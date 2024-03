Top 10 Xưởng may đồng phục phòng khám, bệnh viện

Xưởng May Đồng Phục Y Tế Theo Yêu Cầu, Trọn Gói Nhận may đồng phục bệnh viện giá sỉ - chất đẹp như ý xưởng may đồng phục bệnh viện - Bảo hộ lao động

Đồng phục y tế được dùng trong bệnh viện, trạm xá, phòng khám,... được xem là biểu tượng giúp bệnh nhân có thể nhận diện mọi người một cách dễ dàng.

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, March 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Công ty may đồng phục Dony+ Nổi danh là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất đồng phục tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Công Ty Dony tự hào là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp, spa, nhân viên văn phòng, công nhân, và học sinh. Với giá cả phải chăng, sản phẩm đẹp mắt, và xưởng sản xuất lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Dony cam kết đáp ứng mọi yêu cầu khắc khe nhất từ phía khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại, và sự sáng tạo của đội ngũ thiết kế thời trang trẻ tạo nên những sản phẩm đồng phục ấn tượng nhất.+ Ngoài ra, Dony luôn hướng dẫn khách hàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp với ngân sách và nhu cầu của họ. Đội ngũ thiết kế sáng tạo của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những mẫu đồng phục độc đáo và ấn tượng nhất.+ Hãy yên tâm về chất lượng và dịch vụ khi chọn Công ty may đồng phục Dony. Với đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, báo giá nhanh chóng.+ Ngoài ra, bạn sẽ được hưởng đặc quyền thiết kế áo đồng phục miễn phí, mẫu đồng phục, và giao hàng toàn quốc, chỉ thanh toán khi sản phẩm đạt yêu cầu. Nếu sản phẩm không đúng yêu cầu, chúng tôi cam kết hoàn tiền 100%. Hãy liên hệ ngay với Dony để trải nghiệm những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất.+ LIÊN HỆ: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM - dony.vn - +84938 842 123Công ty TNHH May Kim VàngSau hơn 7 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp đồng phục, Công ty TNHH May Kim Vàng đã được đông đảo khách hàng tin cậy, đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Công ty đã có hơn 450 khách hàng hợp tác, tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, chất liệu tốt, giá cả phải chăng.Công ty TNHH May mặc GT Bảo AnCông ty TNHH May mặc GT Bảo An đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đồng phục cao cấp tại TPHCM. Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm đồng phục áo thun, đồ bảo hộ, mũ nón, áo khoác, in thêu, đồng phục bệnh viện, nhân viên châm cứu Công ty May Hồng NgọcCông ty May Hồng Ngọc là một trong những xưởng may đồng phục y tế cho phòng khám, bệnh viện uy tín, chất lượng tại TPHCM. Ngoài ra, công ty còn nhận may vest nữ, sơ mi nữ, đầm công sở, vest nam, sơ mi nam, đồng phục công ty, đồng phục spa, thẩm mỹ viện, đồng phục nhà hàng khách sạn…Công ty TNHH Bảo hộ Lao động Đại AnCông ty TNHH Bảo hộ Lao động Đại An là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm trang thiết bị bảo hộ lao động, đồng phục lao động. Một trong những sản phẩm nổi bật của công ty là đồng phục y tế cho các phòng khám, bệnh viện. Đồng phục Tiến BảoĐồng phục Tiến Bảo được thành lập vào năm 2013 và không ngừng phát triển lớn mạnh trong lĩnh vực may đồng phục. Với phương châm hoạt động “Chất lượng – Hiệu quả – Tiện lợi – Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho khách hàng”, công ty nỗ lực trở thành thương hiệu may đồng phục chất lượng và uy tín tại TPHCM.Công ty ATĐCông ty ATĐ chuyên về dịch vụ nhận may đồng phục áo thun, áo khoác gió, đồng phục công sở, nhà hàng, khách sạn, đồng phục y tế cho các bệnh viện, phòng khám. Đơn vị đã có thâm niên hoạt động lâu trong lĩnh vực này, chứng minh được năng lực dựa vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp, nhận được nhiều sự tin tưởng của khách hàng.May Đồng phục 24hMay Đồng phục 24h ra đời vào năm 2010, trở thành cái tên quen thuộc được các doanh nghiệp tin cậy và hợp tác. Công ty đã thực hiện may đồng phục cho hơn 1000 doanh nghiệp, đa dạng ngành nghềCông ty không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng, giá cả tốt. Để làm được điều này, công ty đã đầu tư nhiều vào xưởng may, máy móc hiện đại, máy may, may in, thêu với công nghệ cao, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp may đồng phục tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí.Công ty may Đồng phục Đoàn KếtCông ty may Đồng phục Đoàn Kết được đông đảo phòng khám, bệnh viện đông y TPHCM tin tưởng và tìm đến để may đồng phục y tế. Sản phẩm tại đây luôn đạt yêu cầu của khách hàng, chất lượng, dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp.Đồng phục VàngLà một trong những xưởng may đồng phục y tế uy tín tại TPHCM, Đồng phục Vàng đã có thâm niên hoạt động 10 năm trong lĩnh vực này, luôn chiếm được hảo cảm của khách hàng bởi sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp.Đồng phục Huy PhátĐồng phục Huy Phát chuyên cung cấp các dịch vụ may đồng phục như áo thun, đồng phục công nhân, đồng phục sự kiện, áo nhóm, áo lớp, quần áo bảo hộ lao động, đồng phục văn phòng, công sở, đồng phục y tế… Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, công ty luôn nhận được sự tin tưởng và lựa chọn của khách hàng.

