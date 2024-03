Des chercheurs sur le diabète de type 1 de partout au Canada signent une lettre de soutien pour que la recherche sur le diabète soit incluse dans le prochain budget fédéral

TORONTO, 25 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des chercheurs de premier plan dans le domaine du diabète de type 1 (DT1) ont signé une lettre ouverte en faveur du renouvellement du financement du Partenariat FRDJ-IRSC pour vaincre le diabète dans le cadre du budget fédéral 2024.



La lettre souligne l'importance de financer la recherche dans le domaine de la thérapie de remplacement des îlots de Langerhans, dont le Canada est un chef de file mondial. Il n'existe actuellement aucun remède contre le DT1, mais cette approche est considérée comme très prometteuse et nécessite des investissements supplémentaires pour passer des essais cliniques aux personnes qui en ont le plus besoin.

Le texte complet de la lettre est disponible ci-dessous et à l'adresse suivante: https://frdj.ca/news/lettre-ouverte-aux-ministres-freeland-et-holland/

Soutien à la demande budgétaire 2024 de FRDJ pour la recherche sur le diabète de type 1

En tant que chercheurs canadiens travaillant dans le domaine de la thérapie de remplacement des îlots de Langerhans pour le diabète, nous écrivons cette lettre pour soutenir le renouvellement du financement du Partenariat pour vaincre le diabète FRDJ-IRSC dans le cadre du budget fédéral 2024.

Le diabète de type 1 (DT1) est une condition auto-immune entraînant une carence absolue en insuline, pour laquelle il n'existe pas de thérapie de guérison. Une approche très prometteuse pour guérir la condition consiste à remplacer les cellules des îlots de Langerhans productrices d'insuline qui sont endommagées ou détruites par la transplantation d'un « produit de remplacement des îlots de Langerhans ». Le Canada est un chef de file mondial dans le domaine de la thérapie de remplacement des îlots de Langerhans pour le DT1 depuis plus de 20 ans et reste à la pointe aujourd'hui, tant en termes de pratique clinique que de productivité de la recherche. De nombreuses percées mondiales et une grande partie de l'élan – largement mené par des chercheurs canadiens et des essais cliniques se déroulant au Canada – ont été rendus possibles grâce au financement de subventions de recherche par FRDJ et les IRSC. Les projets passés et en cours soutenus par ces bailleurs de fonds comprennent des recherches qui visent à :

optimiser les produits de remplacement des îlots de Langerhans pour traiter le DT1 à partir d'une source renouvelable de cellules souches;

tester la sécurité et l'efficacité des produits d'îlots de Langerhans fabriqués dans des modèles animaux de DT1 en vue d'essais cliniques;

fabriquer à grande échelle un produit de remplacement des îlots de Langerhans de haute qualité pour traiter un nombre illimité de patients atteints de DT1;

faire progresser les approches novatrices visant à réduire ou à éliminer l'immunosuppression nécessaire à la transplantation d'une thérapie de remplacement des îlots de Langerhans; et

tirer parti de la technologie de l'édition génétique pour produire des produits de remplacement des îlots de Langerhans de prochaine génération.



Il est impératif de maintenir l'investissement dans la recherche canadienne sur la thérapie de remplacement des îlots de Langerhans afin de capitaliser sur les investissements réalisés à ce jour au profit des 300 000 Canadiens atteints de DT1, dont la vie pourrait être transformée par l’accessibilité à une thérapie de guérison à base de cellules pour leur condition. Avec un financement suffisant, le Canada sera à la tête de l'effort mondial nécessaire pour traduire l'élan actuel de la recherche en nouveaux traitements et thérapies de guérison pour le DT1.

Un investissement de 50 millions de dollars du gouvernement fédéral (avec une contrepartie de 25 millions de dollars de FRDJ Canada) permettra d'accélérer la science à une vitesse monumentale. Sans un apport de financement, les immenses progrès réalisés au Canada dans le domaine des thérapies cellulaires pour le traitement du DT1 s'amoindriront considérablement. L'élan que nous avons gagné grâce au solide Partenariat pour vaincre le diabète FRDJ-IRSC nous a amenés au bord de percées – il est temps de faire avancer cette science exceptionnelle et de consolider la position du Canada en tant que leader dans la course à la guérison du DT1.

Cordialement,

DrJames Johnson, professeur

Université de la Colombie-Britannique.



DrTimothy Kieffer, professeur

Université de la Colombie-Britannique. DrGregory Korbutt, professeur

Université de l'Alberta DreMegan Levings, professeure

Université de la Colombie-Britannique.



DrDan Luciani, professeur agrégé

Université de la Colombie-Britannique. DrFrancis Lynn, professeur agrégé

Université de la Colombie-Britannique.



DrHongshen Ma, professeur agrégé

Université de la Colombie-Britannique.



DrAndras Nagy, chercheur principal

Hôpital Mount Sinai DreCristina Nostro, scientifique principale

Réseau universitaire de santé



DreAmanda Oakie, boursière postdoctorale

Réseau universitaire de santé



DrAndrew Pepper, professeur adjoint

Université de l'Alberta DrRémi Rabasa-Lhoret,

professeur et endocrinologue,

Université de Montréal, IRCM

DrMichael Sefton, professeur

Université de Toronto DrPeter Senior, professeur et endocrinologue,

Université de l'Alberta

Directeur de l'Institut du diabète de l'Alberta

DrJames Shapiro,

professeur et chirurgien transplantologue

Université de l'Alberta DrBruce Verchere, professeur

Université de la Colombie-Britannique.

Au sujet de FRDJ Canada

FRDJ Canada est le plus important organisme de bienfaisance qui finance la recherche sur le diabète de type 1 (DT1) au Canada. Notre mission est d’accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Depuis sa création en 1974, FRDJ a investi plus de 80 millions de dollars canadiens dans le financement des recherches. Notre organisation a vu le jour grâce à l’initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l’échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l’échelle nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l’énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des partenaires du secteur afin de développer et de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes atteintes de DT1. Notre personnel et nos bénévoles à la grandeur du Canada et cinq sociétés internationales affiliées se dévouent à défendre la cause, à inspirer l’engagement communautaire et à transmettre notre vision d’un monde sans DT1. Pour plus d’information, visitez frdj.ca.

Pour plus d’information :

Ruth Kapelus

Gestionnaire nationale du contenu et des relations avec les médias

Tél. : 647.789.2322

Courriel : rkapelus@jdrf.ca

235 boul. Yorkland, bureau 1201, Toronto (Ontario) M2J 4Y8