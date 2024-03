iTeos présentera les données précliniques d’EOS-984, premier médicament de sa catégorie ciblant l’ENT1, lors de l'édition 2024 du congrès annuel de l’Association américaine pour la recherche sur le cancer

WATERTOWN, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients, annonce ce jour qu'elle présentera les données précliniques sur l’EOS-984 sous forme de poster lors du prochain congrès de l’Association américaine pour la recherche sur le cancer (ou AACR pour American Association for Cancer Research), prévue du 5 au 10 avril 2024 à San Diego, en Californie. L'EOS-984 est un antagoniste de petite molécule, premier de sa catégorie à cibler le transporteur équilibrant de nucléosides de type 1 (ou ENT1).



Détails de la présentation sous forme de poster

Résumé 734 : « L’inhibition du transporteur équilibrant de nucléosides de type 1 soulage l’immunosuppression intracellulaire médiée par l’adénosine »

Séance : Traitements expérimentaux et moléculaires : micro-environnement tumoral

Date et heure : Dimanche 7 avril 2024, de 13 h 30 à 17 h 00 (heure locale)

Lieu : Hall des posters, emplacement 29



À propos d’iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients. iTeos Therapeutics tire parti de sa compréhension approfondie de l’immunologie tumorale et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats qui ont le potentiel de restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son pipeline innovant comprend trois programmes au stade clinique ciblant de nouvelles voies d’immuno-oncologie validées, conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques, notamment l’axe TIGIT/CD226 et l’adénosine. iTeos Therapeutics est domiciliée à Watertown, dans l’État du Massachusetts, aux États-Unis, et exploite un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

À propos d’EOS-984

EOS-984 est la première petite molécule de sa catégorie à cibler le transporteur équilibrant de nucléosides de type 1 (ENT1). Elle est conçue pour inhiber l’activité immunosuppressive de l’adénosine et restaurer la prolifération des cellules immunitaires. Le candidat thérapeutique a le potentiel de complètement inverser les puissantes propriétés immunosuppressives de l’adénosine sur les lymphocytes T et B. Il est en phase I de développement.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations ne relevant pas uniquement de faits historiques sont considérées comme des déclarations prospectives. Des termes tels que « croit », « anticipe », « prévoit », « s’attend à », « fera », « pourrait », « a l’intention de », « prépare », « envisage », « potentiel », « possible » et des expressions de même sens caractérisent les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives aux bénéfices potentiels des produits candidats dans le pipeline de la société, y compris l’EOS-984.

Ces déclarations prospectives induisent des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle d’iTeos. Les résultats réels pourraient ainsi différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs de risque connus sont notamment les suivants : iTeos peut engager des frais imprévus ou dépenser des liquidités plus rapidement ou plus lentement que prévu en raison des enjeux et incertitudes propres à la recherche, au développement et à la fabrication de produits biologiques ; le succès des essais précliniques et des essais cliniques précoces ne garantit pas que les essais cliniques ultérieurs seront fructueux, et les premiers résultats d’un essai clinique ne correspondent pas nécessairement aux résultats finaux ; les données sur nos produits candidats peuvent être insuffisantes pour obtenir l’approbation réglementaire de passer à des essais de phase ultérieure ou de commercialiser nos produits ; iTeos peut ne pas être en mesure d’exécuter ses plans d’affaires, y compris de respecter les étapes et les délais réglementaires prévus ou planifiés, les plans de recherche et de développement clinique, et de commercialiser ses produits candidats, pour diverses raisons, dont certaines peuvent échapper au contrôle d’iTeos, y compris les limites éventuelles des ressources financières et autres de la société, les limites de fabrication qui peuvent ne pas être anticipées ou résolues en temps voulu ; des développements négatifs dans le domaine de l’immuno-oncologie, tels que des effet indésirables ou des résultats décevants, y compris en lien avec des traitements concurrents ; et les décisions réglementaires, judiciaires ou d’agence telles que celles du Bureau américain des brevets (United States Patent and Trademark Office) concernant les brevets qui couvrent nos produits candidats ; et les risques identifiés sous la rubrique « Facteurs de risque » du rapport trimestriel d’iTeos sous formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 septembre 2023 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ainsi que nos autres documents déposés auprès de la SEC, que nous vous invitons à consulter.

Nous invitons les investisseurs à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. iTeos décline toute obligation de les mettre à jour publiquement, sauf si la loi l'exige.

