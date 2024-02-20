亘喜生物宣布公司股东正式投票表决通过了与阿斯利康的并购协议

中国江苏苏州、上海和美国加利福尼亚州圣迭戈, Feb. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 亘喜生物科技集团（纳斯达克股票代码：GRCL；简称“亘喜生物” 或“公司”） 是一家面向全球、处于临床阶段的生物制药企业，致力于开发创新、高效的细胞疗法以治疗癌症及自身免疫性疾病。公司宣布在2024年2月19日召开的特别股东大会(“EGM”)上，经公司股东投票表决，通过了一项批准并授权公司正式执行、交付并履行此前于2023年12月23日(“合并协议”)宣布的拟议并购协议的提案。该并购协议须由AstraZeneca Treasury Limited，一家根据英格兰和威尔士法律成立的私人有限公司(“母公司”)，以及根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司、母公司全资子公司Grey Wolf Merger Sub(“合并附属公司”）向开曼群岛公司注册处提交合并计划(“合并计划”)，以及合并协议中所述的其他协议或文件，或与合并协议相关的任何文件或文书(“交易文件”)；双方合并协议中所述的可预期的交易（包括合并）的完成，以及合并协议附件B中所示的或有价值权益协议（统称为“交易”)，均受其中所列条件的约束。根据合并协议，根据开曼群岛《公司法(修订版)》的适用规定，合并子公司将在合并生效时并入母公司，亘喜生物将继续作为存续公司，并成为母公司的全资子公司(“合并”)。

约持有458,283,333公司已发行的普通股，面值为每股0.0001美元(“普通股”)，包括公司美国存托股份(“ADS”)代表的普通股的股东本人或通过代理出席了EGM。每位股东的每股普通股对应一票表决权。这些股份约占2024年1月8日开曼群岛收市时公司普通股总流通股所代表的投票权总数的94.8%。此次EGM，经股东投票表决，约99.9%的股东投票赞成该并购协议、合并计划以及交易。

该并购案预计将于2024年2月22日前后完成，具体取决于并购协议中所列条件的完成或豁免。一旦完成并购，亘喜生物将成为一家私有化公司，其美国存托凭证（ADSs）也将不再在任何证券交易所上市或交易，包括Nasdaq Global Select Market，公司的ADS计划将正式终止。

关于亘喜生物

亘喜生物科技集团（简称“亘喜生物”）是一家面向全球、处于临床阶段的生物制药企业，致力于发现和开发突破性细胞疗法用于治疗癌症及自身免疫性疾病。利用其开创性的FasTCAR及TruUCAR两大突破性技术平台以及SMART CART™技术模块，亘喜生物正在开发一条处于临床阶段，且涵盖自体和同种异体细胞疗法的丰富产品管线。这些候选产品有望攻克目前CAR-T疗法持续存在的重大行业难题，包括生产时间长、产品细胞质量欠佳和治疗成本高的瓶颈，以及实体瘤和自身免疫性疾病缺乏长期高效的治疗手段等挑战。核心产品BCMA/CD19双靶点FasTCAR-T GC012F目前正处于一系列临床试验中，以探索其针对多发性骨髓瘤、B细胞非霍奇金淋巴瘤以及系统性红斑狼疮的治疗效果。如需进一步了解亘喜生物，请访问www.gracellbio.com，关注领英账号@GracellBio。

关于前瞻性陈述的警戒性声明

该新闻稿中针对未来预期、计划、前景以及其他非历史事实的声明可能包含根据《1995 年私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）下定义的“前瞻性声明”。这些声明可能但不一定包含下列词汇以及相对应的否定形式或相似的词汇：目的为、预期、相信、 估计、预计、预测、打算、可能、前景、计划、潜在、推想、拟定、寻求、可能、应该、将。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与前瞻性声明有重大差异，也无法确保任何前瞻性声明会实现。这些重要因素包括亘喜生物最近在年度报告20-F表单中的《风险因素》章节所提及的因素，以及亘喜生物后续向美国证监会期后呈报中关于潜在风险、不确定性以及其他重要因素的讨论。任何本声明中的前瞻性声明仅反应当前的预期，亘喜生物并无责任公开更新或回顾任一前瞻性声明，无论是基于新信息、未来事件或是其他原因。请读者不要在本新闻稿出版日之后依赖前瞻性声明。

媒体联系人 Marvin Tang marvin.tang@gracellbio.com 投资者联系人 Gracie Tong gracie.tong@gracellbio.com