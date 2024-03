Monument publie ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2024 (« T2 de l’exercice 2024 »)

Chiffre d’affaires de 11,00 millions de dollars et coût décaissé de 894 USD/once

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) « Monument » ou la « Société » a annoncé aujourd’hui sa production du deuxième trimestre de l’exercice 2024 et ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 décembre 2023. Tous les montants sont exprimés en dollars américains (« USD »), sauf indication contraire (reportez-vous à www.sedar.com pour les résultats financiers complets).



Cathy Zhai, présidente et PDG, a déclaré : « Le deuxième trimestre de l’exercice 2024 a été excellent à la Mine d’or de Selinsing, l'optimisation et l’amélioration des performances de l’usine de traitement de l’or sulfuré ayant permis d’augmenter les débits d’alimentation et de rationaliser le processus de vente. Nous travaillons d’arrache-pied au développement de la Société ainsi qu’au développement du Projet aurifère de Murchison et nous nous préparons à cette évolution. »

Temps forts du deuxième trimestre :

Dans l’ensemble, la production d’or du deuxième trimestre 2024 et du cumul annuel 2 24 a dépassé la production du même trimestre et du cumul annuel 2023. Augmentation significative du taux d’extraction, ce qui a permis une livraison soutenue de minerai par rapport à l’objectif de stockage avant la saison des pluies.

Amélioration continue de l’installation de flottation d’or avec des débits d’alimentation plus élevés et des temps d’arrêt réduits.

Flux de trésorerie positif provenant de la production stabilisée d’or sulfuré de 2,41 millions de dollars au cours du T2 2024, contre 2,75 millions de dollars au cours du T2 2023, lorsque la production d’oxyde était en passe de transiter vers la production de sulfure : Principales mesures opérationnelles trimestrielles : 6 809 onces d’or produites (T2 de l’exercice 2023 : 1 526 once) ; 6 967 onces d’or vendues au prix moyen réalisé de l’or de 1 946 dollars/once et des revenus provenant de la vente de concentrés de 11,00 millions de dollars (T2 de l’exercice 2023 : 3 350 onces vendues au prix moyen réalisé de l’or de 1 753 dollars/once et des revenus de 5,87 millions de dollars) (voir la section 15 « Mesures de performance non conformes aux IFRS » du Rapport de gestion pour plus de détails sur le calcul du prix moyen réalisé de l’or) ; Coût décaissé par once pour or vendu à 894 dollars/once (T2 de l’exercice 2023 : 1 507 dollars/once) ; Marge brute de 4,77 millions de dollars (T2 de l’exercice 2023 : 0,82 million de dollars). Le coût de maintien tout compris (all-in sustaining cost, « AISC ») par once vendue a diminué à 1 175 de dollars/once (T2 de l’exercice 2023 : 1 627 dollars/once) (voir la section 15 « Mesures de performance non conformes aux IFRS » du Rapport de gestion).







RÉSULTATS DE LA PRODUCTION AURIFÈRE

Production aurifère au deuxième trimestre

Au total, 3 005 725 tonnes de matériaux ont été extraites au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2024, soit une augmentation de 36 % par rapport aux 2 217 475 tonnes extraites au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2023. Ces chiffres comprennent 332 684 tonnes de minerai extraites, soit une augmentation de 206 % par rapport aux 108 860 tonnes de minerai extraites au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2023, et 2 673 041 tonnes de déchets extraits, soit une augmentation de 27 % par rapport aux 2 108 615 tonnes extraites au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2023. Le ratio de défruitement s’est amélioré pour atteindre 8,03 ontre 19,37 au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2023.

La production de sulfure par flottation au deuxième trimestre de l’exercice 2024 a permis de produire 6 809 onces d’or. L’usine de traitement a traité 192 217 tonnes de minerai sulfuré pour atteindre une teneur de tête de 1,55 g/t et un taux de récupération de 71,10 %. Cette performance constitue une amélioration notable par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2023, au cours duquel 9 574 tonnes de minerai sulfuré ont été extraites à une teneur de tête de 1,81 g/t et un taux de récupération de 31,70 % avaient été atteints. L’un des facteurs clés de cette amélioration de la récupération a été le passage du traitement du vieux minerai stocké à l’alimentation en minerai de transition à haute teneur et en minerai de sulfure frais, ainsi que les nombreuses améliorations apportées à l’usine de traitement. Les débits d’alimentation sont passée de 101 à 158 tonnes par heure (« tph »), conformément aux prévisions.th expectations. La disponibilité de l’usine de flottation s’est également améliorée, atteignant 90 % au cours du deuxième trimestre 2024, grâce à l’optimisation en cours.

