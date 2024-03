第18回スティービー®賞 (Stevie® Award)、セールス＆カスタマーサービス賞 (Stevie® Awards for Sales & Customer Service) のファイナリストを発表

バージニア州フェアファックス発, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- カスタマーサービス、コンタクトセンター、ビジネス開発、セールスプロフェッショナルの業績を評価する国際コンテストである第18回 スティービー®賞セールス&顧客サービス賞 のファイナリストが本日発表された。



世界中の多様な組織や個人が、営業幹部、ソリューション・プロバイダー、コンタクトセンター、新製品やサービスなどの賞カテゴリーで選出された。

5つ以上のファイナリストにノミネートされた組織には、以下が含まれている。アリアンツ・サービス (Allianz Services Pvt Ltd) (インド、ケララ州トリバンドラム)、アヴェッタ (Avetta) (米国、ユタ州リーハイ)、ブラックホーク・ネットワーク (Blackhawk Network) (米国、カリフォルニア州プレザントン)、キャピタルRx (Capital Rx) (米国、ニューヨーク州ニューヨーク)、シビックプラス (CivicPlus) (米国、カンザス州マンハッタン)、データサイト (Datasite) (米国、ミネソタ州ミネアポリス)、DHLエクスプレス・ベトナム (DHL Express Vietnam) (ベトナム、ホーチミン市)、DHLエクスプレス (DHL Express) (ワールドワイド)、エレメント・エレクトロニクス (Element Electronics) (米国、サウスカロライナ州ウィンズボロ)、IBM (米国、ニューヨーク州アーモンク)、インスピロ (Inspiro) (フィリピン、マカティ市)、イントゥイット (Intuit) (カナダ、オンタリオ州トロント)、ラブホリデーズ (Loveholidays) (英国、ロンドン)、オープンガブ (OpenGov) (米国、カリフォルニア州サンフランシスコ)、パーポル・マーケティング・リミテッド (Purpol Marketing Limited) (英国、チッペナム)、QNBファイナンスバンク (QNB Finansbank) (トルコ、イスタンブール)、クオリテスト・グループ (Qualitest Group) (米国、ニュージャージー州ブリッジウォーター)、セールスパートナーシップ (Sales Partnerships, Inc.) (米国、コロラド州ブルームフィールド)、SAP (ワールドワイド)、サポートサービスグループ (Support Services Group, Inc.) (米国、テキサス州ウェーコ)、トコワランティ (Toco Warranty) (米国、カリフォルニア州ロサンゼルス)、トランスパーフェクト・トランスレーションズ (TransPerfect Translations) (米国、ニューヨーク州ニューヨーク)、UPMCヘルスプラン (UPMC Health Plan) (米国、ペンシルバニア州ピッツバーグ)、バリューセリングアソシエイツ (ValueSelling Associates Inc.) (米国、カリフォルニア州カールスバッド)、ビジオ (VIZIO Inc.) (米国、カリフォルニア州アーバイン)、ヴイエムウェア (VMware) (Broadcom) (米国、カリフォルニア州パロアルト)、およびボヤ・フィナンシャル (Voya Financial) (米国ニューヨーク州ニューヨーク)。

カテゴリー別ファイナリストの完全なリストは www.StevieAwards.com/Sales を参照されたい。

ノミネートされた全てのファイナリストが、最終的に金、銀、銅のスティービー賞に選出される。各賞の発表は、4月12日金曜日、ネバダ州ラスベガスのベラージオ (The Bellagio) で開催される祝賀晩餐会で行われる。 現在チケットを発売中 。

この賞は、著名な 国際ビジネス大賞® (International Business Awards®) と アメリカン・ビジネス賞® (American Business Awards®) を含む、世界的な有数のビジネス賞を主催するスティービー賞により授与される。

今年の審査では、各業種の多様な規模の企業から送られた2,300件以上の推薦が検討された。最終候補は、世界中から集まった200人の専門家が 7組の専門審判委員会を組成 し、採点の平均点で決定された。エントリーは、年間コンタクトセンター賞 (Contact Center of the Year)、カスタマーサービス革新賞 (Award for Innovation in Customer Service)、年間カスタマーサービス部賞 (Customer Service Department of the Year) などのカスタマーサービスやコンタクトセンターの功績賞60カテゴリー以上、年間最優秀セールスディレクター (Sales Director of the Year)、年間セールストレーニング担当者賞 (Sales Training Practice of the Year)、販売自動化における実績 (Achievement in Sales Automation) などのセールス・事業開発の60カテゴリー、新製品やサービス、ソリューション・プロバイダーを賞賛するカテゴリーなどで検討された。

最終候補にノミネートされた全てのカスタマーサービス部門が、スティービー賞ピープルズ・チョイス、フェイバリット・顧客サービス賞 (People’s Choice Stevie® Awards for Favorite Customer Service) の投票に含まれる。今日から3月29日まで、一般参加によるスティービー賞ピープルズ・チョイス、フェイバリット・顧客サービス賞への投票が可能である。投票は http://peopleschoice.stevieawards.com にて行う。各部門で最も多くの票を獲得した候補者には、特別なクリスタルのスティービー賞ピープルズ・チョイス、フェイバリット・顧客サービス賞が授与される。複数の業界におけるスティービー賞ピープルズ・チョイスの受賞者は、4月12日にラスベガスで開催される授賞式で表彰される。

特別賞であるセールス・パートナーシップ倫理セールス賞 (Sales Partnerships Ethics in Sales Award) へのノミネートは、3月15日まで受け付けている。 ノミネートの応募量は無料 であり、2022年7月初旬からの倫理的なセールス慣行の優れた例を称える。4月12日の授賞式においても受賞者の発表および表彰が行われる。

スティービー賞について

スティービー賞は、「スティービー・アジア・パシフィック賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「スティービー中東・北アフリカ賞 (Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際・ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」、そして優れたテクノロジーに対する新しい「スティービー賞テクノロジー・エクセレンス (Stevie Awards for Technology Excellence)」 の9つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70ヵ国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、 http://www.StevieAwards.com を閲覧されたい。

第18回スティービー賞のセールス&顧客サービス賞のスポンサーには、セールスパートナーシップ、サポートサービスグループ、バリューセリングアソシエイツなどが含まれている。

