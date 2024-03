Patricia Allen rejoint le Conseil d’administration de Zenas BioPharma

WALTHAM, Massachusetts, 07 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, un laboratoire biopharmaceutique d’envergure mondiale déterminé à rejoindre les leaders du développement et de la commercialisation de thérapies orientées sur l’inflammation et l’immunologie, annonce la nomination de Patricia Allen à son Conseil d’administration et à la Présidence de son comité d’audit. Mme Allen rejoint le Conseil d’administration de Zenas après avoir dirigé pendant plus de 20 ans différentes divisions pour le compte de sociétés biotechnologiques internationales publiques et privées, notamment les départements des finances, relations avec les investisseurs, développement commercial, ressources humaines, opérations et informatique.



À propos de cette nomination, Lonnie Moulder, fondateur et PDG de Zenas BioPharma a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Patty au sein de notre Conseil d’administration. Elle a piloté avec succès des divisions transverses pour différentes entreprises, et a siégé au Conseil d’administration de sociétés biotechnologiques d’envergure mondiale des secteurs public et privé. Nous attendons avec impatience sa participation à la prochaine phase de croissance de Zenas, à l’heure où notre mission visant à développer et distribuer des immunothérapies modératrices du changement pour les patients qui en ont besoin prend de l’ampleur. ».

« J’ai hâte de travailler avec le concours des équipes expérimentées de Zenas et son Conseil d’administration, qui bâtissent ensemble une société biopharmaceutique internationale de premier plan axée sur des stratégies thérapeutiques orientées sur l’inflammation et l’immunologie au prix d’une exécution rigoureuse de leur pipeline et du développement commercial » observe Mme Allen, avant de poursuivre : « Le laboratoire Zenas traverse une période exaltante à l’heure où il s’efforce d’atteindre la phase clinique pour plusieurs de ses programmes dans l’objectif d’améliorer la vie des patients atteints de maladies auto-immunes ».

Actuellement retraitée, Mme Allen occupait encore très récemment la Direction des affaires financières de Vividion Therapeutics, dont elle a codirigé la levée de fonds et l’acquisition de Bayer AG, au moment où la société était en pleine croissance et faisait progresser plusieurs de ses programmes vers la phase clinique. Elle figure actuellement parmi les membres du Conseil d’administration de Deciphera Pharmaceuticals, SwanBio Therapeutics et Anokion, dont elle préside les comités d’audit, après avoir siégé aux Conseils d’administration des sociétés Inversago Pharma et Yumanity Therapeutics et en avoir également présidé les comités d’audit.

Avant son passage chez Vividion, Mme Allen pilotait la Direction financière de Zafgen, Inc., aujourd’hui Larimer Therapeutics. Avant cela, elle était vice-présidente des affaires financières, ainsi que trésorière et responsable financière principale chez Alnylam Pharmaceuticals, Inc., directrice des finances chez Alkermes, Inc., et auditrice chez Deloitte & Touche, LLP. Elle est titulaire d’une licence en gestion d’entreprises sanctionné par l’université privée américaine Bryant.

