LE QUÉBEC MANQUE UNE OCCASION DE TAXER LES BOISSONS SUCRÉES

MONTRÉAL, 12 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Collectif Vital a consulté avec attention le budget 2024-2025 dévoilé aujourd’hui par le ministre des Finances, M. Éric Girard. Force est de constater que la taxation des boissons sucrées n’y figure pas. Une fois encore, le Québec passe à côté d’une mesure efficace pour protéger la santé et d’investir en prévention.



Depuis plusieurs années, le Collectif Vital et plusieurs autres organismes rappellent l’importance d’instaurer une taxe sur les boissons sucrées au Québec. Plus de la moitié de la population québécoise consomme ces produits à chaque jour. Or, leur surconsommation est associée à de nombreux problèmes de santé, comme le diabète de type II, les maladies cardiovasculaires, l’obésité et les problèmes dentaires ou osseux.

À travers le monde, plus de 85 pays sont déjà passés à l’action en adoptant une taxe sur les boissons sucrées selon l’Organisation mondiale de la Santé. « Tandis que les expériences internationales prometteuses se multiplient, le Collectif Vital se déçoit de constater que le gouvernement du Québec n’a pas emboîté le pas », souligne Corinne Voyer, directrice du Collectif Vital.

La taxation des boissons sucrées permet de dégager des sommes considérables à réinvestir en prévention. Selon une étude publiée en 2021, une taxe sur les boissons sucrées, à la hauteur de 20 ¢ par litre, permettrait de générer plus de 50 millions de dollars d’économies annuelles au Québec. « Les revenus de la taxation des boissons sucrées peuvent, par exemple, soutenir un programme provincial offrant des coupons alimentaires aux ménages vulnérables pour faciliter l’accès aux aliments », renchérit Mme Voyer. Près de huit personnes sur dix sont en faveur d’une taxe sur les boissons sucrées dont les revenus sont réinvestis dans un programme de saine alimentation scolaire1.

La taxation des boissons sucrées envoie un message clair à la population et permet de redonner une juste place à un produit nuisible pour la santé et l’environnement. « En misant sur cette mesure, le gouvernement s’engagerait à réduire la pression sur le système de santé et à permettre des économies substantielles à moyen et long terme », conclut Mme Voyer.

À propos du Collectif Vital

Au cœur de la mission du Collectif Vital, une initiative de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), il y a la volonté de permettre à la population québécoise d’adopter de saines habitudes de vie au quotidien. Nous misons sur la mise en place de milieux de vie sains et inclusifs, en intervenant collectivement auprès des décideuses et des décideurs. Pour plus de détails, collectifvital.ca.

*L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable une priorité. Depuis 1943, elle documente, informe, sensibilise et mobilise afin de promouvoir la santé et prévenir différentes maladies.

1 Sondage Léger au compte du Collectif Vital réalisé auprès de 1005 Québécois et Québécoises du 27 au 29 janvier 2023.