OBI Pharma annonce des présentations par affiches à la réunion annuelle de l’AACR 2024 pour OBI-992 et la plateforme CAM GlycOBI™

Présentations par affiches pour mettre en lumière les dernières recherches sur OBI-992 (conjugué anticorps-médicament anti-TROP2) et la nouvelle plateforme de conjugué anticorps-médicament GlycOBI d’OBI

TAIPEI, Taïwan, 18 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (TPEx : 4174) a annoncé aujourd’hui des données précliniques portant sur OBI-992, un conjugué anticorps-médicament (« CAM ») anti-TROP2 potentiellement le meilleur de sa catégorie. Lorsqu’il a été évalué par rapport aux CAM comparatifs TROP2, OBI-992 a démontré une plus grande efficacité antitumorale, des propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques supérieures, ainsi qu’un profil d’innocuité favorable chez divers animaux au stade préclinique. En outre, des données précliniques seront présentées sur la nouvelle plateforme CAM propriétaire GlycOBI™ à site spécifique, démontrant une amélioration de l’efficacité et de la stabilité in vivo dans des études sur des animaux.



Ces données seront présentées lors de la réunion annuelle de l’American Association of Cancer Research (« AACR », l’association américaine de recherche contre le cancer) qui se tiendra du 5 au 10 avril 2024 à San Diego, Californie (États-Unis).

« Nos données laissent entendre qu’OBI-992 a le potentiel de devenir un CAM anti-TROP2 de premier ordre. OBI-992 se lie à un épitope TROP2 distinct de celui du datopotamab et du sacituzumab. OBI-992 présente une liaison non spécifique plus faible, ce qui devrait conduire à une diminution de la cytotoxicité hors cible par rapport aux CAM de référence. OBI-992 a démontré une efficacité anti-tumorale remarquable dans plusieurs modèles CDX et PDX. De plus, OBI-992 a démontré un excellent effet à distance (bystander) et une efficacité synergique en combinaison avec des inhibiteurs de PARP ou des anti-PD1 chez des animaux. OBI-992 a été stable en circulation et bien toléré chez les macaques cynomolgus, ce qui suggère un bon profil d’innocuité », a déclaré Ming-Tain Lai, Ph.D., Chief Scientific Office d’OBI. « En outre, OBI a développé une plateforme propriétaire de conjugaison GlycOBI ADC à site spécifique pour produire des CAM homogènes. Les études précliniques ont démontré que les CAM dérivés de la plateforme GlycOBI présentaient une meilleure efficacité anti-tumorale et un meilleur profil pharmacocinétique. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel d’application de cette plateforme pour générer de nouveaux CAM, afin de répondre à des besoins médicaux non satisfaits et d’offrir aux patients atteints de cancer de meilleures options thérapeutiques. Ces résultats encourageants justifient la poursuite du développement clinique ».

Titre : OBI-992, un nouveau conjugué anticorps-médicament ciblant TROP2, a montré une excellente efficacité antitumorale chez divers animaux 1

Auteurs* : Wan-Fen Li, Ming-Feng Chiang, Hao-Cheng Weng, Jhih-Jie Yang, Hsin-Shan Wu, Chun-Jung Lin, Ping-Tzu Chiu et Ming-Tain Lai

Titre de la session : Conjugués anticorps-médicaments et anticorps bispécifiques

Lieu : Section des affiches 23

Numéro du panneau d’affichage : 4

Numéro de présentation du résumé : 1893

Date et heure de la session : lundi 8 avril 2024. 9 h – 12 h 30

Titre : caractérisation in vitro d’un nouveau conjugué anticorps-médicament ciblant TROP2 OBI-992 2

Auteurs* : Tzer-Min Kuo, Ting-Yu Chang, Jye-Yu Huang, Wei-Chien Tang, Chun-Jung Lin, Yi-Chen Wu, Chi-Huan Lu, Hao-Cheng Weng, Yu-Jung Chen, Yu-Hsuan Tsao, Cheng-Yen Wei, Lifen Shen, Wan-Fen Li et Ming-Tain Lai

Titre de la session : Conjugués anticorps-médicaments

Lieu : Section des affiches 21

Numéro du panneau d’affichage : 11

Numéro de présentation du résumé : 3130

Date et heure de la session : lundi 8 avril 2024. 13 h 30 – 17 h

Titre : développement d’une nouvelle plateforme de CAM aux glycanes à site spécifique, susceptible d’améliorer l’efficacité in vivo et la stabilité du CAM dans les études animales 3

Auteurs* : Teng-Yi Huang, Yin-Cheng Hsieh, Ka-Shu Fung, Yu-Chao Huang, Chi-Sheng Shia, Ming-Feng Chiang, Nan-Hsuan Wang, Wan-Fen Li et Ming-Tain Lai

