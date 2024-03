ประกาศผู้เข้ารอบสุดท้าย รางวัล Stevie® Awards ประจำปีครั้งที่ 18 ด้านการขายและการบริการลูกค้า

แฟร์แฟกซ์ รัฐเวอร์จิเนีย, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ในวันนี้ได้มีการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายรางวัล Stevie® Awards ด้านการขายและการบริการลูกค้า ประจำปีครั้งที่ 18 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่ยกย่องความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้า การพัฒนาธุรกิจ และการขาย



มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากหลากหลายองค์กรและบุคคลทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมหลากหลายประเภทรางวัล เช่น รางวัลสำหรับผู้บริหารการขาย รางวัลสำหรับบริษัทผู้ให้บริการโซลูชัน รางวัลสำหรับศูนย์บริการลูกค้า และรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

องค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายห้ารายการขึ้นไป ได้แก่ Allianz Services Pvt Ltd (ตริวันดรัม รัฐเกรละ สาธารณรัฐอินเดีย), Avetta (ลีฮี รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา), Blackhawk Network (เพลเซนตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา), Capital Rx (นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา), CivicPlus (แมนฮัตตัน รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา), Datasite (มินนิอาโปลิส รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา), DHL Express Vietnam (โฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม), DHL Express (ทั่วโลก), Element Electronics (วินน์สโบโร รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา), IBM (อาร์มองก์ รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา), Inspiro (เมืองมาคาติ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์), Intuit (โทรอนโต รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา), Loveholidays (ลอนดอน สหราชอาณาจักร), OpenGov (ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา), Purpol Marketing Limited (ชิปเพนแฮม สหราชอาณาจักร), QNB Finansbank (อิสตันบูล ประเทศตุรกี), Qualitest Group (บริดจ์วอเตอร์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา), Sales Partnerships, Inc. (บรูมฟีลด์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา), SAP (ทั่วโลก), Support Services Group, Inc. (วาโก รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา), Toco Warranty (ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา), TransPerfect Translations (นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา), UPMC Health Plan (พิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา), ValueSelling Associates Inc. (คาร์ลสแบด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา), VIZIO Inc. (เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา), VMware (Broadcom) (ปาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา) และ Voya Financial (นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา)

โดยสามารถดูรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมดตามประเภทได้ที่ www.StevieAwards.com/Sales

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายมีสิทธิ์ได้รับรางวัล Stevie Award ซึ่งแบ่งเป็นรางวัลระดับทอง เงิน และทองแดง พิธีประกาศผลรางวัลจะจัดขึ้นในงานเลี้ยงฉลองกลางคืนวันศุกร์ที่ 12 เมษายน ณ The Bellagio ในลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ขณะนี้บัตรมีจำหน่ายแล้ว

รางวัลดังกล่าวนำเสนอโดย Stevie Awards ซึ่งเป็นผู้จัดงานรางวัลธุรกิจชั้นนำระดับโลกหลายรายการ ซึ่งรวมถึงรางวัล International Business Awards® และ American Business Awards® อันทรงเกียรติ

สำหรับปีนี้ มีการประเมินการเสนอชื่อเข้าชิงกว่า 2,300 รายการจากองค์กรทุกขนาดและในแทบทุกอุตสาหกรรม ผู้เข้ารอบสุดท้ายได้รับการกำหนดโดยคะแนนเฉลี่ยที่มาจากมืออาชีพมากกว่า 200 คนทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของ คณะกรรมการตัดสินเฉพาะทั้งเจ็ดด้าน . ผู้เข้าร่วมชิงรางวัลจะได้รับการพิจารณารางวัลด้านบริการลูกค้าและศูนย์การติดต่อกว่า 60 ประเภท รวมถึง ศูนย์การติดต่อยอดเยี่ยมแห่งปี รางวัลนวัตกรรมด้านการบริการลูกค้า และแผนกบริการลูกค้ายอดเยี่ยมแห่งปี ทั้งยังมีรางวัลด้านการพัฒนาธุรกิจและการขายกว่า 60 ประเภท ตั้งแต่ผู้บริหารการขายยอดเยี่ยมแห่งปี ไปจนถึงการฝึกปฏิบัติด้านการฝึกอบรมการขายแห่งปี ความสำเร็จด้านระบบอัตโนมัติการขาย และประเภทต่าง ๆ เพื่อให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ บริการ และผู้ให้บริการโซลูชันใหม่ ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย

แผนกบริการลูกค้าที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรอบสุดท้ายทั้งหมดจะอยู่ในรายการโหวตสำหรับรางวัล People's Choice Stevie® Awards สาขารางวัลบริการลูกค้ารายโปรด สาธารณชนทั่วไปสามารถลงคะแนนโหวตให้ผู้ให้บริการลูกค้ารายโปรดของตนได้ในกิจกรรม People’s Choice Stevie Awards สำหรับบริการลูกค้าที่ชื่นชอบ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มีนาคม สามารถโหวตได้ที่ http://peopleschoice.stevieawards.com . ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงคะแนนโหวตมากที่สุดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลคริสตัลพิเศษ People's Choice Stevie Award ผู้ชนะรางวัล People's Choice Stevie Awards ในหลายอุตสาหกรรม จะได้รับเกียรติบนเวทีงานฉลองที่ลาสเวกัสในวันที่ 12 เมษายน

ยังเปิดรับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพิเศษ Sales Partnerships Ethics in Sales Award จนถึงวันที่ 15 มีนาคม การส่งการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม รางวัลนี้ยกย่องตัวอย่างที่โดดเด่นของหลักปฏิบัติในการขายอย่างมีจริยธรรมตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2022 นอกจากนี้ ผู้ชนะรางวัลจะได้รับการประกาศและยกย่องในพิธีประกาศรางวัลวันที่ 12 เมษายนอีกด้วย