Production aurifère pour l’année 2024

La production minière comprend un total de 5 377 840 tonnes de matériaux extraits (semestre clos le 31 décembre 2022 : 3 924 904 tonnes), dont 589 588 tonnes de minerai (semestre clos le 31 décembre 2022 : 216 251 tonnes) et 4 788 252 tonnes de déchets (semestre clos le 31 décembre 2022 : 3 708 652 tonnes). Le ratio d’défruitement s’est amélioré pour atteindre 8,12, contre 17,15 en cumul annuel 2023.

L’usine de traitement a traité 369 711 tonnes de minerai sulfuré au cours du semestre clos le 31 décembre 2023 avoisinant une teneur de tête de 1,68 g/t et un taux de récupération de 70,34 %. En comparaison, 9 574 tonnes de minerai sulfuré d’une teneur de 1,81 g/t et d’un taux de récupération de 31,70 % ont été traitées au cours du semestre clos le 31 décembre 2022.

RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats financiers du deuxième trimestre

Le chiffre d’affaires de 11,00 millions vendues à partir de 5 191 tonnes métriques sèches (« DMT ») de concentrés d’or, contenant 6 967 onces d’or vendues au prix moyen réalisé de l’or de 1 946 dollars/once (T2 de l’exercice 2023 : chiffre d’affaires de 5,87 millions de dollars pour 3 350 onces de lingots d’or vendues au prix réalisé moyen à 1 753 de dollars par once).

Coût total de l’exploitation minière de 2,08 millions de dollars, contre 1,82 million de dollars au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2023.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, le total des coûts de traitement liés aux opérations sur les sulfures s’est élevé à 2,38 millions de dollars, contre 2,63 millions de dollars liés aux opérations sur les oxydes au cours du trimestre clos le 31 décembre 2022.

Les opérations minières avant amortissements et dépréciations hors trésorerie ont généré une marge brute de 4,77 millions de dollars, soit 3,95 millions de dollars de plus qu’au T2 de l’exercice 2023, totalisant alors 0,82 million de dollars.

Le coût décaissé de la production par flottation d’or sulfuré était de 894 dollars/once (T2 de l’exercice 2023 : 1 507 dollars/once pour les opérations d’oxyde).





Résultats financiers depuis début 2024

Le chiffre d’affaires de 17,91 millions vendues à partir de 8 910 DMT de concentrés d’or, contenant 11 574 onces d’or vendues au prix moyen réalisé de l’or de 1 940 dollars/once (sur l’ensemble de l’exercice 2023 : chiffre d’affaires de 6,58 millions de dollars pour 3 750 onces de lingots d’or vendues au prix réalisé moyen à 1 755 dollars par once).

Le coût total de l’exploitation minière s’est élevé à 3,30 millions de dollars, contre 2,08 millions de dollars au cours du semestre clos le 31 décembre 2022.

Pour le semestre clos le 31 décembre 2023, le total des coûts de traitement liés aux opérations sur les sulfures s’est élevé à 3,99 millions de dollars, contre 2,93 millions de dollars liés aux opérations sur les oxydes au cours du trimestre clos le 31 décembre 2022.

Les opérations minières avant amortissements et dépréciations hors trésorerie ont généré une marge brute de 7,78 millions d’USD, soit 6,90 millions de dollars de plus qu’au deuxième trimestre de l’exercice 2023, totalisant alors 0,88 million de dollars.

Le coût décaissé de la production par flottation d’or sulfuré était de 875 dollars/once (cumul annuel de l’exercice 2023 : 1 519 dollars/once pour les opérations d’oxyde).





DÉVELOPPEMENT

Mine d’or de Selinsing

Amélioration au sein de l’usine

Parmi les améliorations apportées à l’usine, on peut citer la modernisation de la canalisation de l’épaississeur de concentré vers le réservoir d’équilibre du filtre-presse. L’une des pompes de débordement de l’épaississeur de concentré a été remplacée par une pompe plus puissante et une nouvelle canalisation ; une pompe de secours sera installée une fois les travaux de remise en état terminés. Des modifications ont été apportées au circuit de flottation plus propre pour permettre le nettoyage du premier concentré brut afin de produire un concentré final plus propre lors du traitement des types de minerais de transition.

L’optimisation de la gamme de réactifs de flottation est en cours, avec une approche ciblée sur l’affinement de l’utilisation des composants clés. En outre, les problèmes précédemment rencontrés avec les souffleurs d’air de flottaison ont été résolus avec succès, suite à un dépannage complet effectué par les techniciens d’Atlas Copco. En conséquence, le recouvrement rapproché de 71,10 % a été déclaré pour décembre 2023. Certains taux de récupération quotidiens dépassaient 80 % et atteignaient parfois 90 %

La construction du hangar à concentrés a été achevée et l’alimentation électrique de l’éclairage a été connectée. Une couverture a été installée au-dessus des cellules de flottation plus grossière et plus propre. Le système d’ensachage en vrac d’une tonne a été livré à Port Klang et transporté jusqu’au site de Selinsing en attente de finalisation. Le contrat pour la nouvelle trémie pour résidus de flottation a été attribué et la fabrication lancée. Les travaux de génie civil ont commencé à la mi-décembre 2023 et l’installation de la trémie pour résidus et de la tuyauterie associée est prévue au cours de la 1re semaine de février 2024.

