Pluxee annonce la mise en place d’un programme de rachat d’actions

Paris: 4 mars 2024 // Pluxee (la “Société”), annonce aujourd’hui la mise en place d’un programme de rachat d’actions pour un montant allant jusqu’à 30.000.000 euros et sur une durée allant jusqu’au 30 juin 2024. Ce programme de rachat d’actions est réalisé conformément à l’autorisation accordée par l’assemblée générale des actionnaires au conseil d’administration et aux dispositions du Règlement (UE) 596/2014 sur les abus de marché et du Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission.

La Société a l’intention de mettre en œuvre ce programme de rachat d’actions, et de conserver les actions rachetées en tant qu’actions auto-détenues, afin de couvrir ses plans d’actions gratuites.

La Société a nommé un prestataire de service d’investissement pour mettre en œuvre le programme de rachat d’actions conformément à la réglementation en vigueur. Ce prestataire agira de manière indépendante.

À propos de Pluxee

Présent dans 31 pays, Pluxee est un acteur international majeur du marché des avantages et de l’engagement des salariés. Pluxee accompagne les entreprises dans les enjeux d’attractivité, d’engagement et de fidélisation de leurs collaborateurs grâce à une offre étendue de solutions, allant des titres repas et alimentaires aux avantages liés au bien-être et à la qualité de vie, en passant par des solutions de motivation et de reconnaissance des salariés, ou de programmes d’aide publique.

S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients et 1,7 million de commerçants avec 36 millions de consommateurs.

Depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès de toutes ses parties prenantes. Pour y parvenir, Pluxee accompagne le bien-être au travail des employés, en déployant ses activités en collaboration avec les communautés locales, et en contribuant à la préservation de la planète.

Pour plus d’information : www.pluxeegroup.com

Chiffres clés au 31 août 2023

22,8 milliard d’euros de volume d’affaires émis

1 052 million d’euros de chiffre d’affaires consolidé

Plus de 5 000 employés Présent dans 31 pays

Plus de 500 000 clients, plus de 1,7 million de commerçants et plus de 36 millions de consommateurs

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées telles que définies à l'article 7(1) du Règlement (UE) 596/2014 (Règlement sur les abus de marché).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’achat ou de vente de titres Pluxee dans une quelconque juridiction.

