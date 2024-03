TYREX annonce une croissance de plus de 35% en 2023

TYREX, leader français des solutions de décontamination USB, valide la pertinence de son offre et de ses solutions en annonçant un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros sur son dernier exercice en croissance de 35 %.

Face à des menaces en constante évolution, TYREX a développé des solutions adaptées aux risques connus et émergents. Conçues de manières ergonomiques, ses quatre stations de décontamination s'adaptent à tous les usages, toutes les architectures IT ou OT et toutes les réglementations, pour offrir une protection optimale et complète contre les cybermenaces USB.

Ce positionnement unique est un formidable levier de croissance et permet aux clients de Tyrex de s’appuyer sur un acteur de confiance qui peut les accompagner efficacement dans la protection de leurs SI et infrastructures contre les cybermenaces véhiculées par les supports USB. Dans ce contexte, de nombreux partenariats d’envergure ont été conclus pour enrichir l’offre et plus de 25 nouveaux clients ont été signés dans des domaines stratégiques comme l’industrie et la défense.

En 2024, Tyrex ambitionne de poursuivre sa croissance et peut déjà compter sur un volume d’affaires conséquent porté par un carnet de commandes déjà bien fourni.

Christophe BOUREL, CEO de TYREX, « Notre expertise des sujets liés à la sécurisation des supports USB est une réelle opportunité pour nos clients de travailler avec un partenaire de référence. Tyrex bénéficie de solides fondamentaux qui lui permettent de faire la différence sur son marché et de se développer sereinement. Nous allons continuer d’innover et d’investir pour accentuer notre avantage concurrentiel et offrir des services de qualité pour accroitre le niveau de cyberprotection de nos clients et les protéger des menaces transitant sur les supports USB. »