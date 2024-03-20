سوق السفر الرائد WINGIE يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الحجوزات لعطلة عيد الفطر القادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية, March 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يحل شهر رمضان الكريم بمزيج فريد بين الصوم والعبادة واجتماع الأسرة، ثم يتوج بالاحتفال بعيد الفطر المبارك. وفي هذا العام سجلت WINGIE ، سوق السفر الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيادة ملحوظة بنسبة 40٪ في حجوزات السفر حيث تفضل العائلات التجمع والاحتفال بعيد الفطر معًا، مما يشير إلى انتعاش كبير في حركة السفر خلال العطلات.



حجوزات الرحلات إلى السعودية والإمارات ارتفعت بشكل كبير

يحمل عيد الفطر نكهة خاصة؛ حيث يجمع بين فرحة العيد ولمة العائلة، وزيارة الأقارب والأحباب. وتأكيدًا لأهمية هذا العيد، فقد لاحظت WINGIE ارتفاعًا كبيرًا في حجوزات الطيران، مما يشير إلى حرص العملاء على اغتنام هذه العطلة للقاء أحبائهم. كما تستعد المطارات لإحدى أكثر العطل ازدحامًا في العام، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يبرز الاهتمام المتزايد على عطلة عيد الفطر.

يسلط الارتفاع الأخير في حجوزات الطيران الضوء على اتجاه ملحوظ، خاصة مع قرب عيد الفطر، وكذلك على الراغبين في استغلال عطلة الفطر. يكون هذا الاتجاه أكثر وضوحًا للوجهات الشهيرة بالاحتفالات بعيد الفطر، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وباكستان. تشير هذه الدول التي تشهد زيادة في الحجوزات إلى حماس كبير للسفر خلال هذه العطلة، مما يؤكد على أهمية الاحتفال بالعيد مع العائلة والأصدقاء. كما أن الطلب المتزايد على السفر إلى هذه الوجهات لا يعكس الأهمية الثقافية لعيد الفطر فحسب، بل يشير أيضًا إلى انتعاش الرغبة في السفر.

عن مجموعة Wingie Enuygun

تركز مجموعة Wingie Enuygun بشكل رئيسي على حجوزات تذاكر الطيران التي تتم على مواقعها على الإنترنت wingie.com ، sa.wingie.com ، wingie.ae و enuygun.com ، وهي منصة سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أصبحت مجموعة Wingie Enuygun أحد أكثر اللاعبين ابتكارًا في مجال السفر في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا من خلال نهجها في قيادة التطور التكنولوجي والتفكير الرقمي في تحول صناعة السفر. ويعد موقع wingie.com منصة رائدة لحجز تذاكر الطيران وخدمات السفر الأخرى، بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم أفضل الخيارات. ويتوفر موقع wingie.com بست لغات، ويوظف أكثر من 300 موظف، كما يبلغ عدد زوار المنصة حوالي 165 مليون زائر سنويًا.

marketing@wingie.com :التواصل







