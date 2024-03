COFACE SA lance Power the Core, son plan stratégique 2024-2027 pour développer un écosystème mondial de référence de gestion du risque de crédit

Paris, le 4 mars 2024 – 18h15

Power the Core s’appuie sur les réussites des plans stratégiques précédents . Coface dispose aujourd’hui de solides fondations sur lesquelles asseoir son futur développement. Coface a ainsi : Bâti la meilleure infrastructure de risques de son industrie Développé une organisation commerciale performante dans ses marchés clés Simplifié son modèle opérationnel Etabli les bases de son offre de services d’informations Renforcé sa culture managériale et le talent de ses équipes Mis en œuvre un programme résolu d’entreprise responsable





Le nouveau plan vise à approfondir et à étendre des franchises de qualité et notamment :



Atteindre l’excellence en termes de données et de technologie Consolider et accentuer le leadership de Coface dans son métier historique d’assurance-crédit Générer une croissance rentable à deux chiffres pour les services d’informations Tirer pleinement parti de sa culture unique de multinationale à taille humaine, profondément responsable





Coface relève ses objectifs financiers. Ils s’entendent au travers du cycle :



Un ratio combiné non actualisé de ~78% au travers du cycle, en amélioration de 2 points par rapport à Build to Lead Un RoATE en moyenne de cycle de 11,0%, en amélioration de 1,5 point dans un environnement de taux d’intérêts équivalents aux taux actuels Un ratio de solvabilité dans le haut de la zone cible de 155%-175%, avec un taux de distribution égal à au moins 80% du résultat net consolidé Une contribution additionnelle des services d’informations au RoATE du groupe de 50 points de base à partir de 2027







Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

« Les nombreux succès de nos plans stratégiques Fit to Win et Build to Lead nous ont permis de bâtir de solides fondations pour Coface. Nous avons démontré la complémentarité de nos métiers, permettant de développer un véritable écosystème de gestion du risque de crédit dans une approche de service renforcée et au plus près de nos clients.

Notre nouveau plan Power the Core vise ainsi à capitaliser sur cette force ainsi que sur l’engagement et l’expertise de nos collaborateurs afin d’accélérer notre transformation. Nous allons notamment investir de manière volontariste dans les données et les technologies, tant pour nos métiers d’assurance-crédit que pour les services d’informations.

Nous renforcerons ainsi notre leadership en assurance-crédit tout en poursuivant une croissance profitable à deux chiffres dans les services d’informations.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux nous nous appuierons sur notre culture unique d’une multinationale à taille humaine, au service de ses clients et profondément responsable.

Sur le plan financier, nous améliorons une nouvelle fois nos objectifs de moyenne de cycle et visons une contribution positive des services d’informations de 50 points de base additionnels au RoATE 2027.

L’engagement de nos collaborateurs et partenaires restera comme lors des plans précédents un élément critique de notre réussite collective au service de nos clients. »

1. Des fondations solides : le plan Build to Lead a atteint ou dépassé tous ses objectifs





Le plan Build to Lead a été annoncé en février 2020. Son exécution s’est déroulée dans un environnement très chahuté : pandémie, épisode inflationniste, remontée brutale des taux d’intérêts, retour de la guerre en Europe … Coface a su maintenir son cap stratégique et compter sur son agilité pour atteindre ou, dépasser tous les objectifs du plan.

Au-delà des objectifs financiers, Coface est parvenu à simplifier son modèle opérationnel, notamment en réduisant le nombre de systèmes informatiques de 40%, et son indice de complexité du système d’information de 25%.

Sur la période 2020-2023 le ratio combiné a été fortement réduit, s’établissant à 69,1%, un niveau très inférieur aux objectifs de Build to Lead et parmi les meilleurs de l’industrie. Le ratio de coûts a poursuivi sa décrue alors que le ratio de sinistres a bénéficié des investissements passés en matière d’infrastructure de gestion des risques.

La croissance des revenus, portée par une rétention client record et par la croissance du chiffre d’affaires des assurés a atteint en moyenne 6% par an.

Sur les 4 dernières années le retour sur fonds propres tangibles moyens a été de 10,8%, au-dessus de l’objectif de 9,5%.

Enfin, malgré les nombreux chocs économiques, financiers et politiques, la solvabilité de Coface est constamment restée au-dessus de sa zone cible, permettant à Coface d’être en 2020 l’un des premiers groupes d’assurance européens autorisés à reprendre, sous la forme d’un rachat d’actions, le retour de capital aux actionnaires.

