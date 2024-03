Il Regno dell'Arabia Saudita e Rezolve AI stilano un protocollo di intesa per dare vita a leader di mercato IA globali

Fondazione di un centro di eccellenza per l'IA in Arabia Saudita

(Nota: il 17 dicembre 2021 Rezolve AI ha finalizzato un accordo di aggregazione aziendale (revisionato e riformulato il 16 giugno 2023, l'"accordo di aggregazione aziendale") con Armada Acquisition Corp. I (NASDAQ: AACI), una società di acquisizione a scopo speciale quotata in borsa, la cui chiusura è pianificata nel primo semestre del 2024, soggetta ad approvazione degli azionisti di Armada, con il documento di registrazione dichiarato in vigore dalla Commissione per i Titoli e gli Scambi (Securities and Exchange Commission, SEC) e altre consuete condizioni di chiusura. Alla chiusura della transazione, le azioni combinate della società saranno scambiate sul Nasdaq sotto il ticker simbolo "ZONE".)

LONDRA, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In una mossa strategica che sottolinea l'impegno dell'Arabia Saudita nei confronti dello sviluppo tecnologico e della crescita economica, il Ministero degli investimenti del paese (MISA) ha stretto una collaborazione innovativa con Rezolve AI Limited. Tale collaborazione è pronta a rivoluzionare il mondo dell'intelligenza artificiale (IA) con la creazione di un centro di eccellenza per l'IA in Arabia Saudita, che sarà la chiave di volta per gli obiettivi di innovazione e sviluppo di Vision 2030.

Fondazione di un centro di eccellenza per l'IA in Arabia Saudita: Un hub di innovazione, che impieghi l'eccezionale tecnologia di Rezolve AI per esplorare e affrontare le incalzanti sfide del settore poste dalle distorsioni dell'IA, per garantire la creazione di soluzioni IA affidabili ed etiche.

Creazione di leader di mercato globali: L'obiettivo da conseguire, in collaborazione con il Ministero degli investimenti, è di avviare almeno cinque iniziative IA in diversi settori di mercato, finanziate localmente e con sede nel paese; ognuna delle iniziative avrà l'ambizione di diventare leader di mercato. Queste iniziative faranno leva sul pionieristico modello linguistico di grandi dimensioni (brainpowa) di Rezolve per sviluppare l'innovazione e garantire la leadership globale senza soccombere alle distorsioni dell'IA.

L'iniziativa è parte integrante della visione strategica dell'Arabia Saudita, tesa a collocare il Regno non solo come leader nel campo dell'IA, ma anche come punto di partenza mondiale per le società basate sull'IA. Questo sottolinea il ruolo dell'Arabia Saudita come centro di innovazione tecnologica e diversificazione economica.

Il Ministero degli investimenti agevolerà la partecipazione di enti e aziende finanziari pubblici e privati di punta per garantire e sostenere la prossima quotazione di Rezolve sul NASDAQ. Ciò dimostra l'impegno dell'AS verso un'apertura al business e all'accoglienza di leader globali di prossima generazione, incoraggiandoli a stabilire le loro sedi operative e i quartier generali nel Regno.

Alla cerimonia di firma a Riad la scorsa settimana, Saleh Al-Khabti, vice ministro saudita delle transazioni per gli investimenti, e Dan Wagner, CEO e presidente di Rezolve AI Limited, hanno sottolineato il potenziale trasformativo di questa alleanza. È un traguardo significativo nel viaggio dell'Arabia Saudita per diventare una potenza tecnologica globale, che mostra l'impegno del Regno a dare impulso alla crescita dei leader tecnologici di prossima generazione su un palcoscenico internazionale.

Rezolve trainerà il settore del commercio in una nuova era del customer engagement, con una piattaforma mobile proprietaria. La Rezolve Platform è una potente struttura per il commercio mobile e per le competenze di engagement che offre ai fornitori di applicazioni mobile una gamma di preziose opportunità commerciali che possono essere realizzate senza dover sviluppare codice, mantenere un reparto operativo o gestire la sicurezza. La Rezolve Inside SDK permette ai fornitori di applicazioni mobile di offrire prontamente ai loro clienti innovazioni nelle app mobile nuove o già esistenti. Rezolve è stata fondata nel 2016; il suo quartier generale è nel Regno Unito, a Londra, e i suoi uffici sono presenti in varie città del mondo,tra cui: Shanghai, Nuova Delhi, Taipei, Francoforte, Madrid, Città del Messico e Providence, RI, USA. (www.rezolve.com)

Armada Acquisition Corp. I

Armada Acquisition Corp. I (Nasdaq: AACI) è una blank check company, il cui scopo è effettuare una fusione, uno scambio azionario, un'acquisizione di attività, un acquisto di azioni, una riorganizzazione o un'integrazione societaria simile con una o più aziende. Armada è stata fondata il 5 novembre 2020 e il suo quartier generale è a Philadelphia, PA.

