eGain exposera ses nouveautés dans le domaine des connaissances IA au salon Call Centre World 2024 à Berlin

SUNNYVALE, Calif. et NEWBURY, Royaume-Uni, 24 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain ( NASDAQ : EGAN ), la plus grande plateforme de connaissances IA pour l’engagement client, a annoncé aujourd’hui que la société présentera eGain Knowledge Hub avec AssistGPT™ au CCW à Berlin, prévu du 26 au 29 février.



Classée numéro 1 par les analystes et KMWorld, la solution eGain Knowledge Hub génère des réponses précises et fournit des conseils personnalisés dans le flux de travail des agents. L’accélération de l’automatisation dans le Knowledge Hub eGain AssistGPT ™ est rendue possible par une nouvelle capacité d’IA générative sans code, qui aide les entreprises à se forger des connaissances à partir de conversations avec les clients et de documents de PME, jusqu’à 5 fois plus vite que les références du secteur.

L’entreprise montrera comment le Knowledge Hub s’appuie sur l’IA générative pour apporter de la valeur commerciale beaucoup plus rapidement à l’échelle, avec une automatisation radicale des tâches pour les auteurs, les agents et les analystes de la connaissance. Parmi les capacités innovantes, citons-en quelques-unes :

Orchestration des expériences des clients, des agents et des opérations grâce à l’IA générative et conversationnelle

Expériences omnicanales à la pointe du numérique unifiées avec les systèmes de centres de contact à l’aide d’une architecture composable sur mesure soi-même, dite « BYO » (Bring Your Own)

Analyse connectée des opérations du centre de contact, des parcours clients et de l’optimisation des connaissances



Les visiteurs du stand eGain recevront un exemplaire gratuit du « Knowledge Management for Dummies », une édition spéciale d’eGain, publiée par John Wiley.

Informations supplémentaires

Plateforme de connaissances eGain AI Knowledge : eGain Knowledge Hub

Stand eGain : Hall 2, stand C3

Session en petits groupes : Thème : La gestion des connaissances — l’ingrédient manquant dans la transformation du service à la clientèle par l’IA générative Intervenant : Anthony Gray, vice-président, eGain EMEA Date, heure et lieu : 28 février 2024, 16 h 30 HEC, Hall 2, Forum des orateurs



À propos du CCW 2024

Rendez-vous sur https://www.ccw.eu/en/

À propos d’eGain

Alimentée par l’IA et les analyses, eGain Knowledge Hub améliore l’expérience client et réduit le coût du service grâce à l’assistance virtuelle, au libre-service et à des outils bureautiques modernes qui leur sont dédiés. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d’informations.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d’eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.