Technip Energies et LanzaTech sélectionnés par le Département de l'Energie des Etats-Unis pour recevoir un investissement de 200 millions de dollars concernant une installation commerciale d’éthylène décarboné innovant et réplicable

Houston, Texas - Technip Energies (PARIS : TE) et LanzaTech Global, Inc. (NASDAQ : LNZA) ont été sélectionnés par le Bureau des démonstrations en matière d'énergie propre du Département de l'énergie américain (DOE) pour entamer des négociations en vue de l'attribution d'un financement pouvant atteindre 200 millions de dollars au titre de la loi bipartisane sur les infrastructures et de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), dans le cadre du programme de démonstrations industrielles (IDP).



Le projet SECURE (Sustainable Ethylene from CO 2 Utilization with Renewable Energy) vise à développer une technologie de transformation pour produire de l'éthylène durable à partir de dioxyde de carbone (CO 2 ) capté. Technip Energies et LanzaTech ont annoncé un accord de collaboration pour créer cette nouvelle voie vers l'éthylène durable à l'échelle commerciale en juillet 2023.

Avec un marché estimé à 200 milliards de dollars d'ici 2030 et une demande mondiale de plus de 231 millions de tonnes par an, l'éthylène est l'élément clé de milliers de produits chimiques et de matériaux et est considéré comme « le produit chimique le plus important au monde ». Cette nouvelle technologie commune sera développée aux États-Unis pour être intégrée directement dans les craqueurs d'éthylène commerciaux existants, ce qui permettra de capter les émissions de CO 2 du procédé et de les convertir en éthylène durable.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par le DOE pour ce projet important. En collaboration avec LanzaTech, nous voulons tester et développer cette technologie à grande échelle dans une usine existante, qui pourra ensuite être reproduite dans d'autres installations. L'utilisation du carbone et la capacité à décarboner la production d'éthylène auront un impact significatif sur la réduction des émissions de l'industrie chimique, ce qui bénéficiera à tous. »

Dr Jennifer Holmgren, Directrice générale de LanzaTech, a déclaré : « Le programme de démonstrations industrielles du Département de l'énergie américain est un exemple de leadership climatique concret. Nous sommes impatients de développer avec Technip Energies une solution innovante et reproductible qui créera des emplois de qualité et soutiendra les communautés locales pour une transition énergétique plus juste. »

En cas d'attribution, l’investissement pouvant atteindre 200 millions de dollars devrait financer la conception, l'ingénierie, la construction et l'équipement d'une unité technologique à l'échelle commerciale aux États-Unis. S'appuyant sur l'expertise industrielle de Technip Energies, cette solution intégrée a un potentiel réplicable important pour les craqueurs d'éthylène dans le monde entier. On estime à 370 le nombre de vapocraqueurs d'éthylène dans le monde et plus de 40% utilisent la technologie de Technip Energies, dont 8 aux États-Unis.

Le projet SECURE prévoit la création de 200 emplois dans le secteur de la construction et de 40 emplois permanents assortis d'avantages sociaux et de possibilités de formation. Une fois le site finalisé, le projet vise à recruter localement, en particulier dans les communautés défavorisées. Technip Energies et LanzaTech prévoient d'approcher des communautés locales, des syndicats et des groupes de travailleurs pour négocier, réviser et mettre à jour des accords pour des emplois de qualité et une collaboration avec la communauté sur le site d'accueil. Le projet a été sélectionné parmi 33 projets répartis dans plus de 20 États pour recevoir jusqu'à 6 milliards de dollars. Cela permettra de tester les solutions de décarbonation à l'échelle commerciale nécessaires pour faire passer les industries très énergivores vers le net-zéro. Le tout en renforçant le tissu économique local, en créant et en maintenant des emplois de qualité et en réduisant les émissions nocives.

Pour en savoir plus sur l'IDP et les projets sélectionnés pour les négociations d'attribution, cliquez ici.

###

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologie leader dans la transition énergétique, avec des positions de premier plan dans le GNL, l'hydrogène et l'éthylène, ainsi que des positions de marché croissantes dans l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. L'entreprise bénéficie d'un modèle robuste de réalisation de projets soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Présents dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs s'engagent à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites afin d'accélérer la transition énergétique pour des lendemains meilleurs.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. De plus, Technip Energies dispose d'un programme d'American Depositary Receipts (" ADR ") sponsorisé de niveau 1, avec ses ADR négociés de gré à gré. Pour plus d'informations : www.ten.com.

À propos de LanzaTech

LanzaTech Global, Inc. (NASDAQ : LNZA) est la société de recyclage du carbone qui transforme les déchets de carbone en matières premières durables pour les produits de tous les jours. Grâce à sa technologie commerciale de biorecyclage, LanzaTech capture à la source le carbone généré par les industries à forte consommation d'énergie, empêchant ainsi son émission dans l'air. LanzaTech donne ensuite une nouvelle vie à ce carbone capturé en remplaçant proprement le carbone fossile vierge dans tous les produits, des nettoyants ménagers aux fibres de vêtements, en passant par les emballages et les carburants. En s'associant à des entreprises de la chaîne d'approvisionnement mondiale comme ArcelorMittal, Zara, H&M Move, Coty et On, LanzaTech ouvre la voie à une économie circulaire du carbone. Pour plus d'informations sur LanzaTech, visitez le site https://lanzatech.com.

Contacts



Technip Energies



Relations investisseurs



Phil Lindsay

Vice President Investor Relations

Tel: +44 203 429 3929

Email: Phillip Lindsay



Relations médias



Jason Hyonne

Press Relations & Social Media Manager

Tel: +33 1 47 78 22 89

Email: Jason Hyonne







LanzaTech







Relations investisseurs







Omar El-Sharkawy

VP, Corporate Development

lanzatechIR@icrinc.com





Relations médias



Kit McDonnell

Director of Communications

Email: press@lanzatech.com













Informations importantes pour les investisseurs et les détenteurs de titres

Déclarations prospectives de Technip Energies

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et projections actuelles de Technip Energies (la « Société ») concernant les résultats d’exploitation futurs de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance anticipée, les stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives », et des expressions similaires, y compris la forme négative de celles-ci. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, convictions et hypothèses actuelles de la Société concernant les développements et conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, il n’y a aucune garantie que les développements futurs affectant la Société seront ceux que la Société anticipe.

Toutes les déclarations prospectives de la Société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société, ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réalisés diffèrent sensiblement de l’expérience historique de la Société et des attentes ou projections actuelles de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.

Pour plus d’informations sur les facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez consulter les facteurs de risque de la Société énoncés dans le Rapport Financier Annuel 2023 déposé le 8 mars 2024 auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France, qui comprennent une analyse des facteurs qui pourraient affecter la performance future de la Société et des marchés sur lesquels la Société opère.

Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs et ne le fera pas nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Déclarations prospectives de Lanzatech

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant LanzaTech, fondées sur les convictions et les hypothèses de sa direction. Bien que LanzaTech estime que ses plans, intentions et attentes reflétés ou suggérés par ces énoncés prospectifs sont raisonnables, LanzaTech ne peut vous assurer qu'elle réalisera ou concrétisera ces plans, intentions ou attentes. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Vous ne devriez pas vous fier indûment à ces énoncés, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. LanzaTech ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

