Le marché des câbles solaires en pleine croissance : Prévu d'atteindre 1,59 milliard de dollars d'ici 2028

Structure des câbles photovoltaïques Câble photovoltaïque type PV1-F Câble photovoltaïque type HIZ2Z2-K L'énergie solaire est une source d'énergie renouvelable et les systèmes d'énergie solaire sont respectueux de l'environnement et durables. Câbles photovoltaïques dans les systèmes d'énergie solaire

Le marché des câbles photovoltaïques a connu une expansion significative ces dernières années et devrait atteindre 990 millions USD d'ici 2024.

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, March 29, 2024 / EINPresswire.com / -- Selon le Solar Cable Global Market Report 2024 de The Business Research Company, le marché du câble solaire a connu une expansion significative ces dernières années, avec une trajectoire de croissance notable de 0,87 milliard de dollars en 2023 à une projection de 0,99 milliard de dollars en 2024, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,2 %.Sources de données:Qu'est-ce qu'un câble photovoltaïque ? Le câble solaire photovoltaïque est un câble spécialement conçu pour les systèmes de production d'énergie solaire. Il est responsable de la connexion des modules photovoltaïques, des onduleurs et d'autres équipements pour assurer le transfert d'électricité et le contrôle du système. Si des câbles génériques sont utilisés au lieu de câbles spécialement conçus pour les applications solaires, cela peut affecter la durée de vie de l'ensemble du système.Le fonctionnement des panneaux solaires repose principalement sur l'absorption de l'énergie solaire par des matériaux semi-conducteurs, ce qui génère une tension électrique photovoltaïque permettant la conversion et le transfert d'énergie électrique. Le système de production d'énergie solaire comprend des panneaux solaires, des câbles, des onduleurs et des batteries. Les panneaux solaires transmettent l'énergie produite aux onduleurs via des câbles, les onduleurs convertissent le courant continu en courant alternatif, qui est ensuite transmis au réseau électrique ou stocké dans des batteries.Classification des câbles photovoltaïques :Les câbles spécialement conçus pour le photovoltaïque, tels que les modèles PV1-F et H1Z2Z2-K, sont courants. Le câble solaire de type PV1-F est un modèle polyvalent, offrant une bonne résistance aux intempéries et à la chaleur, adapté à diverses connexions électriques dans les systèmes de production d'énergie solaire. Le câble photovoltaïque de type H1Z2Z2-K est un modèle ignifuge, offrant d'excellentes performances en matière de résistance au feu, adapté aux systèmes de production d'énergie solaire nécessitant des normes de sécurité élevées.Ces dernières années, la croissance notable du marché des câbles photovoltaïques peut être attribuée aux raisons suivantes :1. Mesures d'incitation gouvernementalesDans un contexte de tensions régionales, d'intensification des luttes énergétiques et de neutralité carbone mondiale, les gouvernements de différents pays accordent une grande importance au développement durable et soutiennent vigoureusement la transition vers une énergie verte et à faible teneur en carbone. L'énergie solaire entre progressivement dans le champ de vision des gens, devenant l'une des formes d'énergie les plus compétitives. Maîtriser l'énergie solaire revient à détenir l'avenir du développement énergétique. Ainsi, l'énergie solaire est de plus en plus soutenue et encouragée par les gouvernements du monde entier. Avec le soutien des politiques, le marché photovoltaïque continue de croître et de s'étendre.2. Croissance continue de la capacité de production photovoltaïqueGrâce aux recherches et aux progrès constants dans les systèmes solaires, la technologie photovoltaïque est constamment mise à jour, et l'efficacité des systèmes photovoltaïques ne cesse d'augmenter. La capacité de production photovoltaïque a également considérablement augmenté, avec des cas de surcapacité de production dans certaines régions.3. Sensibilisation environnementale accrueCes dernières années, l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, l'attention accrue portée par les gouvernements du monde entier à la protection de l'environnement, ainsi que les efforts de sensibilisation menés par les organisations environnementales, ont entraîné une augmentation de la sensibilisation environnementale. Ce phénomène stimule également le développement des systèmes solaires et du marché des câbles photovoltaïques.4. Efficacité des coûts de production solaireAvec l'évolution constante et l'expansion des systèmes photovoltaïques, l'efficacité de la production solaire ne cesse d'augmenter, ce qui entraîne une baisse continue des coûts de production de l'énergie solaire. Les prix de divers produits des systèmes photovoltaïques, tels que les câbles photovoltaïques et les composants photovoltaïques, continuent également de baisser, ce qui entraîne une baisse des coûts des systèmes photovoltaïques. Cela stimule davantage le développement du marché des câbles photovoltaïques.5. Engagement international en faveur des énergies propres, mise en œuvre d'accords et de réglementations internationauxSous l'impulsion de nombreux accords et réglementations internationaux tels que l'Accord de Paris, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la Déclaration de Rio et la Convention sur l'environnement mondial, de nombreux pays ont intégré le développement des énergies renouvelables, y compris le photovoltaïque, comme un élément important de leur trajectoire de neutralité carbone, et ont formulé et mis à jour des objectifs de développement photovoltaïque. De plus en plus de pays considèrent le développement de l'industrie photovoltaïque nationale comme une mesure importante pour garantir la sécurité énergétique, renforcer la compétitivité industrielle mondiale et augmenter l'emploi national.