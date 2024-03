Genre et conflit : comprendre l’insécurité au Sahel

Après presque une décennie d’insurrection jihadiste et de détérioration de la situation sécuritaire, des régimes militaires ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ces bouleversements ont profondément affecté la condition féminine au Sahel. A l’occasion de la Journée internationale des Femmes du 8 mars, Enrica Picco et Floor Keuleers analysent l’impact de la division des genres sur ces crises et conflits dans la région en compagnie d’Oumou Sall Seck, maire de Goundam au Mali, et d’Ornella Moderan, experte en sécurité, gouvernance et égalité des genres au Sahel. Elles examinent le phénomène de féminisation des conflits et comment les groupes armés ciblent les femmes et les hommes de manière différente. Elles expliquent pourquoi il est nécessaire que les femmes puissent participer aux efforts de prévention et de médiation des conflits et analysent leur place dans la vie politique malienne aujourd’hui.

Cliquez ici pour écouter sur Apple Podcasts ou Spotify .