Le plan et les stratégies d’approvisionnement ont été présentés pour examen, en mettant l’accent sur les pièces de rechange essentielles pour l’usine de flottation des sulfures et en allouant des ressources pour renforcer cette amélioration dans le but d’éviter tout arrêt imprévu des opérations de l’usine.

Mise à niveau de l’installation de stockage des résidus miniers (ISRM)

L’agrandissement de l’ISRM, lancé en février 2021, visait à faire passer le niveau de l’ISRM à 540 m RL, ce qui offrira une capacité supplémentaire de trois ans en matière de production de concentré de sulfure. À la fin de l’exercice 2022, le projet de modernisation de l’ISRM avait atteint un taux d’achèvement louable de 92,30 %, le niveau du remblai principal se situant à 537,00 m RL. Une phase supplémentaire de construction a repris au premier trimestre de l’exercice 2024 et a atteint des niveaux de 539,25 millions de RL. Les 0,75 m RL supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau requis de 540 m RL ont été atteints au deuxième trimestre 2024.

Un système de surveillance, composé de 11 prismes installés sur le remblai principal de l’ISRM, a permis de garantir l’intégrité de la structure. Les relevés bihebdomadaires indiquent un mouvement vertical total de seulement 6,30 mm pour le trimestre, sans qu’aucune divergence significative ne soit observée. À la fin du deuxième trimestre de l’exercice 2024, l’état d’avancement des travaux de remblayage avait atteint les 100 %.

Projet aurifère de Murchison

Au cours du deuxième trimestre 2024, la Société a continué à travailler sur l’examen du Projet aurifère de Murchison, y compris la réévaluation des éléments économiques de la génération potentielle de flux de trésorerie. En outre, la Société a passé en revue toutes les données historiques et récentes concernant les forages effectués dans les concessions de Gabanintha, afin de planifier des programmes de forages intercalaires à réaliser au cours des trimestres suivants, dans le but de déclarer des ressources conformes à la norme NI-43 101 dans la région.

L’usine de traitement, les logements, les installations de restauration, les bureaux et les infrastructures associées ont été maintenus à un niveau élevé, ce qui a permis d’assurer la préparation opérationnelle pour la mise en service dans l’éventualité d’un redémarrage de la production. Les installations d’hébergement et de restauration étaient entièrement opérationnelles au cours du trimestre et équipées pour soutenir les activités administratives, d’exploration et d’exploitation minière.

Exploration

Malaisie

Aucun forage d’exploration n’a été entrepris à Selinsing au cours du trimestre. Les activités d’exploration visant à identifier des minéralisations supplémentaires d’oxydes et de sulfures devraient reprendre au cours des phases ultérieures de l’exercice 2024.

Australie occidentale

Burnakura : Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2024, la Société a poursuivi les examens et les mises à jour des études internes portant sur les opportunités de production à Burnakura, suite à l’achèvement du projet d’or sulfuré de Selinsing au cours de l’exercice 2023. Au cours du trimestre, la construction d’un nouveau parc de stockage de carottes de forage situé à Burnakura s’est poursuivie avec des installations optimisées de rayonnage, de coupe et d’enregistrement des carottes qui seront achevées au cours du troisième trimestre 2024.

Gabanintha : L’examen des ressources historiques du Projet aurifère Gabanintha s’est poursuivi dans le cadre de la mise à jour des études internes. Les données historiques reçues des régulateurs au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2024 ont été examinées au cours du trimestre. L’estimation des besoins en forage intercalaire pour les fosses principales existantes a été réalisée pour examen par l’entreprise.

Tuckanarra : En août 2023, la Société a été informée par Odyssey Gold Ltd (« Odyssey ») qu’une étape importante en matière de ressources avait été franchie dans le cadre du projet de coentreprise Tuckanarra, ce qui a donné lieu à un paiement de performance de 1,00 million de dollars australiens. Monument et Odyssey ont tous deux accepté de reporter le paiement de six mois après la date de réalisation de l’étape, c’est-à-dire avant le 2 février 2024. Après le 31 décembre 2023, Monument et Odyssey ont convenu d’une prorogation supplémentaire de deux semaines. Le paiement de 1,00 million de dollars australiens plus les intérêts a été reçu le 23 février 2024.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison, en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère Tuckanarra, conjointement avec Odyssey Gold Ltd. dans la même région. La Société emploie environ 250 personnes dans les deux régions et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et les communautés avoisinantes.

