำปรึกษาทั้งหมดตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของ CIMA รวมถึงกรอบข้อกำหนดด้านธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ (SIB) EBC ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของกองทุนของนักลงทุนอย่างทั่วถึง

ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบจาก CIMA (Cayman Islands Monetary Authority) EBC มีการถือใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกสองแห่ง นั่นคือ EBC Financial Group (UK) Ltd ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) และ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลและลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC)

ใบอนุญาตทางกฎหมายแบบเต็มที่ออกโดย CIMA ทำให้ EBC มีสถานะที่มั่นคงในฐานะเป็นกลุ่มการเงินชั้นนำระดับโลกอย่างเต็มตัว โดยส่งเสริมการจัดสรรสินทรัพย์ข้ามเขตและให้การสนับสนุนโครงสร้างรอบด้านที่ครอบคลุมสำหรับการขยายบริการระดับโลกอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

EBC Group มีบัญชีธนาคานิติบุคคลระดับองค์กรสูงสุดจาก Barclays Bank และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน EBC Financial Group (Cayman) Limited และ EBC Financial Group (UK) Limited ปฏิบัติตามกฎระเบียบการคุ้มครองเงินทุนของลูกค้าอย่างเคร่งครัดและถือเงินทุนของลูกค้าไว้ในการดูแลอย่างอิสระที่ Barclays Bank ในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังสามารถพลิดเพลินกับการรักษาความปลอดภัยระดับ AAA ได้อีกด้วย

ทิศทางในอนาคต:

EBC Group กำลังเริ่มสำรวจด้านใหม่ ๆ และขยายบริการที่หลากหลายและนวัตกรรมไปสู่ระดับโลก ดูไปข้างหน้า EBC Group จะยึดมั่นตามความตั้งใจเดิม โดยยึดถือตามมาตรฐานของ CIMA อย่างเคร่งครัด ให้การคุ้มครองสำหรับนักลงทุน เพื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่เป็นไปตามข้อกำหนด และสร้างกลไกการคุ้มครองทางกฎหมายที่ปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความเชื่อถือในอุตสาหกรรมและความโปร่งใสในข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC Financial Group กรุณาเข้าชมเว็บไซต์: https://www.ebc.com/.

- END -

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านศูนย์กลางทางการเงินอันทรงเกียรติของกรุงลอนดอน มีชื่อเสียงในด้านการบริการที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึง นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่หลากหลาย ด้วยสำนักงานที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร ลิมาซอล และอื่นๆ อีกมากมาย EBC มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมืออาชีพ บุคคลทั่วไป หรือสถาบันการเงินทั่วโลก

นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัลมากมาย ซึ่ง EBC ภาคภูมิใจในการยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบสูงสุดในระดับนานาชาติ โดย EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) แห่งสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) แห่งออสเตรเลีย EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) แห่งหมู่เกาะเคย์แมน

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์กว่า 30 ปี ในสถาบันการเงินชั้นนำ ซึ่งสามารถผ่านพ้นวัฏจักรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆ มาได้อย่างชาญฉลาด ตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่า ไปจนถึงวิกฤติสกุ

ลเงินฟรังก์สวิสในปี 2015 EBC ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการมีส่วนร่วมกับนักลงทุนทุกคนได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตามที่ควรจะเป็น