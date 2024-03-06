NARI 投資者通告：全球頂尖法律顧問 ROSEN 鼓勵 Inari Medical, Inc. 投資者查詢證券集體訴訟調查狀況 – NARI

紐約, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Inari Medical, Inc. (NASDAQ: NARI) 的股東進行潛在證券索賠調查，原因是有指控稱 Inari Medical 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊。



影響：若您曾購買了 Inari Medical 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備提起集體訴訟，為投資者追討損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22855 ，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，了解此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2024 年 2 月 28 日盤後，Inari Medical 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了 10-K 表格年度報告，宣布「2023 年 12 月，我們收到了美國司法部民事司的民事調查要求（下稱「CID」），其涉及根據聯邦《反回扣法》和《民事虛假索賠法》進行的調查（下稱「調查」）。CID 要求提供主要與向醫護人員（下稱「HCP」）提供的膳食和諮詢服務付款有關的資訊和文件。我們正在配合調查。我們目前無法就調查的可能持續時間或最終結果發表意見，也無法估計任何可能財務影響的可能性、金額或範圍。根據調查結果，可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響。」

受此影響，Inari Medical 的股價於 2024 年 2 月 29 日每股下跌 12.14 美元，跌幅 20.8%，收盤價為每股 46.12 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年均位列前四名，並為投資者追回了數億美元。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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