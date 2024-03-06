Submit Release
News Search

There were 1,815 press releases posted in the last 24 hours and 423,720 in the last 365 days.

NARI 投資者通告：全球頂尖法律顧問 ROSEN 鼓勵 Inari Medical, Inc. 投資者查詢證券集體訴訟調查狀況 – NARI

紐約, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Inari Medical, Inc. (NASDAQ: NARI) 的股東進行潛在證券索賠調查，原因是有指控稱 Inari Medical 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊。

影響：若您曾購買了 Inari Medical 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備提起集體訴訟，為投資者追討損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22855，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，了解此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2024 年 2 月 28 日盤後，Inari Medical 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了 10-K 表格年度報告，宣布「2023 年 12 月，我們收到了美國司法部民事司的民事調查要求（下稱「CID」），其涉及根據聯邦《反回扣法》和《民事虛假索賠法》進行的調查（下稱「調查」）。CID 要求提供主要與向醫護人員（下稱「HCP」）提供的膳食和諮詢服務付款有關的資訊和文件。我們正在配合調查。我們目前無法就調查的可能持續時間或最終結果發表意見，也無法估計任何可能財務影響的可能性、金額或範圍。根據調查結果，可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響。」

受此影響，Inari Medical 的股價於 2024 年 2 月 29 日每股下跌 12.14 美元，跌幅 20.8%，收盤價為每股 46.12 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年均位列前四名，並為投資者追回了數億美元。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式關注我們以了解最新動態：LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/

律師廣告。先前的結果並不能保證類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：

        Laurence Rosen 律師
        Phillip Kim 律師
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016（美國）
        電話: (212) 686-1060
        免費電話：(866) 767-3653
        傳真：(212) 202-3827
        lrosen@rosenlegal.com
        pkim@rosenlegal.com
        cases@rosenlegal.com
        www.rosenlegal.com


Primary Logo

You just read:

NARI 投資者通告：全球頂尖法律顧問 ROSEN 鼓勵 Inari Medical, Inc. 投資者查詢證券集體訴訟調查狀況 – NARI

Distribution channels: Consumer Goods, Law ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more