值得信賴的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Cassava Sciences, Inc. 投資者在對 SAVA 提起證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, March 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2022 年 8 月 18 日至 2023 年 10 月 12 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Cassava Sciences, Inc. (NASDAQ: SAVA) 證券之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2024 年 4 月 2 日。

影響：若您在集體訴訟期購買了 Cassava 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無需支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Cassava 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22374，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 case@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟案的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 4 月 2 日之前向法院申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告對 Cassava 的業務、營運和合規政策作出了重大虛假和誤導性的陳述。具體而言，被告作出了虛假和／或誤導性陳述及／或未披露如下事項：(1) Cassava 未能對其藥物研究計畫維持充分且有效的資料管理控制和程序；(2) 因此，為支持 Cassava 的主要候選治療藥物 simufilam 而發布的數據容易受到操縱，從而誇大該藥物的有效性；(3) 因此，Cassava 對其研究計畫的功效以及 simufilam 的臨床和／或商業前景進行了虛假陳述；(4) 所有上述情況一經揭露，可能使 Cassava 遭受重大財務及／或聲譽損害；(5) 因此，Cassava 的公開陳述在所有相關時間均存在重大虛假和誤導性。訴訟聲稱，當真相被公開時，投資者遭受了損失。

如欲加入 Cassava 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22374，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 case@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟案的資訊。

集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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