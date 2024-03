Magna annonce le placement de billets de premier rang

AURORA, Ontario, 18 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International, Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de prise ferme concernant le placement de billets de premier rang non garantis d’un montant total de 400 millions de dollars américains, à échéance 2029 (les « Billets »). Les Billets porteront intérêt à un taux annuel de 5,050 % et arriveront à échéance le 14 mars 2029.



Magna a l’intention d’utiliser le produit net du placement de Billets pour les besoins généraux de l’entreprise, ce qui peut inclure le remboursement de sa dette existante.

L’offre publique de souscription de Billets devrait prendre fin le 14 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les Billets seront offerts en vertu d’une déclaration d’enregistrement préalable effective déposée précédemment auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et d’un prospectus préalable de base simplifié ainsi que d’un supplément de prospectus déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

BNP Paribas, BofA Securities et Citigroup interviennent en tant que co-chefs de file dans le cadre du placement de Billets.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres. Toute vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou éligibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction est formellement interdite. Les Billets ne sont pas admissibles à la distribution au Canada, mais ils seront offerts au Canada dans le cadre d’un placement privé à certains investisseurs accrédités tels que définis dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières.



Le placement de Billets ne peut se faire qu’aux termes d’un supplément de prospectus et d’un prospectus d’accompagnement. Des copies du supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne peuvent être obtenues gratuitement en consultant EDGAR sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou en adressant un courrier à l’adresse suivante :

À l’attention de BNP Paribas Securities Corp. : Syndicate Desk 787 Seventh Avenue, 3rd Floor New York, NY 10019 Numéro gratuit : +1 (800) 854-5674 À l’attention de BofA Securities, Inc. NC1-022-02-25201 North Tryon Street Charlotte, NC 28255-0001 : Département Prospectus dg.prospectus_requests@bofa.com Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 Numéro gratuit : +1 (800) 831-9146

prospectus@citi.com

NOTRE ENTREPRISE1

Magna n’est pas seulement l’un des plus grands fournisseurs mondiaux dans le secteur automobile, loin de là. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la technologie de la mobilité conçue pour innover, dotée d’une équipe à l’esprit d’entreprise comptant plus de 179 0002 employés, répartis dans 342 sites de fabrication et 104 centres de développement de produits, d’ingénierie et de vente dans 28 pays. Avec plus de 65 ans d’expertise, notre écosystème de produits interconnectés associé à notre expertise complète dans le domaine des véhicules nous positionne de manière unique de sorte à faire progresser la mobilité dans un paysage de transport en pleine expansion.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » (collectivement, des « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, la date de clôture prévue du placement de Billets, l’utilisation prévue du produit net du placement de Billets. Elles sont par ailleurs assujetties et expressément visées par les avertissements contenus dans les documents réglementaires déposés par Magna. Veuillez vous reporter au supplément du prospectus relatif au placement de Billets, ainsi qu’au rapport de gestion et à l’analyse des résultats d’exploitation et de la situation financière les plus récents de Magna, à notre notice annuelle révisée, ainsi qu’à notre rapport annuel sur formulaire 40-F, tels que remplacés ou mis à jour par tout dépôt réglementaire ultérieur de Magna, qui définissent les avertissements, y compris les facteurs de risque qui pourraient amener les événements réels à différer sensiblement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives.



1 Les activités de fabrication, de développement de produits, d’ingénierie et de vente comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.

2 Le nombre d’employés comprend environ 166 000 employés au sein des entités que nous détenons ou contrôlons entièrement, et plus de 13 000 employés dans certaines opérations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.