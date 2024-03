VANCOUVER, British Columbia, March 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich, Aktionäre und Anleger zu einem Webinar einzuladen, das am Mittwoch, dem 27. März 2024, um 07:15 Uhr AWST/10:15 Uhr AEDT in Australien (Dienstag, dem 26. März 2024, um 16:15 Uhr PDT/19:15 Uhr EDT in Nordamerika) stattfinden wird und in dessen Rahmen President und CEO Dr. Matthew James ein Update zum Unternehmen geben und eine Fragerunde abhalten wird.



Die Einzelheiten der Veranstaltung sind wie folgt:

Veranstaltung: Webinar für Anleger von Euro Manganese Datum und Uhrzeit: In Australien – Mittwoch, 27. März 2024, um 7:15 Uhr AWST/10:15 Uhr AEDT In Nordamerika – Dienstag, 26. März, um 16:15 PDT/19:15 EDT Wo: Zoom Webinar – Einzelheiten werden bei der Anmeldung mitgeteilt.

Um sich für das Webinar anzumelden, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Link:

https://janemorganmanagement-au.zoom.us/webinar/register/WN_qIlDZew4Rnm8fvxXayCDyA

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar. Die Teilnehmer können während der Präsentation über das Panel Fragen stellen. Da es sich um ein aufgezeichnetes Webinar handelt, empfehlen wir den Teilnehmern dringend, ihre Fragen vorab per E-Mail an jm@janemorganmanagement.com.au zu senden.

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Unternehmen für Batteriematerialien, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und verfolgt eine Möglichkeit zur Herstellung von Manganprodukten in Batteriequalität in Bécancour, Québec.

Das Manganprojekt Chvaletice ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abraumhalden einer stillgelegten Mine wiederaufbereitet werden. Es ist darüber hinaus die einzige bedeutende Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen und den globalen Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSX Venture als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt.

Zur Veröffentlichung freigegeben durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Anfragen

Dr. Matthew James Jane Morgan, Jane Morgan Management President und CEO Anleger- und Medienbeziehungen – Australien mjames@mn25.ca info@janemorganmanagement.com.au + 61 (0) 405 555 618 Neil Weber, LodeRock Advisors

Anleger- und Medienbeziehungen – Nordamerika neil.weber@loderockadvisors.com +1 (647) 222-0574