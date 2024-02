Vevo collabora con PubMatic per espandere l'acquisto programmatico attraverso la sua rete globale CTV

LONDRA, Feb. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic , (Nasdaq: PUBM), azienda tecnologica indipendente che offre la catena di approvvigionamento pubblicitario digitale del futuro, ha annunciato oggi l’avvio della partnership con Vevo , il principale network di video musicali al mondo. La collaborazione darà il via a una fase accelerata di crescita del programmatic CTV per Vevo, permettendo agli inserzionisti di raggiungere la premium library in modo scalare.



La rete globale di Vevo comprende più di 800.000 video, con una media mensile di 25 miliardi di visualizzazioni. La partnership con PubMatic offrirà ai media buyer di tutto il mondo l’accesso senza precedenti al vasto inventario CTV di qualità di Vevo. Sfruttando l'enorme domanda di PubMatic, le avanzate capacità di trading programmatico e le relazioni strategiche di supply path optimisation (SPO), Vevo sbloccherà ricche opportunità per offrire annunci mirati a un'ampia varietà di pubblico in ambienti coinvolgenti, immersivi e sicuri per il marchio, beneficiando al contempo di significativi guadagni in termini di resa pubblicitaria.

L'integrazione si allinea armoniosamente con l'obiettivo di Vevo di raggiungere l'ubiquità attraverso una distribuzione video sempre più ampia e il continuo sviluppo del suo approccio alla monetizzazione. Grazie a contenuti accessibili sull'app Vevo TV, su oltre 20 canali unici Free Ad-Supported TV (FAST) e su piattaforme social come YouTube, Vevo sta incrementando la presenza in diversi ambienti di vendita, sulla base dei precedenti successi di direct dealing, rendendo l'inventario programmaticamente accessibile a diversi partner della domanda attraverso la piattaforma di PubMatic.

La nuova partnership offre ai media buyer l'accesso all'inventario premium di Vevo, assieme all'accesso alle soluzioni all'avanguardia di PubMatic per l'indirizzabilità e la trasparenza, note per migliorare il ritorno sugli investimenti (ROI).

Nicole Scaglione, Global VP per il CTV/OTT e Video di PubMatic, dichiara: "Questa collaborazione rappresenta una pietra miliare su diversi fronti. La partnership consentirà innovazione e crescita potenziati rispondendo al requisito di accesso efficiente e trasparente a un inventory di livello premium. Oltre a permetterci di mettere in contatto gli acquirenti programmatici con inventari di video musicali di alto valore, rafforzerà il ruolo di PubMatic come forza leader nello spazio CTV, consolidando la nostra posizione come piattaforma di riferimento per gli operatori CTV esistenti e nuovi. Non vediamo l'ora di diventare una forza trainante nel trading che ottimizza le entrate pubblicitarie sia per gli acquirenti che per i venditori".

Natalie Gabathuler-Scully, EVP of Revenue, Distribution & Data Operations di Vevo, afferma: "Questa partnership consentirà a Vevo di elevare notevolmente le opportunità pubblicitarie che possiamo offrire a livello globale e di far progredire il nostro business programmatico. Sfruttare le ampie relazioni di PubMatic lato demand aumenterà notevolmente il nostro approccio alla monetizzazione, in particolare attraverso la nostra app TV e i canali FAST su oltre 35 piattaforme CTV in tutto il mondo".

PubMatic (Nasdaq: PUBM) è un'azienda tecnologica indipendente che massimizza il valore per i clienti offrendo la catena di approvvigionamento pubblicitario digitale del futuro. La piattaforma lato vendita di PubMatic consente ai principali creatori di contenuti digitali su Internet di controllare l’accesso ai propri spazi e di aumentare la monetizzazione, permettendo ai marketer di ottenere un ritorno sugli investimenti e di raggiungere il pubblico indirizzabile attraverso i formati pubblicitari e i dispositivi. Dal 2006, il nostro approccio basato sull’infrastruttura ha permesso di elaborare e utilizzare in modo efficiente i dati in tempo reale. Grazie all’innovazione programmatica scalabile e flessibile, miglioriamo i risultati per i nostri clienti e sosteniamo una catena di approvvigionamento pubblicitario digitale dinamica e trasparente.

Vevo è il principale network di video musicali al mondo, che da oltre un decennio connette un pubblico globale in continua crescita a contenuti video musicali di alta qualità. Fondata da Universal Music Group e Sony Music Entertainment nel 2009, Vevo offre ai fan di tutto il mondo una vasta gamma di contenuti premium tra cui scegliere, mostrando i video musicali ufficiali insieme a una serie di performance dal vivo in costante sviluppo e a una programmazione originale innovativa. Dalle superstar più importanti ai nuovi talenti in ascesa, Vevo offre agli artisti di tutto lo spettro musicale un supporto promozionale incrociato incomparabile, in ogni fase della loro carriera.

L'evoluzione di Vevo è stata costante negli ultimi dieci anni, confermandosi all'avanguardia nell'attuale panorama mediatico in continua evoluzione, abbracciando partnership con una serie di piattaforme di distribuzione leader per offrire contenuti straordinari all'interno di ambienti supportati da pubblicità. Con oltre 25 miliardi di visualizzazioni mensili su televisione, desktop e dispositivi mobili, Vevo porta i video musicali in tutto il mondo, quando, dove e come i fan li vogliono.

Vevo è disponibile su YouTube, Samsung, Samsung TV Plus, Roku, Pluto TV, Amazon Fire TV, Amazon Echo Show, Amazon Freevee, Apple TV, Comcast (Xfinity X1 e Xfinity Flex), VIZIO, Sky (NowTV e SkyQ), Foxxum, XITE, NetRange, Redbox, Virgin Media, Xumo, Telstra, Foxtel, Fetch, Rogers, Shaw, Local Now, Google TV, Android TV, Cox, ViX, Plex, Hulu Live, Sling Freestream e Vewd.

Maria Shcheglakova

maria.shcheglakova@pubmatic.com