(1) Aux États-Unis : du soutien à l'innovation à l'application, développement de la chaîne d'approvisionnement nationale pour le photovoltaïque ;(2) Dans l'Union européenne : visant à renforcer la sécurité énergétique, augmentation des objectifs photovoltaïques et renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement ;(3) L'Inde s'efforce de promouvoir le développement de l'industrie photovoltaïque nationale ;(4) D'autres pays encouragent le développement de l'industrie photovoltaïque par diverses mesures. Cela a également stimulé le développement du marché des câbles photovoltaïques.Les tendances futures du développement des câbles photovoltaïques :1. Augmentation de la conscience du développement durableAvec l'expansion du marché photovoltaïque et la complexification du paysage économique et politique géopolitique international, la conscience du développement durable des pays s'accroît. La position des énergies renouvelables sera davantage renforcée, ce qui favorisera le développement du marché photovoltaïque et stimulera davantage la demande de câbles photovoltaïques.2. Demande mondiale soutenue sur le marché photovoltaïque, expansion mondiale des projets solairesFace au changement climatique, les pays accordent une grande importance au développement durable et soutiennent vigoureusement la transition vers des énergies renouvelables vertes et à faible émission de carbone. Grâce aux percées technologiques dans le domaine de la production d'électricité photovoltaïque et à l'impulsion des politiques, la taille du marché photovoltaïque mondial continuera de croître de manière positive à l'avenir.3. Stratégies globales des pays et des régions pour promouvoir la localisation de la fabrication photovoltaïqueAvec l'importance croissante du photovoltaïque dans le domaine de l'énergie, l'industrie photovoltaïque, en tant qu'industrie émergente stratégique clé dans la transition énergétique, est devenue un sujet d'attention pour les pays du monde entier. De plus en plus de pays et de régions accordent une importance accrue à la production locale afin de réduire leur dépendance extérieure. On estime que la configuration de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque mondiale pourrait changer à l'avenir.4. Concurrence et innovation sur le marchéLes câbles photovoltaïques ont un énorme potentiel de développement, et l'entrée de capitaux sur le marché des câbles photovoltaïques intensifiera la concurrence, ce qui stimulera davantage l'innovation technologique des câbles photovoltaïques et favorisera la croissance du marché. 5. Progrès technologique et réduction des coûtsLes progrès technologiques continus amélioreront l'efficacité et la fiabilité des câbles photovoltaïques. La concurrence accrue sur le marché incite également les entreprises à réduire les coûts pour renforcer la compétitivité des produits de câbles photovoltaïques.6. Diversification de l'application de l'intégration photovoltaïque avec d'autres industriesL'augmentation des investissements mondiaux dans les projets solaires stimulera la demande de câbles photovoltaïques dans différentes régions. L'intégration de la photovoltaïque avec d'autres industries tend à se diversifier davantage. Avec le développement rapide des énergies renouvelables, des ressources de stockage d'énergie flexibles sont nécessaires pour soutenir le système. Le modèle de combinaison de photovoltaïque et de stockage d'énergie deviendra un modèle majeur pour le développement futur de l'énergie, et le photovoltaïque et le stockage d'énergie partageront un énorme marché potentiel.Les domaines d'application des câbles photovoltaïques :Production d'électricité solaireLes câbles photovoltaïques sont principalement utilisés dans les systèmes de production d'électricité solaire, tels que les centrales solaires, les installations photovoltaïques sur les toits, les lampadaires solaires, etc. Ils peuvent résister à des environnements extrêmes tels que les hautes températures et les rayons UV, et présentent une bonne durabilité et une résistance au vieillissement. De plus, les câbles photovoltaïques ont des caractéristiques telles que faible émission de fumée, sans halogène, ignifuge, résistance à l'oxydation, anti-vibration et anti-traction, ce qui garantit la sécurité et la stabilité du fonctionnement des systèmes de production d'électricité solaire.Transmission et distribution d'électricitéOutre le domaine de la production d'électricité solaire, les câbles photovoltaïques sont largement utilisés dans le domaine de la transmission et de la distribution d'électricité. Ils sont utilisés dans des équipements électriques tels que les pylônes de transmission, les postes électriques, les armoires de commutation, etc., et jouent un rôle important dans la transmission et la distribution d'électricité. Les principaux usages des câbles photovoltaïques dans le domaine de la transmission et de la distribution d'électricité consistent à connecter l'énergie électrique produite par les centrales photovoltaïques au système de transmission et de distribution électrique, afin de répondre aux besoins du réseau électrique. Les câbles photovoltaïques, utilisés pour le transport à haute tension, contribuent à garantir le bon fonctionnement et la fiabilité des systèmes de transmission et de distribution électrique.Autres domainesLe câble photovoltaïque peut également être utilisé dans les systèmes de chauffage électrique solaire et de contrôle solaire, ainsi que dans d'autres domaines.