Anugerah Stevie® Umumkan Finalis dalam Anugerah Stevie® Tahunan ke-18 untuk Jualan & Khidmat Pelanggan

FAIRFAX, Va., March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Finalis dalam Anugerah Stevie® Tahunan ke-18 untuk Jualan & Khidmat Pelanggan , pertandingan antarabangsa yang mengiktiraf kecemerlangan dalam khidmat pelanggan, pusat hubungan, pembangunan perniagaan dan jualan, telah diumumkan hari ini.



Kumpulan organisasi dan individu yang pelbagai di seluruh dunia telah diiktiraf dalam kategori anugerah untuk eksekutif jualan, penyedia penyelesaian, pusat hubungan, produk dan perkhidmatan baharu, dan banyak lagi.

Organisasi yang mempunyai lima atau lebih pencalonan Finalis termasuk Allianz Services Pvt Ltd (Trivandrum, Kerala, India), Avetta (Lehi, UT AS), Blackhawk Network (Pleasanton, CA, AS), Capital Rx (New York, NY, AS), CivicPlus (Manhattan, KS, AS), Datasite (Minneapolis, MN, AS), DHL Express Vietnam (Bandar Ho Chi Minh, Vietnam), DHL Express (seluruh dunia), Element Electronics (Winnsboro, SC, AS), IBM (Armonk, NY, AS), Inspiro (Kota Makati, Filipina), Intuit (Toronto, ON, Canada), Loveholidays (London, United Kingdom), OpenGov (San Francisco, CA, AS), Purpol Marketing Limited (Chippenham, United Kingdom), QNB Finansbank (Istanbul, Turkey), Qualitest Group (Bridgewater, NJ, AS), Sales Partnerships, Inc. (Broomfield, CO, AS), SAP (seluruh dunia), Support Services Group, Inc. (Waco, TX, AS), Toco Warranty (Los Angeles, CA, AS), TransPerfect Translations (New York, NY, AS), UPMC Health Plan (Pittsburgh, PA, AS), ValueSelling Associates Inc. (Carlsbad, CA, AS), VIZIO Inc. (Irvine, CA, AS), VMware (Broadcom) (Palo Alto, CA, AS), and Voya Financial (New York, NY, AS).

Untuk mendapatkan senarai penuh Finalis mengikut kategori, lawati www.StevieAwards.com/Sales .

Semua pencalonan Finalis akhirnya akan dinobatkan sebagai pemenang Anugerah Stevie Emas, Perak dan Gangsa. Kedudukan akan didedahkan semasa jamuan gala pada hari Jumaat, 12 April di The Bellagio di Las Vegas, Nevada. Tiket kini dijual .

Anugerah tersebut disampaikan oleh Anugerah Stevie, penganjur beberapa rancangan anugerah perniagaan terkemuka dunia termasuk International Business Awards® dan The American Business Awards® yang berprestij.

Lebih 2,300 pencalonan daripada organisasi pelbagai saiz dan dalam hampir setiap industri telah dinilai dalam pertandingan tahun ini. Pemenang ditentukan berdasarkan markah purata bagi lebih daripada 200 profesional dari seluruh dunia dalam tujuh jawatankuasa penghakiman khusus . Penyertaan telah dipertimbangkan dalam lebih daripada 60 kategori untuk pencapaian khidmat pelanggan dan pusat hubungan, termasuk Pusat Hubungan Tahunan, Anugerah Inovasi dalam Khidmat Pelanggan dan Jabatan Khidmat Pelanggan Terbaik; 60 kategori untuk pencapaian jualan dan pembangunan perniagaan, bermula daripada Pengarah Jualan Tahunan kepada Amalan Latihan Jualan Tahunan, dan Pencapaian dalam Automasi Jualan; dan kategori untuk mengiktiraf produk dan perkhidmatan baharu serta penyedia penyelesaian, antara lainnya.

Semua jabatan khidmat pelanggan finalis yang dicalonkan akan dimasukkan dalam pengundian untuk Anugerah People’s Choice Stevie® untuk Khidmat Pelanggan Kegemaran. Bermula hari ini hingga 29 Mac, orang ramai boleh mengundi penyedia khidmat pelanggan kegemaran mereka dalam Anugerah Stevie People’s Choice untuk Khidmat Pelanggan Kegemaran. Undian dibuka di http://peopleschoice.stevieawards.com . Penama yang mendapat undian terbanyak dalam setiap kategori akan menerima Anugerah Stevie People's Choice kristal khas. Pemenang Anugerah Stevie People’s Choice dalam pelbagai industri akan diberi penghormatan pada gala anugerah di Las Vegas pada 12 April.

Pencalonan untuk hadiah istimewa, Etika Perkongsian Jualan dalam Anugerah Jualan, terus dibuka sehingga 15 Mac. Tiada yuran penyertaan untuk menyerahkan pencalonan untuk anugerah ini, yang akan mengiktiraf contoh cemerlang amalan jualan beretika sejak permulaan Julai 2022. Pemenang juga akan diumumkan dan diiktiraf pada majlis 12 April.

Perihal Anugerah Stevie

Anugerah Stevie dianugerahkan dalam sembilan program: Anugerah Stevie Asia-Pasifik, Anugerah Stevie Jerman, Anugerah Stevie Timur Tengah & Afrika Utara, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat, Stevie Anugerah untuk Wanita dalam Perniagaan dan Anugerah Stevie untuk Jualan & Khidmat Pelanggan, dan Anugerah Stevie baharu untuk Kecemerlangan Teknologi. Pertandingan Anugerah Stevie menerima lebih daripada 12,000 penyertaan tahunan daripada organisasi di lebih daripada 70 buah negara. Stevie mengiktiraf prestasi cemerlang di tempat kerja di seluruh dunia dengan memberikan penghormatan kepada pelbagai jenis dan saiz organisasi dan warga yang menyokongnya. Ketahui lebih lanjut tentang Anugerah Stevie di http://www.StevieAwards.com .

Penaja Anugerah Stevie tahunan ke-18 untuk Jualan & Khidmat Pelanggan termasuk Sales Partnerships, Inc. Support Services Group, Inc., dan ValueSelling Associates, Inc.

Maklumat Hubungan Media:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com