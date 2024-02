Secretary of State Gregg M. Amore Reminds Rhode Islanders of New Law Regarding Primary Participation

17-year-olds who will turn 18 by November election can participate in Presidential Preference Primary

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Gregg M. Amore and the RI Department of State Elections Division are today reminding Rhode Islanders of a new law allowing 17-year-olds who will be 18 by Election Day to vote in the primary election that would determine the candidates in the general election. This new law applies to 17-year-olds who will turn 18 by the November 5, 2024 presidential election, allowing them to participate in the RI Presidential Preference Primary on April 2, 2024.

"This legislation empowers young Rhode Islanders to get involved with their democracy even sooner, and to have a say in who will be on the ballot when they participate in a general election," said Secretary of State Gregg M. Amore. "It is crucial that we instill strong habits of civic participation in our students - from voting in elections at all levels, to contacting their elected officials, to organizing a voter registration drive in their school. I hope these newly eligible voters will take advantage of this opportunity to participate."

March 3 is the deadline to register to vote and update your voter information, including your party affiliation, if needed, to participate in the Presidential Preference Primary.

Eligible Rhode Islanders can pre-register to vote starting at age 16 at the RI Division of Motor Vehicles, online at vote.ri.gov, or by signing and returning a paper form to their local board of canvassers.

Secretary of State Gregg M. Amore and the RI Department of State are committed to ensuring young and future voters have the resources they need to participate in our democracy. The RI Department of State's suite of civic education programming includes: - Voter registration drives at schools, libraries, and community centers; - Mock elections at local schools to familiarize students with the process of voting; - Classroom visits and lessons from Secretary Amore to discuss topics such as the history of voting rights in the United States and our duties as citizens; and - The Rhode Island Student Civic Liaison Program. To learn more about these programs, contact civics@sos.ri.gov or visit sos.ri.gov.

To learn more about elections in Rhode Island, visit vote.ri.gov.

El Secretario de Estado Gregg M. Amore les Recuerda a los Habitantes de Rhode Island de la Nueva Ley sobre la Participación Electoral en las Primarias

Los jóvenes de 17 años de edad que cumplirán 18 años para las elecciones de noviembre pueden participar en las Primarias de Preferencia Presidencial

PROVIDENCE, RI – El Secretario de Estado Gregg M. Amore y la División de Elecciones del Departamento de Estado de Rhode Island les recuerda hoy a los habitantes de Rhode Island sobre una nueva ley que permite a los jóvenes de 17 años de edad que cumplirán 18 años para el Día de las Elecciones Generales a votar en las elecciones primarias que determinarán los candidatos en las elecciones generales. Esta nueva ley se aplica a los jóvenes de 17 años que cumplirán 18 años antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, lo que les permitirá participar en las Primarias de Preferencia Presidencial de Rhode Island el 2 de abril de 2024.

"Esta legislación empodera a los jóvenes de Rhode Island a involucrarse en su democracia aún más temprano y a tener voz y voto sobre quién estará en la papeleta cuando participen en una elección general", dijo el Secretario de Estado Gregg M. Amore. "Es crucial que inculquemos fuertes hábitos de participación cívica en nuestros estudiantes, desde votar en las elecciones a todos los niveles, hasta contactar a sus funcionarios electos, y organizar una campaña de inscripción de votantes en su escuela. Espero que estos nuevos votantes elegibles aprovechen esta oportunidad para participar".

El 3 de marzo es la fecha límite para inscribirse para votar y actualizar su información de votante, incluyendo su afiliación partidaria, de ser necesario, para participar en las Primarias de Preferencia Presidencial.

Los residentes de Rhode Island elegibles pueden preinscribirse para votar a partir de los 16 años de edad en la División de Vehículos Motorizados de Rhode Island, en línea en vota.ri.gov, o firmando y devolviendo un formulario de papel a su junta local de elecciones.

El Secretario de Estado Gregg M. Amore y el Departamento de Estado de Rhode Island están comprometidos a garantizar que los jóvenes y futuros votantes tengan los recursos que necesiten para participar en nuestra democracia. El conjunto de programas de educación cívica del Departamento de Estado de Rhode Island incluye: - Campañas de inscripción de votantes en las escuelas, bibliotecas y centros comunitarios; - Simulacros de elecciones en las escuelas locales para familiarizar a los estudiantes con el proceso de votación; - Visitas a las aulas y lecciones del Secretario Amore para discutir temas como la historia del derecho al voto en los Estados Unidos y nuestros deberes como ciudadanos; y - El Programa de Enlace Cívico Estudiantil de Rhode Island. Para obtener más información sobre estos programas, comuníquese con civics@sos.ri.gov o visite sos.ri.gov.

Para obtener más información sobre las elecciones en Rhode Island, visite vota.ri.gov.

