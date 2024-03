Momcozy poursuit sa grande expansion dans les principaux canaux de distribution aux États-Unis et au Royaume-Uni

La marque internationale de produits de maternité et de soins pour bébés propose désormais ses produits chez Babylist, Boots, Target et Walmart, entre autres géants de la grande distribution

LONDRES, 02 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy, la marque connue pour sa volonté d’innover et sa mission de créer des « designs douillets, nés de l’amour », entreprend depuis juillet 2023 de commercialiser des dizaines de ses produits mondialement reconnus par l’intermédiaire de géants de la grande distribution tels que Babylist, Boots, Target et Walmart, pour n’en citer que quelques-uns. Rien que pour le mois de février 2024, Momcozy a commencé à vendre une gamme de 12 produits par l’intermédiaire du US Army Exchange , notamment son soutien-gorge d’allaitement sans couture , son tire-lait tout-en-un et son masseur de lactation chauffant et vibrant . Au cours des deux dernières semaines, la marque a également lancé un assortiment de trois produits sur la boutique en ligne britannique de l’enseigne Currys .







Sur Babylist , une liste de naissance universelle qui offre aux utilisateurs la possibilité d’ajouter à leur liste des articles provenant de n’importe quel magasin en ligne, les visiteurs peuvent désormais acheter une sélection des produits de la marque Momcozy les plus vendus, dont les tire-laits S9 Pro , S12 Pro , M5 et YN08 . Une gamme grandissante de produits est disponible chez Boots , un détaillant britannique de produits de santé et de beauté.

Walmart , l’un des plus grands détaillants en ligne au monde, vend des produits Momcozy depuis le mois de décembre, notamment le S9 Pro, les sachets de conservation du lait en 120 unités et les sachets de conservation du lait en 50 unités . Chez Target , une autre grande chaîne de distribution américaine, Momcozy a ajouté ses produits S9 Pro et S12 Pro au catalogue en ligne en octobre.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy apporte ce qu’il y a de mieux en termes de confort aux mères, avec des tire-laits portables, des soutiens-gorge d’allaitement et d’autres produits de soin pour les mamans. Approuvée par 3 millions de mamans dans plus de 40 pays, Momcozy accompagne les femmes de la grossesse aux débuts de la maternité.

Momcozy a déposé plus de 200 demandes de brevet et plus de 230 demandes de dépôt de marque, ce qui témoigne de sa volonté de créer des produits exclusifs présentant un avantage concurrentiel.

Dans le cadre de sa mission de créer des « designs douillets, nés de l’amour », la marque a donné la priorité à la convivialité, à la camaraderie, au professionnalisme, à la mode et à la technologie en 2024. Par son innovation continue et son engagement en faveur des mamans du monde entier, Momcozy ne cesse d’élargir son influence et d’accroître son impact sur l’autonomisation des mamans.

Les mères du monde entier peuvent partager leurs témoignages et discuter entre elles grâce au groupe Facebook de Momcozy, le momcozyfansclub .

