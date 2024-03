கனடாவில் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் 4வது பாராளுமன்றத்திற்கான அரசவை உறுப்பினர்கள் தேர்தல் - மே 5ம் திகதி

நடக்கவிருக்கும் நான்காவது பாராளுமன்றத்தேர்தல் மூலம் 12 நாடுகளிலிருந்து 115 உறுப்பினர்கள் தெரிவுசெய்யப்பட இருக்கிறார்கள் ** கனடாவிலிருந்து 25 உறுப்பினர்கள்.

TORONTO, CANADA, March 19, 2024 / EINPresswire.com / --“புலம் பெயர் தமிழ் மக்களால் சனநாயக முறையில் தமதுஅரசியல் குரலாக தெரிவு செய்யப்பட்டநாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கமானது. சுதந்திரமும் இறைமையும் கொண்டதமிழீழ அரசை மீளவும் நிறுவப் பாடுபடும்” -- என்பதற்கேற்ப சனநாயக ரீதியில் உலகளாவியவிழுமியங்களை கடைப்பிடிக்கும் நோக்கத்தில் ஒவ்வொரு 5வருடங்களுக்கு ஒருமுறை பொதுத் தேர்தல்களைநடத்திவருகிறது.அதற்கமைய இத் தேர்தலை கனடாவின் பலமாகாணங்களிலும் பரந்து வாழும் ஈழத் தமிழ் மக்களும்பங்கெடுக்க ஏதுவாக கீழே முதன்மை விபரங்கள்தரப்பட்டுள்ளன.** வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய விரும்பும் வேட்பாளர் கவனத்துக்கு:விண்ணப்ப படிவங்கள்**​ விண்ணப்ப படிவங்களை கனடா தேர்தல் ஆணையாளர்அலுவகத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அத்தோடு மின் அஞ்சல்மூலமாகவோ அல்லது எமது இணையத்தளம் மூலமாகவோபெற்றுக் கொள்ளலாம் (Details given below)​ போட்டியாளர்களுக்கான தகுதிகள் விண்ணப்பபடிவத்தில் தரப்பட்டுள்ளன.​ போட்டியாளர்கள் விண்ணப்ப படிவத்தோடு(Nomination Form) இணைக்கப் பட்டிருக்கும் ‘சுய விபரக்கோவை (Nomination Form)) ஐயும் பூர்த்தி செய்துஅண்மையில் எடுக்கப்பட்ட நிழல் படத்தையும்இணைத்து(Recent Photograph of the Candidate) தமதுவிண்ணப்பங்களை கீழே தரப்பட்டிருக்கும் தரவுகளுக்குஅமைய சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.1.​ போட்டியாளர்கள்களுக்கான கட்டுத் தொகை C$ 1000 (Non Refundable Deposit C$ 1000)2.​ விண்ணப்ப படிவம், சுய விபரக் கோவை, கட்டுப்பணம், நிழல் படம் (Completed Application form with Photograph, Completed Pre nomination Form, Non Refundable deposit) மூன்றையும் இணைத்துஒப்படைக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள்தான் முழுமையானவை. இவைதான் கனடா தேர்தல் ஆணையரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.3. ​விண்ணப்ப படிவங்கள் ஏற்றுக்கொள்வது பற்றியவிடயங்களில் ஆணையாளரின் முடிவே இறுதியானது.** 2024 தேர்தல் தொடர்பான முக்கிய திகதிகள்1)​ தேர்தல் திகதி:​​​​​மே 5, 2024TGTE Election Day in Canada​​​ -May 5th, 20242)​ 2024 தேர்தலில் அரசவை உறுப்பினர்களாகபோட்டியிடுவதற்கான விண்ணப்பங்களைமார்ச் 20; (Applications for Contestants can be obtained from March 20th 2024) திகதியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.3)​ விண்ணப்பங்கள் ஆணையாளரலால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் கடைசித் திகதி ஏப்பிரல் 10, 2024. (Last day for accepting Nomination-Closing Date-is April 10th, 2024)4) ​விண்ணப்பதாரர் தாமாக போட்டியிலிருத்து விலகிக்கொள்வதற்கான கடைசித் திகதி April 12th 2024 (Last date for withdrawing - Cutoff date for withdrawal of Candidacy April 12th 2024).** நா.க.த அரசாங்க தேர்தல் (கனடா) ஆணையாளர் அலுவலகம் - Office of the TGTE Election Commissioner 2024-Canada1160 Tapscott Rd., Unit #1, Sarborough, ON. M1X 1E9* அலுவலக நேரம்:வார நாட்கள்:​​ பிற்பகல் ​2:30- 7:00வார இறுதி நாட்கள்:​காலை​10:00- 12:00 & பிற்பகல்​2:30- 7:00+ ​தொலைபேசி:​437 265 8483 (TGTE)* மின் அஞசல்:​ tgteelection2024@gmail.com* இணையத் தளம்: www.tgtecanada.com ** வங்கி கணக்கு:Name:​ Trans Global Tamil EmancipationBank:​ TD Canada Trust1571 Sandhurst Cir, Scarborough, ON, M1V 1V2.Branch#: 330A/C #: 5276254* Email for e-transfer: globaltamils21@gmail.com**நா.க.த.அரசாங்கத் தேர்தல் ‘நடைமுறைக் கைநூல்(செப்டெம்பர் 06, 2013)’ இன் வழிகாட்டல்படி தேர்தல்நடத்தப்படுகின்றன. அதற்கமைய (குறிப்பாக அலகு 5) கனடாவில் 25 தொகுதிகள் அடையாளம் காணப்டுள்ளன. ஓவ்வொரு தொகுதியும் ‘தனி அங்கத்தவர் தொகுதியாக’இருக்கும். போட்டியாளர்கள் தமக்குரிய விண்ணப்பப்படிவங்களையே பெற்றுக் கொள்ளுமாறுவேண்டப்படுகிறார்கள்.** Candidates are requested to obtain Nomination Forms for the Constituency in which he/she intends to contest.** இதன் முழு விபரமும் எமது அடுத்த ஊடக அறிக்கையில்வெளியாகும். - Details on this will be published in our next ‘Press Release’தேர்தல் ஆணையாளர் (கனடா)நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம்