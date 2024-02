Neue KI-gestützte biomedizinische Wissensdatenbank: QIAGEN beschleunigt datenbasierte Arzneimittelforschung

QIAGEN Biomedical KB-AI enthält mehr als 640 Millionen biomedizinische Beziehungen, darunter Kausalzusammenhänge zwischen Genen, Krankheiten und Medikamenten, zur Beschleunigung der datenbasierten Arzneimittelforschung // Ergänzt von Menschen kuratierte QIAGEN Biomedical KB-HD und hilft bei der Identifizierung neuer Zusammenhänge zwischen Krankheiten, biologischen Signalwegen und molekularen Wechselwirkungen, die mit herkömmlichen Methoden übersehen werden können // Workflow verkürzt die Hypothesenprüfung und beschleunigt die Identifizierung vielversprechender therapeutischer Wege mit klaren, strukturierten Daten



VENLO, Niederlande und REDWOOD CITY, Kalifornien, Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Markteinführung von QIAGEN Biomedical KB-AI bekannt gegeben. Die neue Wissensdatenbank stützt sich auf generative künstliche Intelligenz (KI) und soll die Arzneimittelforschung in der Pharma- und Biotech-Branche beschleunigen. Die neue Datenbank richtet sich an Datenspezialisten und Bioinformatiker, die für die datenbasierte Arzneimittelforschung umfangreiche Wissensgraphen benötigen.

QIAGEN Biomedical KB-AI wurde auf der Grundlage eines enormen Datensatzes aus biomedizinischer Literatur und anderen wissenschaftlichen Quellen erstellt. Die Datenbank identifiziert und extrahiert Kausalzusammenhänge zwischen Genen, Krankheiten, Medikamenten und anderen biologischen Einheiten mithilfe von KI. Sie generiert über 600 Millionen mehr biomedizinische Beziehungen, als in ihrem Pendant QIAGEN Biomedical KB-HD enthalten sind. Diese umfangreiche Datenbank hilft Datenspezialisten, Krankheitsmechanismen nachzuvollziehen, neue Arzneimittel-Ziele oder Biomarker zu identifizieren und Strategien für neue Verwendungen vorhandener Medikamente zu entwickeln. QIAGEN Biomedical KB-AI liefert das umfangreichste Bild biomedizinischer Beziehungen und beinhaltet auch Grenzfälle und neue Zusammenhänge.

Während QIAGEN Biomedical KB-HD manuell kuratiert wird und für hohe Qualität und Präzision bekannt ist, enthält QIAGEN Biomedical KB-AI mehr als 25-mal so viele Beziehungen, aus denen Datenspezialisten neue Erkenntnisse gewinnen können. Beide Wissensdatenbanken können genutzt werden, um qualitativ hochwertige und quantitativ umfangreiche biomedizinische Beziehungsdaten gewinnen, die Datenspezialisten und Bioinformatiker verarbeiten und validieren können.

„QIAGEN Biomedical KB-AI ist ein großer Fortschritt auf unserer Mission, Biopharma-Kunden möglichst umfangreiche und informative molekulare Wissensdatenbanken zur Verfügung zu stellen“, so Jonathan Sheldon, Senior Vice President von QIAGEN Digital Insights. „Wir verbinden die Stärken von KI und menschlicher Kuration und ermöglichen so Forscherinnen und Forschern Zugang zu weitreichenden, umfassenden und hochwertigen Wissensquellen.“

Zu den Hauptmerkmalen von QIAGEN Biomedical KB-AI gehören:

QIAGEN integriert laufend KI-Technologie in das Portfolio von QIAGEN Digital Insights. Erst im September 2023 hat das Unternehmen eine KI-gestützte Erweiterung für sein marktführendes Produkt QIAGEN Clinical Insight Interpret veröffentlicht.

Weitere Informationen über QIAGEN Biomedical KB-AI erhalten Sie unter https://digitalinsights.qiagen.com/biomedical-knowledge-base/

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

