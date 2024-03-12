Fortrea 簽署最終協議，將 Endpoint Clinical 和 Patient Access 業務剝離給 Arsenal Capital Partners

擬議剝離 Endpoint Clinical 和 Fortrea 患者通道 (Patient Access) 業務，進一步簡化 Fortrea 的戰略重心，成為純粹的合同研究組織

創建獨立的、一流的隨機化 (Randomization) 和試驗供應管理 (Trial Supply Management) 以及 Patient Access 解決方案，以實現差異化和增長

北卡羅來納州，達勒姆市, March 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea 全球領先的合同研究組織 (CRO) Fortrea (Nasdaq: FTRE)（以下簡稱「公司」）今天宣布其已簽署一項最終協議，剝離與其支援服務 (Enabling Services) 部門相關的資產，即 Endpoint Clinical (「Endpoint」) 和 Fortrea Patient Access 業務，出售給 Arsenal Capital Partners (「Arsenal」)，這是一家專注於打造市場領先、技術豐富的醫療公司的領先私募股權公司。

透過剝離這些業務，Fortrea 旨在推進 Endpoint 和 Fortrea Patient Access 的增長戰略和解決方案，使它們處於增加投資的有利位置，以加快技術路線圖的發展並進一步提升營運，以支援一流的客戶解決方案和交付。Fortrea 的剩餘業務將加強對臨床開發 I-IV 期的關注。交割預計將於 2024 年第二季度完成，具體取決於慣常交割條件和監管部門批准，以及雙方簽訂的某些服務和營運協議。

Fortrea 董事會主席兼行政總裁 Tom Pike 表示：「今天是 Fortrea 持續發展歷程中的一個重要里程碑，我們將聚焦於作為一家純粹的 CRO 進行有機增長，並增強財務靈活性。我們對業務進行了戰略審查，剝離 Endpoint 和 Fortrea Patient Access 與我們客戶的利益相一致。Arsenal 在打造能夠系統性改善健康結局的業務方面擁有豐富經驗，我相信 Endpoint 和 Fortrea Patient Access 將能夠鞏固其市場地位，培養頂級人才並投入新的能力和資源，同時提供能夠改善患者生活的解決方案。」

將擔任 Arsenal 的這些業務的行政總裁的 Fortrea 支援服務總裁 Sam Osman 表示：「我對 Endpoint 和 Fortrea Patient Access 的新篇章感到興奮。」他表示：「這些業務將具有獨特定位，透過推動患者使用和依從已批准的療法，有效管理臨床試驗和商業化過程中的患者旅途。結合 Arsenal 深厚的投資敏銳度和領先的行業營運專長，我相信 Endpoint 和 Fortrea Patient Access 業務將實現良好增長，並為患者和醫藥贊助商提供更強的能力。我期待着我們繼續對醫療保健領域產生正面影響。」

Arsenal 投資合伙人 Gene Gorbach 表示：「Endpoint 和 Fortrea Patient Access 在支援創新療法的臨床研究和商業化方面擁有令人自豪的、長達數十年的市場領先紀錄。Arsenal 以建立能切實改善醫療保健的組織為榮。我們很高興能與其管理層和員工合作，加速這兩項業務的發展。」

Arsenal 數字、分析與人工智能總監 Dimitris Agrafiotis 博士表示：「Endpoint 和 Fortrea Patient Access 提供了重要的解決方案，使得患者能夠參與臨床試驗並獲得治療。我很高興能為 Endpoint 和 Fortrea Patient Access 的優秀團隊提供支援。我們將共同攜手，進一步提升技術能力的先進性，以支援這些公司向製藥行業提供最優質服務的承諾。」

Endpoint Clinical

Endpoint 在高增長的 eClinical 市場上開展業務，是為生物製藥和 CRO 客戶提供隨機化和試驗供應管理 (RTSM) 解決方案的領先供應商，擅長為複雜的後期臨床試驗提供服務。15 年多以來，Endpoint 已成功支援 1,750 多項臨床試驗，涉及 90 個國家的 875,000 名患者，並培養了藍籌客戶群和長期戰略合作關係。

Fortrea Patient Access

Fortrea Patient Access 是 HUB 服務和患者通道市場的領先者，為生物製藥行業提供全面的患者支援、產品接入、負擔能力和依從性解決方案，已有 30 多年的歷史。Fortrea Patient Access 最近擴張了非商業性專賣藥房 FortreaRx™，以支援冷鏈和常溫免費產品的強化配送，在此進一步推動下，Fortrea Patient Access 致力於透過其豐富的經驗推動患者結局，提高醫療可及性，目前為 250 多萬名患者和 100 多個獨特品牌提供支援，涉及 25 多種疾病適應症。

