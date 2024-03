Xometry Europe élargit les options de finition sur son marché en ligne basé sur l’IA, présente le centre de connaissances Xometry.Pro et lance un nouveau site Internet tchèque en langue locale

Les acheteurs peuvent désormais accéder à 200 couleurs RAL classiques sur l’Instant Quoting Engine ® de Xometry

de Xometry Les ingénieurs et concepteurs du monde entier peuvent partager leurs connaissances grâce à la nouvelle plateforme Xometry.Pro

Le nouveau marché en ligne tchèque xometry.eu/cs/ devient le 15e site en langue locale de Xometry



MUNICH, Allemagne, 21 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry (NASDAQ : XMTR), le marché en ligne international basé sur l’IA qui met en contact les acheteurs d’entreprises et les fournisseurs de services de fabrication vient d’annoncer ce jour l’élargissement de ses options de finition sur son marché en ligne xometry.eu, ainsi que l’arrivée d’un nouveau centre de connaissances appelé xometry.pro, conçu spécifiquement pour permettre aux ingénieurs et aux concepteurs de partager leurs connaissances en matière de fabrication. De plus, Xometry a annoncé le lancement de son marché en ligne xometry.eu/cs, qui constitue le 15e marché en langue locale de l’entreprise.

« Le marché en ligne basé sur l’IA de Xometry et sa suite de solutions basées sur le cloud permettent à nos clients d’accroître leur efficacité, d’améliorer la prise de décision et de créer des chaînes d’approvisionnement endurantes sur le plan local », a déclaré Dmitry Kafidov, Directeur général de Xometry Europe. « L’ajout de 200 couleurs RAL classiques à nos options de finition illustre parfaitement notre capacité à proposer des options de menu améliorées à nos clients dans toute l’Europe, tout en élargissant notre vaste réseau de marchés en ligne en langues locales au profit de nos acheteurs et de nos fournisseurs ».

Parmi les points forts de l’annonce faite aujourd’hui, on peut citer ce qui suit :

Les acheteurs ont désormais la possibilité de proposer des devis de projets en recherchant parmi plus de 200 codes couleur RAL classiques directement via l’Instant Quoting Engine de Xometry.

Le site Xometry.pro offre la possibilité de participer à des discussions approfondies avec la communauté sur des sujets tels que les matériaux et les finitions, le design industriel et les logiciels de CAO ; présente plus de 100 articles de fond sur mesure, des liens vers la bibliothèque de livres électroniques et de guides de Xometry, des outils gratuits, des webinaires, et bien plus encore.

Le nouveau marché en ligne tchèque constitue l’un des 15 sites en langues locales. On compte aussi des sites en danois, en néerlandais, en anglais, en finnois, en français, en allemand, en italien, en norvégien, en polonais, en portugais, en espagnol, en suédois, et en turc, entre autres.



« En tant que l’un des principaux fournisseurs de marchés en ligne dans le monde, nous tirons profit de notre vaste connaissance en matière de fabrication et la centralisons sur xometry.pro, une nouvelle communauté permettant aux ingénieurs et aux concepteurs de produits d’entrer en relation et de partager les meilleures pratiques », déclare Kafidov.



À propos de Xometry

Xometry (NASDAQ : XMTR) alimente les industries d’aujourd’hui et de demain en mettant en contact des personnes pleines d’inspiration avec des fabricants en mesure de donner vie à ces idées. Le marché en ligne numérique basé sur l’IA de Xometry donne aux fabricants les ressources essentielles dont ils ont besoin pour développer leur activité, tout en permettant aux ingénieurs et aux acheteurs des petites et grandes entreprises d’exploiter facilement la capacité de fabrication mondiale et de créer des chaînes d’approvisionnement endurantes sur le plan local. L’Instant Quoting Engine® de Xometry exploite des millions de données afin d’analyser des pièces complexes en temps réel, met en relation les acheteurs avec les fournisseurs appropriés à l’échelle mondiale, et propose des prix et des délais de production précis. Pour en savoir plus, consultez xometry.eu/en/.

