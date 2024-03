Alation dévoile la prochaine version majeure de sa plateforme d’intelligence des données permettant aux entreprises de mener à bien leurs initiatives les plus critiques en matière de données

Les innovations de la plateforme Alation et la méthodologie de livraison axée sur les résultats permettent aux chefs d’entreprise et aux responsables des données de mesurer et de renforcer la culture des données de leur organisation tout en accélérant dans le même temps le délai du retour sur investissement

REDWOOD CITY, Californie, 11 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc. , l’entreprise de société d’intelligence des données , a annoncé aujourd’hui le déploiement de la prochaine version majeure de la Plateforme de data intelligence Alation . Cette dernière comprend une interface utilisateur de nouvelle génération et des capacités de suivi des activités conçues pour les équipes en charge des données et de l’analyse. En outre, une nouvelle offre de services, Alation Expert Services permet aux chefs d’entreprise et aux responsables des données de mesurer et de renforcer la culture des données de leur organisation en mettant l’accent sur quatre piliers fondamentaux : la recherche et la découverte de données, la gouvernance des données, la maîtrise des données et le leadership en matière de données.



Les données sont la priorité numéro un des PDG et des responsables des données dans le cadre des progrès rapides de l’IA, de l’IA générative et des initiatives liées au cloud. Pourtant, selon Gartner, 69 % des responsables des données et de l’analyse (data and analytics, « D&A ») ont encore du mal à obtenir un retour sur investissement (« ROI ») mesurable. Les obstacles les plus fréquents à la réussite des initiatives de D&A ne sont pas liés à la technologie, mais aux personnes et aux processus, tels que la pénurie de compétences, le manque d’engagement des entreprises, la difficulté à accepter le changement et le manque d’alphabétisation dans l’ensemble de l’organisation.

Alation est un partenaire qui a fait ses preuves et fiable en matière d’intelligence des données pour les équipes de D&A, d’IA et commerciales, transformant la culture des données dans plus de 550 organisations, y compris 40 % de celles recensées dans le Fortune 100. La prochaine version majeure de la plateforme Data Intelligence Alation s’appuie sur cette riche expérience, en introduisant une interface utilisateur de nouvelle génération conçue pour répondre aux exigences évolutives de l’entreprise moderne. Des modèles et des artefacts prêts à l’emploi offrent des vues personnalisées pour différents personas et sources de données et facilitent la recherche et la découverte de données fiables par l’ensemble des équipes. De plus, le business lineage étend la valeur du data lineage technique d’Alation aux fins de cartographier le parcours des données et les connexions entre les systèmes, ce qui contribue in fine à améliorer la visibilité et à renforcer la confiance dans les données. Combinées, ces nouvelles capacités renforcent la capacité d’une organisation à créer une culture des données en démocratisant l’accès aux données, en renforçant les programmes de maîtrise des données et en donnant à un plus grand nombre d’utilisateurs les moyens de trouver, de comprendre et de faire confiance aux données.

Alation Expert Services s’appuie sur l’expérience approfondie d’Alation en matière de partenariat avec les responsables des données et les équipes D&A pour libérer la puissance de leurs données et cultiver une culture de la donnée florissante. Bien conscients que les principaux défis vont au-delà de la technologie et englobent les individus et les processus, ces services sont conçus pour relever les défis de la conduite du changement et permettre aux dirigeants de réaliser la valeur commerciale de leurs initiatives en matière de données. Aligné sur le modèle de maturité de la culture des données d’Alation, Alation Expert Services fournit un plan d’action pour mesurer et renforcer la culture des données à travers les quatre piliers fondamentaux. De concert avec la plateforme Alation Data Intelligence, cette approche stratégique — qui comprend une méthodologie axée sur les résultats, des actifs de livraison complets et des services spécialisés — permet aux organisations d’améliorer leur retour sur investissement et d’accélérer le déploiement des données et des initiatives d’IA avec plus de succès.

« Chez Data Meaning, nous sommes ravis d’être un partenaire clé du lancement d’Alation Expert Services », a déclaré Caio Gouveia , co-PDG de Data Meaning. « La plateforme Alation Data Intelligence constitue la pierre angulaire d’une prise de décision fondée sur les données. La promotion cependant d’une solide culture des données est un processus évolutif qui exige un soutien et des efforts continus pour améliorer les quatre piliers clés de la culture des données. Notre expertise dans des domaines tels que la gouvernance des données, les services cloud et l’assurance qualité des données est essentielle pour permettre aux clients d’exploiter pleinement le potentiel de leurs données dans Alation. Ensemble, nous nous engageons à libérer la véritable valeur commerciale de ces services innovants, en contribuant à l’évolution et à la maturité de la culture des données. »

« Les données n’ont jamais été aussi stratégiques, mais la plupart des entreprises n’adoptent pas la bonne approche et ne disposent pas du bon modèle de collaboration au sein de leur organisation pour réussir », a déclaré Christos Mousouris , sénior vice-président de Customer Solutions au sein d’Alation. « Alation Expert Services nous a transformé en un facilitateur stratégique d’affaires avec nos partenaires, offrant un soutien pour guider les organisations à travers leur parcours vers la maturité en matière de culture des données. Nous fournissons les outils et l’infrastructure essentiels dont les organisations ont besoin pour libérer tout le potentiel de leurs données afin d’obtenir des résultats transformateurs. »

À propos d’Alation

Alation est le leader des solutions d’intelligence de données d’entreprise, permettant l’analyse en libre-service , la transformation cloud et la gouvernance des données . Plus de 550 entreprises développent une culture des données et améliorent le processus décisionnel reposant sur les données avec Alation, dont Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce et Virgin Australia. Alation a été nommée à quatre reprises sur la liste des meilleurs lieux de travail du magazine Inc. et a été consacré, en 2022, « UK’s Best Workplaces™ in tech » (meilleur lieu de travail au Royaume-Uni dans le domaine technologique) et « Best Workplaces™ for Women » (meilleur lieu de travail pour les femmes), sans compter que l’entreprise a aussi été sacrée « UK’s Best Workplaces™ » en 2022 et 2023. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.alation.com .