Les services d’informations, encore peu matures en 2019, ont poursuivi leur développement et confirmé leur potentiel de développement. Il s’agit d’une activité fortement synergétique avec l’assurance-crédit, qui repose sur la même infrastructure de risques. Elle est actuellement profitable malgré des investissements de croissance significatifs. La croissance de cette activité de services, sans incidence sur le capital réglementaire, a été de 13% par an sur la période 2019-2023.

2. Power the Core vise à développer le meilleur écosystème global de gestion du risque de crédit





La conviction de Coface est inchangée : l’assurance-crédit est un métier de services bénéficiant de fortes barrières à l’entrée, en croissance et au sein duquel Coface a bâti la meilleure infrastructure de risques du marché. Cette dernière s’appuie sur des données et des scores propriétaires, une présence globale, une plateforme technologique mondiale, une expérience de souscription à travers les cycles de crédit, un respect de nombreuses réglementations et un bilan solide.

Le plan stratégique « Power the Core » va donc, en s’appuyant sur ces solides fondations, renforcer et approfondir les franchises de Coface. Il s’agira en particulier de :

Investir de manière volontariste dans les données et la technologie pour construire des jeux de données encore plus différentiant et renforcer les capacités de scoring de Coface en s’appuyant notamment sur les techniques les plus modernes, data science et intelligence artificielle en particulier. Les investissements seront plus spécifiquement orientés vers les technologies et la connectivité en faveur de nos clients





pour construire des jeux de données encore plus différentiant et renforcer les capacités de scoring de Coface en s’appuyant notamment sur les techniques les plus modernes, data science et intelligence artificielle en particulier. Les investissements seront plus spécifiquement orientés vers les technologies et la connectivité en faveur de nos clients Renforcer et étendre la franchise d’assurance-crédit. La souscription des risques restera disciplinée alors que se poursuivront les investissements dans la croissance, notamment sur les segments PME et Mid-Market, ainsi que dans la simplification de l’expérience client.





La souscription des risques restera disciplinée alors que se poursuivront les investissements dans la croissance, notamment sur les segments PME et Mid-Market, ainsi que dans la simplification de l’expérience client. Poursuivre une croissance profitable à deux chiffres dans les services d’informations. Les investissements porteront sur la poursuite du renforcement des forces de vente, un élargissement des sources de données et des cas d’usages de l’information (risque fournisseur, signaux faibles, etc). Enfin, la plateforme technologique sera améliorée.

Les investissements porteront sur la poursuite du renforcement des forces de vente, un élargissement des sources de données et des cas d’usages de l’information (risque fournisseur, signaux faibles, etc). Enfin, la plateforme technologique sera améliorée. Tirer parti d’une culture unique. Coface poursuivra le renforcement de son attractivité en tant qu’employeur et atteindra les objectifs de sa feuille de route responsable.





3. Power the Core : Coface se dote d’objectifs financiers ambitieux à l’horizon 2027





La bonne exécution du plan stratégique permettra à Coface d’atteindre des objectifs financiers au travers du cycle en progression :

Un ratio combiné non actualisé en moyenne de cycle de ~78%, soit une amélioration de 2 points par rapport au plan précédent

Un retour sur fonds propres tangibles moyens de 11,0% en moyenne de cycle, un relèvement de 1,5 points. Cet objectif est valide sous l’hypothèse d’un environnement de taux d’intérêts globalement inchangé.

Un taux de distribution des résultats inchangé à 80% pour un ratio de solvabilité dans la partie haute de la fourche cible (155%-175%).

Pour l’année 2027, d’une contribution additionnelle des services d’informations au RoATE de 0,5%.

Webcast :

Le plan stratégique sera présenté le 5 mars 2024 à 09h00 et disponible en webcast via le lien suivant :

La présentation sera disponible dès 08h30 le 5 mars 2024 (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Benoît CHASTEL : +33 1 49 02 22 28 – benoit.chastel@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2024

(sous réserve de changements)

Résultats T1-2024 : 6 mai 2024, après bourse

Assemblée Générale : 16 mai 2024

Résultats S1-2024 : 5 août 2024, après bourse

Résultats 9M-2024 : 5 novembre 2024, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2023 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2022 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









COFACE: FOR TRADE

Avec plus de 75 ans d’expérience et un vaste réseau international, Coface est un leader de l’assurance-crédit et de la gestion des risques, et un fournisseur reconnu de solutions d’affacturage, de recouvrement, d’assurance Single Risk, de caution et d’information d’entreprises. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients, dans 100 pays, à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface conseille ces entreprises pour qu’elles prennent des décisions commerciales éclairées. Les solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en leur fournissant des informations fiables sur leurs partenaires et en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2023, Coface comptait ~4 970 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,87 €Mds.







www.coface.com







COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2022 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 6 avril 2023 sous le numéro D.23-0244, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

Pièce jointe