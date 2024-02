In occasione del Call Centre World 2024 di Berlino, eGain presenterà le nuove funzionalità di conoscenza basata sull'intelligenza artificiale

SUNNYVALE, California e NEWBURY, Regno Unito, Feb. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain ( NASDAQ: EGAN ), la piattaforma di conoscenza basata sull’intelligenza artificiale leader per il coinvolgimento dei clienti, ha annunciato in data odierna che l'azienda presenterà eGain Knowledge Hub con AssistGPT™ in occasione del Call Centre World di Berlino, in programma dal 26 al 29 febbraio.



Considerato il numero 1 dagli analisti e da KMWorld, eGain Knowledge Hub fornisce risposte precise e indicazioni personalizzate nel flusso di lavoro degli agenti. Ad accelerare l’automazione nel Knowledge Hub è eGain AssistGPT ™, una nuova funzionalità di intelligenza artificiale generativa senza codice che aiuta le aziende a costruire la conoscenza utilizzando le conversazioni con i clienti e i documenti delle PMI, con una velocità fino a 5 volte superiore rispetto ai benchmark di settore.

L'azienda dimostrerà come il Knowledge Hub sfrutti l'intelligenza artificiale generativa per offrire un valore aziendale molto più rapido e su scala, grazie a un'automazione radicale delle attività per autori, agenti e analisti della conoscenza. Le funzionalità innovative comprenderanno:

Orchestrazione delle esperienze dei clienti, degli agenti e delle operazioni con l'IA generativa e conversazionale

Esperienze multicanale digital-first unificate con i sistemi di contact center grazie all’utilizzo di un'architettura composita BYO (Bring Your Own)

Analitica connessa per le attività operative del contact center, i percorsi dei clienti e l'ottimizzazione della conoscenza



I visitatori dello stand eGain riceveranno una copia gratuita di “Knowledge Management for Dummies”, un libro in edizione speciale di eGain, pubblicato da John Wiley.

Maggiori informazioni

Piattaforma di conoscenza basata sull’intelligenza artificiale eGain: eGain Knowledge Hub

Stand eGain: hall 2, stand C3

Sessione tematica: Argomento: La gestione della conoscenza: l'ingrediente mancante nella trasformazione generativa dell'IA nel servizio clienti Relatore: Anthony Gray, vicepresidente di eGain per la regione EMEA Data, orario e sede: 28 febbraio 2024, 16:30 del fuso orario dell’Europa centrale, hall 2, Speakers’ Forum



Informazioni su Call Centre World 2024

Visitare: https://www.ccw.eu/en/

Informazioni su eGain

Dotato di intelligenza artificiale e di analisi, il Knowledge Hub di eGain migliora l’esperienza del cliente e riduce il costo del servizio con l’assistenza virtuale, il self-service e i moderni strumenti del desktop per gli agenti. Visitare il sito www.eGain.com per maggiori informazioni.