Titre de la session : Conjugués anticorps-médicaments

Lieu : Section des affiches 21

Numéro du panneau d’affichage : 30

Numéro de présentation du résumé : 3149

Date et heure de la session : lundi 8 avril 2024. 13 h 30 – 17 h

Titre : OBI-992, un nouveau conjugué anticorps-médicament ciblant TROP2, démontre des propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques in vivo supérieures et un profil d’innocuité favorable 4

Auteurs* : Chi-Sheng Shia, Shih-Ni Wen, Ren-Yu Hsu, Jyy-Shiuan Tu, Hui-Wen Chang, Wan-Fen Li et Ming-Tain Lai

Titre de la session : Pharmacologie et pharmacogénétique

Lieu : Section des affiches 24

Numéro du panneau d’affichage : 20

Numéro de présentation du résumé : 7179

Date et heure de la session : mercredi 10 avril 2024. 9 h – 12 h 30

* OBI Pharma, Inc., Taipei, Taïwan.

Les affiches électroniques pourront être consultées lors de la réunion annuelle de l’AACR à partir de 12 h, heure de l’Est, le 5 avril, ainsi que sur le site Internet d’OBI Pharma ( http://www.obipharma.com ) à partir du 11 avril.

À propos d’OBI-992

OBI-992 est un anticorps conjugué ciblant TROP2 qui libère une puissante charge utile d’inhibiteur des topoisomérases I pour détruire les tumeurs. TROP2 est fortement exprimée dans diverses tumeurs solides se présentant notamment dans les cas de cancer du poumon, du sein, de l’ovaire ou de l’estomac, ce qui en fait une cible de choix pour la thérapie anticancéreuse.

OBI-992 utilise un lien unique hydrophile par clivage enzymatique, stable en circulation et libère la charge cytotoxique directement à l’intérieur des cellules tumorales. Ce traitement fait preuve d’une remarquable efficacité antitumorale, et présente à la fois des caractéristiques pharmacocinétiques améliorées et un profil d’innocuité favorable chez les animaux. OBI-992 a reçu le statut d’Investigational New Drug (« IND », nouveau médicament expérimental, en français) aux États-Unis en janvier 2024. Les études de phase I/II sur l’efficacité et l’innocuité chez l’humain devraient débuter à l’entame du deuxième trimestre 2024.

L’anticorps ciblant TROP2 a été concédé sous licence par Biosion, Inc. www.Biosion.com , en décembre 2021. OBI Pharma détient les droits commerciaux hors Chine pour OBI-992.

À propos de GlycOBI™

OBI a développé une plateforme unique de CAM aux glycanes (GlycOBI™), qui sont dans un format « Plug and Play » et compatibles avec n’importe quel anticorps, linkers et charges utiles dans divers ratios anticorps-médicament (Drug Antibody Ratio, « DAR »). En utilisant la technologie enzymatique propriétaire d’OBI (EndoSymeOBI™), GlycOBI génère des CAM homogènes spécifiques à un site grâce à un processus efficace et évolutif. Le processus de conjugaison de GlycOBI évite de perturber la structure de l’anticorps et garantit que le CAM présente des caractéristiques biophysiques similaires à celles de l’anticorps natif. En outre, la technologie de liaison d’OBI a amélioré l’efficacité de la conjugaison de la charge utile et réduit la propension à l’agrégation, tout en augmentant la demi-vie des produits CAM. GlycOBI a surmonté les limites des CAM traditionnels et a obtenu une meilleure efficacité et une meilleure stabilité dans le cadre de divers tests in vivo.

À propos d’OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. est un laboratoire d’oncologie au stade clinique taïwanais fondé en 2002, dont la mission consiste à développer et concéder sous licence de nouveaux agents thérapeutiques contre le cancer pour répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits chez les patients.

Son portefeuille novateur en immuno-oncologie ciblant Globo H, premier de sa catégorie, comprend deux vaccins d’immunothérapie active Globo H, Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822) et OBI-833. Grâce à ses plateformes CAM exclusives, notamment GlycOBI™, la société a développé ses nouveaux anticorps conjugués OBI-992, OBI-902 et OBI-904, ciblant TROP2 et Nectin-4, respectivement. Le pipeline d’OBI comprend également le premier promédicament de sa catégorie à petites molécules ciblant AKR1C3, OBI-3424, qui libère de manière sélective un puissant agent antitumoral alkylant d’ADN en présence de l’enzyme aldo-céto réductase 1C3 (AKR1C3). Pour en savoir plus, consultez le site : www.obipharma.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations figurant dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations à propos des essais cliniques à venir, de leurs résultats et du calendrier relatif à ces essais et leurs résultats.