Arsenal Capital Partners

Arsenal Capital Partners 是一家領先的私募股權投資公司，致力於打造市場領先的行業增長和醫療保健公司。自 2000 年成立以來，Arsenal 已募集了總額超過 100 億美元的機構股權投資基金，完成了 290 多項平台收購和附加收購，並實現了超過 35 項變現。該公司與管理團隊合作，打造市場領先、高增長和高附加值的具有戰略意義的公司。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.arsenalcapital.com。

顧問

Barclays 擔任 Fortrea 的獨家財務顧問，Smith Anderson 擔任其法律顧問。盛德律師事務所擔任 Arsenal 的法律顧問。

財報電話會議和重播

Fortrea 將在美國東部時間今天上午 9:00 舉行的 2023 年第四季度財報電話會議上討論剝離公告。您可以透過 Fortrea 投資者關係網站或以下財報網播鏈接參加此次會議。為避免可能出現的延誤，請至少在電話會議開始前 10 分鐘加入。活動結束後不久將提供現場電話會議的重播，可在 Fortrea 網站的活動和演示部分查看。在電話會議開始前，還將在 Fortrea 投資者關係網站上提供補充幻燈片演示。

關於 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是全球領先的臨床開發及患者通道醫療服務解決方案提供商，服務於生命科學行業。我們與新興和大型生物製藥、生物技術、醫療器械及診斷公司合作，推動醫療創新，加速將改變生命的療法帶給患者。Fortrea 提供 I-IV 期臨床試驗管理、臨床藥理學、諮詢服務、獨家技術支援的試驗解決方案和審批後服務。Fortrea 的解決方案有三十年的經驗，覆蓋了 20 多個治療領域，對科學嚴謹性的熱情、卓越的洞察力，以及強大的研究中心網絡。我們在 90 多個國家擁有約 18,000 人才華橫溢的多元化團隊，為全球客戶提供有針對性和靈活的解決方案。了解更多關於 Fortrea 如何從研發管道到患者端實現變革的資訊，請瀏覽 Fortrea.com 並在 LinkedIn 和 X （前稱 Twitter）@Fortrea 上關注我們。

前瞻性陳述之警示聲明

該新聞稿包括聯邦證券法（包括《證券法》第 27A 條和《交易法》第 21E 條）下定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述就其性質而言，涉及不同程度的不確定事項，如關於交易預期收益的聲明，包括未來的財務和經營業績，以及完成交易的預期時間。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績以及財務狀況，並且通常包含「指導」、「預期」、「假設」、「預計」、「打算」、「計劃」、「預測」、「相信」、「尋求」、「看到」、「將」、「會」、「目標」、類似表達以及這些詞彙的變體或否定詞，這些詞彙旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞彙。實際結果可能因多種因素而與這些前瞻性陳述存在重大差異，這些因素包括但不限於滿足有關完成擬議的 Endpoint Clinical 和 Fortrea Patient Access 業務剝離交易的先決條件（包括獲得監管部門批准的能力），以及公司及時完成或完全完成交易的能力；完成交易的成本可能高於預期，包括由於意外因素或事件造成的成本增加；各方達到有關擬議交易的會計和稅務處理預期的能力；以及公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他因素。有關公司業務風險的進一步討論，請參閱公司向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的表格 10 註冊聲明中的「風險因素」部分，這些因素可能會在公司隨後向 SEC 提交的定期文件和其他文件中隨時修訂或更新，這些文件可在 SEC 網站 www.sec.gov 上查閱。這些因素不應被視為詳盡無遺，應與本報告中包含或透過引用納入的其他警示聲明以及公司向 SEC 提交的文件一併閱讀。所有前瞻性陳述僅截至本報告發布之日，除法律要求外，公司不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述以反映未來事件或發展的義務。

Fortrea 聯絡人：

Hima Inguva（投資者）– 877-495-0816，hima.inguva@fortrea.com

Sue Zaranek（傳媒）– 919-943-5422，media@fortrea.com

Kate Dillon（傳媒）– 646-818-9115，kdillon@prosek.com

Arsenal 聯絡人：

Jackie Schofield，郵箱：pro-Arsenal@prosek.com