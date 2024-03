Groupe Colabor annonce la modification et mise à jour de sa facilité de crédit

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 18 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd’hui la conclusion du processus de modification et mise à jour de sa facilité de crédit garantie de premier rang (la « facilité de crédit »).



La facilité de crédit, telle que modifiée et mise à jour, prolonge la date d’échéance de février 2025 à février 2028. La facilité de crédit modifiée et mise à jour est d’un montant autorisé de 71,8 millions $, incluant un crédit rotatif de 50 millions $ et un prêt à terme de 21,8 millions $. La facilité de crédit porte intérêt au coût des fonds majoré de 1,75 % à 2,75 % selon les ratios de levier financier de la Société. La facilité de crédit contient une clause accordéon permettant, de gré à gré, l’augmentation de la facilité de crédit de 35 millions $ et autorisant ainsi le remboursement à l’échéance de la dette subordonnée si les conditions reliées sont rencontrées.

« Le renouvellement de notre facilité de crédit réaffirme le support et la confiance de nos partenaires financiers actuels. Nous pouvons ainsi continuer d’exécuter notre plan stratégique, tout en maintenant une gestion prudente de l’ensemble de nos leviers financiers », mentionne Pierre Blanchette, Premier vice-président et chef de la direction financière de Colabor.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

