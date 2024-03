Transcontinental inc. publie le résultat des votes lié à l’élection des administrateurs lors de l’assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 13 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd’hui. Tous les candidats à titre d’administrateur ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou par procuration comme suit :



En faveur Contre Nombre % Nombre % Jacynthe Côté 295 451 491 99,86 % 403 782 0,14 % Nelson Gentiletti 294 038 415 99,39 % 1 816 858 0,61 % Yves Leduc 294 109 751 99,41 % 1 745 522 0,59 % Isabelle Marcoux 292 926 513 99,01 % 2 928 760 0,99 % Nathalie Marcoux 289 107 808 97,72 % 6 747 465 2,28 % Pierre Marcoux 292 633 998 98,91 % 3 221 275 1,09 % Anna Martini 294 086 908 99,40 % 1 768 365 0,60 % Mario Plourde 282 917 777 95,63 % 12 937 496 4,37 % Jean Raymond 295 641 215 99,93 % 214 058 0,07 % Annie Thabet 294 091 855 99,40 % 1 763 418 0,60 %

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,9 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 29 octobre 2023. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Pour renseignements :