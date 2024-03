Transcript of Sen. Nancy Binay's Interview on Gising Pilipinas, March 15, 2024

Question: May issue kasi sa Bohol, kayo ba sa inyong kumite ay magiimbistiga na din sa itinayong resort sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol?

Senator Nancy Binay: Noong Wednesday nagfile tayo sa Senado para imbestigahan itong pagtatayo ng resort sa Chocolate Hills. Ang committee ho natin ay secondary on referral pero ang primary po na magiinvestigate ay committee on environment.

Q: So kasali lang po kayo dahil may tourism aspect?

SNBA: It's more of an environmental issue

Q: Sino po ba ang chair noon?

SNBA: Si Sen. Cynthia Villar po ang chair ng committee on envirinment

Q: Kaya pala ang dami kong nakitang meme kahapon na maglalagay ng Camella Hills. Siya pala.

SNBA: In fact may commitment na si Sen. Villar na during the break, last session na namin sa Wednesday, ay magcoconduct sya ng hearing. At napagusapan na na during the break, magoocular inspection kami sa Bohol.

Q: Pero kayo po ano po ang take niyo jan?

SNBA: Talagang maling mali kasi naawardan ang Bohol as a Unesco Global Geo Park. Hindi lang ang Chocolate Hills it is the whole Bohol Island ang nagkaroon ng pagkilala sa UNESCO kaya nakakagulat paano nagkaroon ng resort sa lugar na iyon. Paano kaya sila nakakapunta sa lugar na iyon, may kalsada kaya? Di ba? Nakakagulat.

Q: Property nya kasi may titulo sya noong area. Pero kung ito ay pagaari ng gobyerno o bansa, paano mo nakuha ang titulo?

SNBA: Actually, hindi yan unusual na pangyayari kasi kung matatandaan natin ang Marikina watershed, declared na rin sya as protected area kaso lang before the declaration, may mga lugar na nagkaroon ng titulo. Pero kahit nagkaroon na siya ng titulo, ang unang unang hakbang ay kumuha sya ng permit sa DENR kung talaga bang kahit may titulo sila, yung intent nila na structure ay pasok sa environmental clearance na kelangan natin sa DENR.

Q: Ano po ang stand niyo dahil ngayon ay temporarily closed

SNBA: Ang sa akin napaka eyesore nya kasi. Ang sakit sa bangs ng itsura kaya sa akin tingin ko dapat syang tanggalin. Pero siguro maganda pag nagocular inspection kami, tignan din natin pero at the moment para sa akin dapat syang buwagin.

Q: Pero bukod sa pagbuwag kelangan din nating bigyan ng parusa ang mga sumalaula kay Mother Nature?

SNBA: I guess isa yan sa malalaman natin kung maghearing tayo kung papaano ba natayo. Kasi nakakagulat kung papaano natapos ang structure. Di dapat ba nung nagkaroon hollowblocks o ilang hollowblocks doon nainspect na yan ng DENR, nainspect na ng LGU, kaya nakakagulat kasi natapos sya.

Q: Doon daw po kayo magoovernight sa Captain's Peak ma'am...

SNBA: Magsswimming muna kami (laughs)

Q: Kelan po ang hearing ma'am?

SNBA: During the break so siguro after the Holy Week

Q: So kahit break, magtatrabaho kayo. Hindi naman abala iyon na kahit nakabreak maghehearing?

SNBA: Hindi naman. Kami naman sa senado kahit nakabreak, naghehearing talaga kami.

Q: I-expect na natin partner na si ma'am naka two piece (laughs)

SNBA: Siguro magandang tignan kung ano ba talaga yung dapat gawin kasi naiintindihan din naman natin na pagaari nila yun at may karapatan sila na gamitin ang pagaari nila. So ano ba ang magandang solusyon? Is it high time na magkaroon ng pondo ang pamahalaan na ang mga titled na ito ay bilhin ng government para hindi sya madevelop for whatever.

Q: At yung kakahinatnan ng mga empleyado na mawawalan ng trabaho

SNBA: Nakakaawa din naman yung mayari ng property kasi naginvest sya sa ganoong facility at mukhang malaki din naman ang nagastos niya. Babalikan lang natin, it's his property pero I think dapat noong nagapply siya na gumawa ng resort na iyan, yung concerned government agency e right fro the start sinabihan na sya na hindi pwede yan.

Q: May sinasabi po ang manager ng Captain's Peak na bakit sila lang? Marami pa raw pong mga resort ang naitayo sa Chocolate Hills maybe that will be included in your probe?

SNBA: Yes. Nakita natin online na marami pa nga. So siguro tignan natin ano ba talaga ang master plan at comprehensive land use plan kasi hindi lang isang bayan ang nacocover ng Chocolate Hills. Sa abroad yung mga national parks nila for example yung Yosemite, napplan nila yun na may designated area for hiking, camping, magtayo ng structure para makita yung nature so baka magandang pagaralan kung may ganyan tayong plano pagdating sa Chocolate Hills. Kasi sa bayan ng Carmen may facility doon yung provincial government na pag nandoon ka sa taas makikita mo ang Chocolate Hills.

Q: Pero hindi sobrang lapit. Kasi itong Captain's Peak nasa paanan talaga sya.

SNBA: Oo in between sya. Kaya siguro magandang malaan sa area ng Chocolate Hills kung ilan ba doon ang privately owned kasi apparently hindi lang ito isolated case.

Q: Senator Nancy maraming salamat po.

SNBA: Maraming salamat at maraming salamat din sa mga papuring binigay niyo sa akin.